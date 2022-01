Anyelo RR lanza “Mano en el piso”, ahora con Jawy Mendez y BRRAY

Nueva versión del éxito reggaetonero

El tema ya sonaba en redes sociales y antros

Arturo Arellano

Como lo anticipó Anyelo RR durante el primer estreno de “Mano en el piso”, este tema cambiaría el camino del género urbano, de tal manera que ahora decide relanzar una versión remix para llevarla a otro nivel en complicidad de Jawy Méndez y Brray.

Anyelo RR anunció en su cuenta de Instagram el lanzamiento de este tema, donde sus fans pudieron descubrir quiénes eran los invitados para esta versión bajo la producción de Eliosbel Galarraga “El Brujo” y de lo cual nos platicó en entrevista para DIARIO IMAGEN. “Estamos viendo muy buenos resultados con la colaboración de mis amigos, la gente está bien prendida en la calle con lo que es este ritmo, estamos viendo los feedback y nos dicen cosas muy lindas, la verdad es que, para ser un remix, está pegando muy fuerte”.

Recordó que la primera versión de su canción “se hizo viral en Cuba y Miami, tanto que llegó a sus oídos de Jawy Méndez y Brray, luego ellos fueron a Miami, y se quisieron subir al tema, Brray de una me dijo que no podía quedarse fuera de ese remix así que lo grabamos, hubo muy buena química, también con Jawy, los dos pusieron lo mejor de su talento”.

Adelantó que por ahora estará trabajando en sencillos, pero no descarta un disco completo más adelante “serán solo singles, próximamente quizá sacaremos un primer álbum, pero quiero que la gente conozca primero lo que hago, el aporte que traigo al ritmo urbano, que es una esquina donde actualmente no se hace mucha música urbana. Es para los tiempos del perreo, de esa sandunga que había antes, que la mujer bailaba y se disfrutaba mucho, el reggaetón de antes. Porque muchos ahora hacen reggaetón, pero más pop comercial y yo estoy cómodo haciéndolo para que la gente baile y se quite los zapatos”.

De su llegada con este tema a México, dice “como la primera versión tuvo mucho éxito, estamos confiando que la gente se enganche ahora con el remix, que se sumen mas países, que me conozcan en más lugares, en otras regiones, para México es una canción nueva” y adelantó que “después se vienen más proyectos con otros artistas en colaboración, con artistas cubanos tenemos un lanzamiento próximo y esperamos que para ese momento ya nos tengan bien identificados”.

Afirmó que Jawy de México tiene mucho talento, “así veo a otros artistas mexicanos, que le están metiendo duro y espero poder colaborar con muchos más que nos conozcan en México y a ellos en Cuba de donde yo soy”.

Celebró que la mayoría de la gente ya se abre a escuchar música urbana “Ya ese 1 por ciento de gente que no escuchaba reggaetón se dio por vencido, ya esas personas que se negaban 10 años atrás se convencieron de que hay buena música urbana y todas las emisoras de radio ponen reggaetón, entonces estamos en muy buen momento, también hay fusiones, que es un aporte más, porque se están dando cuenta del poder que tiene este género, unir pop o cumbia con urbano sirve para romper paradigmas y lo estamos haciendo”.

Finalmente, refiere que espera agradar a la gente de México con su estilo y muy pronto poder llegar con un concierto en vivo “Quiero que se queden contentos, alegres, que sigan de fiesta escuchando mis canciones. Y que se esperen, cuando llegue el momento, un concierto bien intenso, que estén preparados que vamos a sentir calor de nuevo para bailar

Y estar tranquilos, muy felices todos juntos”, concluyó.

“Mano en el piso RMX” está disponible en todas las plataformas de streaming, por lo que Anyelo te invita a seguirlo en sus redes sociales, donde se encuentra justamente así, como @Anyelo RR.