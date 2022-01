Ante pandemia, urge fortalecer a micro, pequeñas y medianas empresas

El catedrático e investigador de la Unidad Académica Profesional Tejupilco de la UAEM, Josué Ociel Márquez Gómez, afirmó que son la columna vertebral de la economía mexicana

Tejupilco, Estado de México.— Ante los desafíos impuestos por la pandemia de COVID-19, urge que los gobiernos de los tres ámbitos implementen políticas públicas que garanticen la supervivencia y fortalezcan el desempeño de las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), columna vertebral de la economía mexicana, afirmó el catedrático e investigador de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), Josué Ociel Márquez Gómez.

El Profesor de Tiempo Completo de la Unidad Académica Profesional Tejupilco, quien desarrolla el trabajo de investigación “Calidad de vida en el trabajo y control interno en las microempresas del sur del Estado de México-Brasil 2019”, consideró fundamental dimensionar en su justa medida la importancia que para el PIB y el empleo, la economía en general, tienen de las Mipymes.

Cabe destacar que, a través de este trabajo, en colaboración con el investigador brasileño Roberto Silvio Estefan, el experto de la UAEM realiza un análisis de cómo se encuentran estas organizaciones en siete municipios del Estado de México: Tejupilco, Sultepec, Amatepec, Luvianos, Tlatlaya, San Simón de Guerrero y Temascaltepec.

El Doctor en Economía refirió que este estudio comparativo de control interno y calidad de vida en el trabajo reveló que las Mipymes de esta región carecen de tecnología, manuales de organización, organigramas, visión y misión; además, normalmente los encargados tienen un grado máximo de estudios de secundaria, mientras que los dueños no tienen estudios.

La mayoría de estas empresas, subrayó, se desarrolla en el sector comercio y la pandemia les afecta demasiado, principalmente porque no cuentan, por ejemplo, con la tecnología para recibir pedidos a través de redes sociales, ya sea porque no quieren invertir o porque carecen de los recursos para hacerlo. Lo anterior, aseveró, impacta la productividad y rentabilidad de las empresas, cuyos dueños no ven la necesidad de invertir en tecnología, capacitación y liderazgo.

En este contexto, Josué Ociel Márquez Gómez puntualizó que una alternativa ante esta situación es ofrecer a las Mipymes cursos de capacitación sobre control interno, clima de trabajo, trabajo en equipo, innovación y tecnologías.