Monreal desaparece Comisión para Veracruz, pero no logra parar el embate de esta tarde

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

El primer efecto de la rebelión de 30 senadores contra Ricardo Monreal por crear una comisión de investigación para violaciones en Veracruz sin haber consultado a la fracción de Morena, derivó ayer en la disolución de esa comisión.

Por lo demás, y a pesar de algunas rectificaciones dentro del grupo de inconformes, y de los mensajes de reflexión, concordia y de unidad lanzados durante el día por su hasta hoy coordinador, el encuentro convocado por los senadores de Morena disidentes a Monreal para esta tarde -a fin de analizar el comportamiento del zacatecano- no se ha cancelado.

Hasta ayer, sólo la senadora, ex ministra y presidenta del Senado, Olga Sánchez Cordero, había salido a decir públicamente a señalar que «nadie ha pedido la remoción de Ricardo Monreal de la coordinación de Morena en el Senado».

A diferencia de otros momentos similares, en los que incluso rápidamente se firmaron textos ratificando por mayoría al zacatecano en la coordinación, en esta ocasión nadie más salió a secundar a la senadora Sánchez Cordero.

Menos los del llamado núcleo duro encabezado por César Cravioto, senador suplente de Martí Batres, quien ahora es secretario de Gobierno en la administración capitalina de Claudia Sheinbaum.

Durante la tarde de ayer, el diario Milenio circuló un texto en el que afirmaba que varios de los convocantes al encuentro de esta tarde no asistirían, luego de reflexionar que se les estaba usando para una celada contra Monreal, con la que no estaban de acuerdo. Entre estos el diario citaba al senador Gerardo Novelo, suplente de Jaime Bonilla; Arturo Bours, suplente de Alfonso Durazo; y Nestora Salgado y se aseguraba que la guanajuatense Martha Lucía Micher había retirado su firma de la convocatoria.

Eso significaría que todavía existen unos 26 senadores que persisten en su intención de enjuiciar a su coordinador. Estos serían: César Cravioto, suplente de Martí Batres; Antares Vázquez, pluri por Guanajuato; José Narro, de Zacatecas, opositor natural de Monreal, no de ahora sino desde hace varios años: Susana Harp, sobrina del ex banquero Alfredo Harp Helu; Mónica Fernández Balboa, tabasqueña , ex presidenta del Senado; José Antonio Álvarez Lima, ex director de canal 13, ex gobernador de Tlaxcala y ex director de canal 11; Napoleón Gómez Urrutia, líder minero; Ana Lilia Rivera, de Tlaxcala; Héctor Vasconcelos, diplomático, anunciado como secretario de Relaciones Exteriores que fue dejado de lado para designar a Marcelo Ebrard; José Luis Pech, ex priista ex funcionario en Q Roo, yucateco; María Celeste Sánchez, suplente de Citlalli Hernández, secretaria general de Morena; Rosa Elena Jiménez, senadora recién electa de Nayarit; Gilberto Herrera, de Querétaro; Bertha Caraveo, de Chihuahua; Blanca Estela Piña, de Michoacán; Rafael Espino, suplente de Cruz Pérez Cuellar, de Chihuahua; Arturo del C. Moo Cahuich, de Campeche, suplente de Aníbal Ostoa; Eva Galaz, de Coahuila; Ernesto Pérez Astorga, suplente de Ricardo Ahued Bardahuil, de Veracruz; Gloria Sánchez, de Veracruz, suplente de Rocío Nahle; Daniel Gutiérrez, de Aguascalientes; María Antonia Cárdenas, de Jalisco; Ovidio Peralta, de Tabasco, suplente de Javier May Rodríguez; María Merced González, de Hidalgo, suplente de Angélica García Arrieta, quien falleció en un accidente carretero; y Martha Guerrero, suplente de Delfina Gómez Álvarez, del Estado de México.

El grupo disidente continúa siendo sobresaliente.

Ninguno de estos ha desistido de ir esta tarde contra su coordinador Ricardo Monreal.

Dignidad y congruencia no se negocian, dijo

En una abigarrada conferencia de prensa, Monreal advirtió no tener miedo y se comprometió a mantener dignidad y congruencia.

Y dijo que aún cuando no exista más la comisión de investigación para Veracruz, él persistirá en la defensa de víctimas de abusos de autoridad y continuará su lucha por llevar justicia y libertad a José Manuel del Río Virgen.

«De manera personal yo no voy a arrear banderas, no voy a declinar en mi propósito de justicia para Veracruz, pero también para otros estados del país que padecen también este tipo de arbitrariedades, abuso de poder o persecución política», subrayó.

En este punto reveló que en esto no es acompañado por su bancada, e implícitamente admitió que pudiera el encuentro de esta tarde derivar en una ruptura.

«No le conviene al Presidente de la República tener una fracción parlamentaria a la mitad. No le conviene al proceso de transformación, tener a la mitad dividida y por esa razón, no importa, no importa, lo que importa es que no vamos a arrear banderas y que no vamos a abandonar causas.

«La congruencia y la dignidad se encuentran por encima de todo, y yo soy así, así es que no pasa nada. Estoy tranquilo, no voy a dejar solas a las víctimas», enfatizó.

Estos comentarios revelan en sí que la moneda está en el aire y que esta tarde podría darse una solución no agradable para él.

