Todo un “ramo de flores” de López Obrador a Hugo López-Gatell, a quien investiga la FGR

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

Roberto Palazuelos irrumpe en escena política de Quintana Roo

Con lo que ha sido el tema de la semana, por otra parte, con casi 50 mil contagios diarios en el país, al presidente Andrés Manuel López Obrador se le ocurre en su gustadísimo “stand-up” mañanero, aseverar, a modo de encendida defensa, que el desempeño, ni más ni menos que del subsecretario de Promoción y Prevención de la Salud, Hugo López-Gatell, ha sido excepcional, pero como se ha consignado en diferentes entregas en este espacio, su sola palabra no basta para anular los muchos señalamientos que a pulso se han ganado sus funcionarios.

No hay peor ciego que el que no quiere ver, reza un conocido refrán, pero esta vez, el de Tepetitán se excedió al llenar a un funcionario por demás inepto e incapaz, de halagos y “flores”; todo un ramo el que le dio al asegurar que, “es una dicha en que contemos en una circunstancia tan difícil con una persona como López-Gatell” y de manera hasta atrevida porque es una mentira del tamaño de todo el Palacio Nacional, dijo que su funcionario consentido es uno de los mejores especialistas en pandemia como ésta, ojo, a nivel mundial.

Agregó que el referido subsecretario “es un hombre honesto, un gran servidor público”, al tiempo que señaló que “como no les han resultado sus pronósticos de desastre a los neoliberales”, pues ahora se dedicaban a atacarlo. ¡Pobrecito!, el subsecretario que acostumbra salir corriendo cuando le preguntan sobre su deplorable desempeño.

Varias cuestiones habría que recordar en esta parte y que a propósito soslaya el inquilino de Palacio Nacional. El sistema de salud está colapsado; médicos y personal sanitario amenazado, contratado para luego ser despedidos impunemente; desde que inició esta pandemia de Covid, México se ha caracterizado por tener una pésima reconversión hospitalaria, lo que lo convirtió, entre otros muchos factores, en uno de los tres peores países en cuanto a manejo de esta latente amenaza mundial y esto ha derivado a que muchos mexicanos no crean en la pandemia, o sea, se tiene una mala percepción de ésta.

Es evidente -y esto también hace como que no lo sabe el Presidente- que este gobierno no ha podido disminuir, mucho menos controlar la pandemia, eso sin soslayar que esta errada y llamada Cuarta Transformación, está empeñada en no vacunar a los niños y niñas para “no afectar su inmunidad”, aunque en el fondo está la escasez de vacunas.

Cuando inició dicha pandemia de Covid-19 y todos los pronósticos le empezaron a fallar a López-Gatell, en nuestro país se sostuvo una falsa y estéril discusión sobre el uso del cubrebocas, en el que el flamante subsecretario pronunció aquella laureada frase de que “el cubrebocas sirve para lo que sirve y no sirve para lo que no sirve”

No sobra decir que a López-Gatell, durante la gestión del ex presidente Felipe Calderón, fue corrido por su mediocre y muy mal desempeño cuando la influenza.

Sin embargo, no se puede pasar por alto que hace algunos meses, el año pasado, trascendió que se había realizado una importante reunión en Palacio Nacional, en la que el tabasqueño renegó, precisamente de López-Gatell y dijo, palabras más, palabras menos, que cada vez le costaba más trabajo sostenerlo en su puesto; se trataba incluso de una cuestión personal, con tanta tendencia que tiene el Presidente por dejarse llevar por la víscera.

Pero ahora que en el transcurso de la semana trascendió que familiares de personas fallecidas por Covid-19, interpusieron una demanda que está siendo investigada por parte de la Fiscalía General de la República, (FGR) en contra del subsecretario de Promoción y Prevención de la Salud y él abogado de éstas, Javier Coello, dijo respondiéndole a López Obrador que si “politiquería es buscar justicia, estamos jodidos”, pues al tabasqueño no le quedó más que defender “a capa y espada” a quien ha vuelto a ser su funcionario favorito.

Municiones

*** Muy interesante se van a poner las elecciones en Quintana Roo y lo que detonó esta situación es la candidatura de Roberto Palazuelos al gobierno de la entidad por Movimiento Ciudadano. Sin duda es controvertida, pero llega en momentos en que la candidata de Morena a dicha gubernatura, Mara Lezama, creía que ya tenía en la bolsa esa posición. Quien es también conocido como el “Diamante Negro”, irrumpió en la escena política del estado y algo en lo que hay que reparar, es que el aún precandidato de MC, trae consigo un importante capital, pues se trata de un personaje con importante presencia y peso a nivel nacional; incluso hay ciudadanos y ciudadanas que han confesado que si vivieran en la entidad quintanarroense votarían por Palazuelos. Respecto a la parte política, el abogado y actor cuenta con buenos asesores que ya desde ahora, apuntalan su candidatura. Además, tiene a su favor que otros partidos como el PRD y el PRI, de plano se vendieron y llevan como abanderadas a dos mujeres con muy cuestionable trayectoria como Laura Fernández, ex verde, diputada y ex presidenta municipal de Puerto Morelos, que dejó números más que rojos a lo largo de su gestión y Leslie Heéndricks, ésta última, protagonizó tremendos enfrentamientos con su padre, el ex gobernador Joaquín Hendricks y ahora utiliza su apellido para tratar de hacer algo en política

*** Por cierto el gobernador Carlos Joaquín González anunció que habrá acompañamiento para autoridades norteamericanas del FBI, DEA y Policía de Canadá con el objetivo de intercambiar información, luego de los violentos hechos donde fueron ejecutadas dos personas de origen canadiense, amén de otras matanzas en las que han resultado muertas personas extranjeros y como el estado se ha convertido en tierra del crimen organizado.

*** Cuánta razón tiene el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, cuando señala que la democracia se debilita en México por la falta de resultados de esta errada y llamada Cuarta Transformación, así como por los consuetudinarios ataques en contra de las instituciones. Fue invitado a la plenaria que llevan a cabo legisladores panistas y ahí dijo que hoy es el INE, pero más adelante puede ser la UNAM, institución contra la que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha lanzado también durísimos ataques, o el Poder Judicial, que el de Tepetitán está empeñado, más bien obcecado, en someterlo y para ello se ha valido de colocar a piezas que le deben ciega fidelidad. Y si a esto se suma que un conocido diario publicó que el tabasqueño tiene ya una iniciativa de reforma legal para que 16 órganos descentralizados y desconcentrados sean adscritos a secretarías de Estado u otras entidades de gobierno, con lo que perderán su autonomía técnica y de gestión, pues todo empeora.

morcora@gmail.com