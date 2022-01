Tren Maya ya no atravesará el centro de Playa del Carmen

Derecho de réplica

José Luis Montañez

Informa Fonatur que ahora rodeará la zona urbana

Javier May, titular del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), confirmó que el Tren Maya sufrirá otro cambio en su ruta, esta vez en lo que respecta a la zona urbana de Playa del Carmen, donde las vías ya no atravesarán el centro, sino que van a rodear la ciudad, para evitar algunas afectaciones.

Se tenía previsto construir vías elevadas en paralelo con los puentes de la carretera federal 307, no obstante, esta idea ya fue descartada y ahora las vías rodearán la ciudad, incluso May Rodríguez y el secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Román Meyer Falcón, anunciaron la cancelación definitiva de las obras del Tren Maya en construcción sobre la carretera en la entrada a Playa del Carmen.

En conferencia de prensa, los funcionarios federales confirmaron el cambio en la ruta para evitar afectaciones económicas al destino y en respuesta a la petición generalizada del empresariado de la localidad.

May Rodríguez aseguró que el cese de las obras “es inmediato” y no respondió sobre cuánto dinero se gastó en esas obras que ahora están suspendidas respondiendo a la petición de los empresarios playenses que insistieron en que la ruta no era la adecuada.

Asimismo, en su conferencia de prensa en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador, anticipó la decisión que se haría oficial durante el transcurso del día en Cancún. “Se nos dificultó un poco en el tramo de Tulum a Cancún. Hay mucho tráfico en esta carretera, estamos buscando no afectar o afectar lo menos posible. Habíamos pensado irnos para arriba, como segundo piso, pero se nos elevaba el costo. Se optó por buscar otro trazo… Esto nos llevó a acuerdos con propietarios”, dijo el mandatario.

La obra se suspendió y se desconoce el monto de la inversión que hasta el momento se hizo, así como la devastación de una importante cantidad de árboles, muchos de ellos plantados por la sociedad civil y empresarios locales.

Javier May sostuvo que el reto será concluir los tramos 5 y 6 en 2023, como lo ordenó el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien dijo en su conferencia mañanera que “llueva, truene o relampaguee vamos a estar inaugurando el Tren Maya a finales del año próximo, entonces no podemos fallar y por eso estos cambios”.

May, quien hasta hace una semana se desempeñaba como titular de la Secretaría del Bienestar, aseguró que el diseño de la estación de Playa del Carmen, que estaba proyectado en el centro de la ciudad, servirá de igual manera para el otro sitio, aunque el boceto se haya hecho con base en las medidas y colindancias de un predio distinto.

Justifican expropiación de predios

Sobre los predios privados que ocupará el gobierno federal para la construcción de la vía, el titular de la Sedatu, Román Meyer Falcón, aclaró que la Declaratoria de Utilidad Pública publicada el pasado 17 de enero no es aún un decreto de expropiación, pues aún falta llegar a las negociaciones con los propietarios.

Y es que la expropiación de 198 predios en tres municipios de Quintana Roo permitirá al gobierno terminar las obras del Tren Maya en julio del año entrante, como lo confirmó Javier May. “La decisión de expropiar nos permite terminar en el tiempo que necesitamos que esté la otra; el proyecto se concluirá en julio de 2023, vamos a entrar en una dinámica práctica y tener los avances y poder terminar en el tiempo que está convenido con la empresas y la Sedena”, aseveró.

López Obrador, por su parte, aseguró que han sido concertadas las expropiaciones de terrenos para construir el tramo del Tren Maya en Quintana Roo y defendió al titular de Fonatur, “Javier May es un hombre honesto y trabajador, quisiera tener 100 así”, manifestó.

Sedatu emitió el lunes pasado un acto administrativo para la expropiación de terrenos privados en Solidaridad, Benito Juárez y Tulum, municipios de Quintana Roo por donde pasará la obra ferroviaria y el miércoles posterior, Meyer Falcón aseguró que la gran mayoría de los terrenos declarados de utilidad pública serán expropiados de forma concertada. “La única forma de resolver es la expropiación concertada, en los siguientes días se estarán llevando a cabo los levantamientos topográficos en la zona”, indicó.

Por otro lado, sobre los permisos ambientales necesarios para construir las vías y modificar la carretera, May alegó que se está trabajando con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) está colaborando con el equipo de Fonatur. “Tenemos hasta un año de período de gracia para presentar los documentos técnicos de factibilidad ambiental para obtener el permiso correspondiente por parte de Semarnat”, afirmó.

Aunque eso es contrario a lo previsto en la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (Lgeepa), así como su reglamento de operación. Pues la Ley prevé que toda obra de vías férreas y carreteras debe contar con la aprobación de la Manifestación de Impacto Ambiental, que otorga la Semarnat, luego de un proceso de evaluación a fin prevenir riesgos ambientales.

Despiden a funcionarios del Tren Maya

Por otro lado, el nuevo titular de Fonatur informó que se cambiará la estructura de organización del personal al servicio del Tren Maya.

Explicó que hasta la semana pasada, cada tramo contaba con un equipo territorial, liderado por un enlace territorial, a cargo de los respectivos enlaces social, ambiental y de comunicación, pero para esta semana la nueva dirección solicitó la renuncia de todos los enlaces territoriales.

En Quintana Roo, Mariano García y Lilia González estaban a cargo de los equipos de los tramos 5 y 6, que van de Cancún a Tulum y de Tulum a Bacalar.

“Fue despedido el equipo de comunicación social y el equipo técnico que tenía base en la Ciudad de México”, dijo un informante a medios locales.

Asimismo, una de las personas despedidas, quien también quiso guardar el anonimato comentó: “Quienes llegan a dirigir el proyecto son personal que antes laboraba en la Secretaría del Bienestar. “Nos solicitaron que entregáramos la información y presentáramos nuestra renuncia”.

No obstante, Javier May justificó el hecho diciendo que las renuncias presentadas fueron “voluntarias” y que desconoce cuántas personas salen de la dependencia.

En camino, militares que construirán el Tramo 5 norte

Con la urgencia de terminar la construcción del Tren Maya para finales de 2023, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que los ingenieros militares que construirán el Tramo 5 norte, el 6 y el 7 llegarán a la zona luego del 21 de marzo próximo.

Asimismo, se insistirá con las constructoras privadas que aceleren sus trabajos. “En todos los casos ya se iniciaron los primeros trabajos técnicos por parte de personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y como primer resultado de esas tareas se dio a conocer la reciente solicitud de 241 hectáreas, las cuales serán expropiadas de forma concertada”, informó.

Esta acción allanará los trabajos constructivos a los militares. “El Secretario de Defensa Nacional, solicitó a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano que, en el ámbito de sus funciones, competencias y en términos de las disposiciones aplicables vigentes, lleve a cabo las acciones que resulten necesarias para la adquisición de aquellos inmuebles que son requeridos para la ejecución del Tramo 5 norte y sean puestos a disposición de la Sedena”, informaron.

La petición tiene como argumento legal el convenio de colaboración firmado el 21 de mayo del año pasado entre la Sedena, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur).

Entre los compromisos del fondo están: Ser el encargado de obtener los derechos de vía de los 590.8 km del Tren Maya que serán construidos por los ingenieros militares, además de la Manifestación de Impacto Ambiental, la autorización para el cambio de uso de suelo y resolver los conflictos sociales que se presenten, entre otras actividades.

El Tramo 5 norte (de 49.8 km) va de Cancún a Playa del Carmen, el Tramo 6 (de 254 kilómetros), de Tulum a Bacalar y el Tramo 7 (de 287 kilómetros), de Bacalar a Escárcega.

Asimismo, el Presidente dijo que las constructoras de los primeros cuatro tramos y el 5 sur están comprometidas a cumplir en el tiempo requerido las obras y les invitó a agilizar su trabajo. “Queremos ejercer más presupuesto, tener más avance físico y más avance financiero. Estamos hablando con las empresas, hay empresas que deben de facturar hasta 1,000 millones de pesos por mes y no están avanzando de la misma forma, pero ya tenemos un plan”, comentó.

Las firmas a las que hizo referencia son: Mota-Engil, Carso, INDI, ICA y Grupo (en el Tramo 5 sur).

Javier May, titular del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), confirmó que el Tren Maya sufrirá otro cambio en su ruta, esta vez en lo que respecta a la zona urbana de Playa del Carmen, donde las vías ya no atravesarán el centro, sino que van a rodear la ciudad, para evitar algunas afectaciones.

Se tenía previsto construir vías elevadas en paralelo con los puentes de la carretera federal 307, no obstante, esta idea ya fue descartada y ahora las vías rodearán la ciudad, incluso May Rodríguez y el secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Román Meyer Falcón, anunciaron la cancelación definitiva de las obras del Tren Maya en construcción sobre la carretera en la entrada a Playa del Carmen.

En conferencia de prensa, los funcionarios federales confirmaron el cambio en la ruta para evitar afectaciones económicas al destino y en respuesta a la petición generalizada del empresariado de la localidad.

May Rodríguez aseguró que el cese de las obras “es inmediato” y no respondió sobre cuánto dinero se gastó en esas obras que ahora están suspendidas respondiendo a la petición de los empresarios playenses que insistieron en que la ruta no era la adecuada.

Asimismo, en su conferencia de prensa en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador, anticipó la decisión que se haría oficial durante el transcurso del día en Cancún. “Se nos dificultó un poco en el tramo de Tulum a Cancún. Hay mucho tráfico en esta carretera, estamos buscando no afectar o afectar lo menos posible. Habíamos pensado irnos para arriba, como segundo piso, pero se nos elevaba el costo. Se optó por buscar otro trazo… Esto nos llevó a acuerdos con propietarios”, dijo el mandatario.

La obra se suspendió y se desconoce el monto de la inversión que hasta el momento se hizo, así como la devastación de una importante cantidad de árboles, muchos de ellos plantados por la sociedad civil y empresarios locales.

Javier May sostuvo que el reto será concluir los tramos 5 y 6 en 2023, como lo ordenó el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien dijo en su conferencia mañanera que “llueva, truene o relampaguee vamos a estar inaugurando el Tren Maya a finales del año próximo, entonces no podemos fallar y por eso estos cambios”.

May, quien hasta hace una semana se desempeñaba como titular de la Secretaría del Bienestar, aseguró que el diseño de la estación de Playa del Carmen, que estaba proyectado en el centro de la ciudad, servirá de igual manera para el otro sitio, aunque el boceto se haya hecho con base en las medidas y colindancias de un predio distinto.

Justifican expropiación de predios

Sobre los predios privados que ocupará el gobierno federal para la construcción de la vía, el titular de la Sedatu, Román Meyer Falcón, aclaró que la Declaratoria de Utilidad Pública publicada el pasado 17 de enero no es aún un decreto de expropiación, pues aún falta llegar a las negociaciones con los propietarios.

Y es que la expropiación de 198 predios en tres municipios de Quintana Roo permitirá al gobierno terminar las obras del Tren Maya en julio del año entrante, como lo confirmó Javier May. “La decisión de expropiar nos permite terminar en el tiempo que necesitamos que esté la otra; el proyecto se concluirá en julio de 2023, vamos a entrar en una dinámica práctica y tener los avances y poder terminar en el tiempo que está convenido con la empresas y la Sedena”, aseveró.

López Obrador, por su parte, aseguró que han sido concertadas las expropiaciones de terrenos para construir el tramo del Tren Maya en Quintana Roo y defendió al titular de Fonatur, “Javier May es un hombre honesto y trabajador, quisiera tener 100 así”, manifestó.

Sedatu emitió el lunes pasado un acto administrativo para la expropiación de terrenos privados en Solidaridad, Benito Juárez y Tulum, municipios de Quintana Roo por donde pasará la obra ferroviaria y el miércoles posterior, Meyer Falcón aseguró que la gran mayoría de los terrenos declarados de utilidad pública serán expropiados de forma concertada. “La única forma de resolver es la expropiación concertada, en los siguientes días se estarán llevando a cabo los levantamientos topográficos en la zona”, indicó.

Por otro lado, sobre los permisos ambientales necesarios para construir las vías y modificar la carretera, May alegó que se está trabajando con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) está colaborando con el equipo de Fonatur. “Tenemos hasta un año de período de gracia para presentar los documentos técnicos de factibilidad ambiental para obtener el permiso correspondiente por parte de Semarnat”, afirmó.

Aunque eso es contrario a lo previsto en la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (Lgeepa), así como su reglamento de operación. Pues la Ley prevé que toda obra de vías férreas y carreteras debe contar con la aprobación de la Manifestación de Impacto Ambiental, que otorga la Semarnat, luego de un proceso de evaluación a fin prevenir riesgos ambientales.

Despiden a funcionarios del Tren Maya

Por otro lado, el nuevo titular de Fonatur informó que se cambiará la estructura de organización del personal al servicio del Tren Maya.

Explicó que hasta la semana pasada, cada tramo contaba con un equipo territorial, liderado por un enlace territorial, a cargo de los respectivos enlaces social, ambiental y de comunicación, pero para esta semana la nueva dirección solicitó la renuncia de todos los enlaces territoriales.

En Quintana Roo, Mariano García y Lilia González estaban a cargo de los equipos de los tramos 5 y 6, que van de Cancún a Tulum y de Tulum a Bacalar.

“Fue despedido el equipo de comunicación social y el equipo técnico que tenía base en la Ciudad de México”, dijo un informante a medios locales.

Asimismo, una de las personas despedidas, quien también quiso guardar el anonimato comentó: “Quienes llegan a dirigir el proyecto son personal que antes laboraba en la Secretaría del Bienestar. “Nos solicitaron que entregáramos la información y presentáramos nuestra renuncia”.

No obstante, Javier May justificó el hecho diciendo que las renuncias presentadas fueron “voluntarias” y que desconoce cuántas personas salen de la dependencia.

En camino, militares que construirán el Tramo 5 norte

Con la urgencia de terminar la construcción del Tren Maya para finales de 2023, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que los ingenieros militares que construirán el Tramo 5 norte, el 6 y el 7 llegarán a la zona luego del 21 de marzo próximo.

Asimismo, se insistirá con las constructoras privadas que aceleren sus trabajos. “En todos los casos ya se iniciaron los primeros trabajos técnicos por parte de personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y como primer resultado de esas tareas se dio a conocer la reciente solicitud de 241 hectáreas, las cuales serán expropiadas de forma concertada”, informó.

Esta acción allanará los trabajos constructivos a los militares. “El Secretario de Defensa Nacional, solicitó a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano que, en el ámbito de sus funciones, competencias y en términos de las disposiciones aplicables vigentes, lleve a cabo las acciones que resulten necesarias para la adquisición de aquellos inmuebles que son requeridos para la ejecución del Tramo 5 norte y sean puestos a disposición de la Sedena”, informaron.

La petición tiene como argumento legal el convenio de colaboración firmado el 21 de mayo del año pasado entre la Sedena, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur).

Entre los compromisos del fondo están: Ser el encargado de obtener los derechos de vía de los 590.8 km del Tren Maya que serán construidos por los ingenieros militares, además de la Manifestación de Impacto Ambiental, la autorización para el cambio de uso de suelo y resolver los conflictos sociales que se presenten, entre otras actividades.

El Tramo 5 norte (de 49.8 km) va de Cancún a Playa del Carmen, el Tramo 6 (de 254 kilómetros), de Tulum a Bacalar y el Tramo 7 (de 287 kilómetros), de Bacalar a Escárcega.

Asimismo, el Presidente dijo que las constructoras de los primeros cuatro tramos y el 5 sur están comprometidas a cumplir en el tiempo requerido las obras y les invitó a agilizar su trabajo. “Queremos ejercer más presupuesto, tener más avance físico y más avance financiero. Estamos hablando con las empresas, hay empresas que deben de facturar hasta 1,000 millones de pesos por mes y no están avanzando de la misma forma, pero ya tenemos un plan”, comentó.

Las firmas a las que hizo referencia son: Mota-Engil, Carso, INDI, ICA y Grupo (en el Tramo 5 sur).

Escríbame a mi mail: montanezaguilar@gmail.com