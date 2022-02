De la “casa blanca” a la de Houston

Poder y dinero

Víctor Sánchez Baños

José Ramón, crisis familiar y nacional

Su vida dispendiosa, “normal”

En Pemex, ¿sin delito?

¡Frenen matanza de periodistas!

¿Quién respeta en el PRI a “Alito”?

Quirino irá a España

RSC: Toyota

Con una mentira es posible que engañes a alguien; pero cualquier

mentira te dice a ti mismo una gran verdad indiscutible: eres débil

Tom Wolfe (1931-2018), periodista y escritor estadounidense

Mexicanos Unidos contra la Corrupción auspició una investigación en torno a las propiedades de la familia del hijo de Andrés Manuel López Obrador, José Ramón López Beltrán y su esposa, Carolyn Adams.

Encontró propiedades de lujo, que bien podría tener una empresaria del ramo petrolero, que se maneja como bróker, intermediaria, en la industria petrolera estadounidense.

Ella tiene la capacidad de pagarse viajes a Europa, en vuelos privados; tener autos de lujo y super lujo como camionetas Mercedes; beber vinos de alta gama y tener ropa y accesorios que sólo se puedan adquirir en Rodeo Drive o en Champs Elysee; comer en los restaurantes más sofisticados del planeta.

Claro. Cuenta con abultadas cuentas bancarias y se estima que podría tener inversiones relevantes.

Bueno, este asunto es de ella; la nuera del presidente López Obrador y madre de su único nieto.

Pero, José Ramón, que es la clave en esta nota, vive como jeque árabe. Nos hacen ver que él, quien no tiene “dónde caerse muerto”, por su falta de ingresos. No trabaja y tienen una empresa de chocolates, en compañía de sus otros dos hermanos López Beltrán, que apenas les da para pagar la renta y los salarios de algunos de sus trabajadores.

Bien podría caer en la definición, que tanto molesta al Presidente, de “nini” (ni estudia, ni trabaja), que son el avatar social de Morena, a quienes les regalan 3,800 pesos. Bueno, esa cifra no le alcanzaría para pagar el boleto de avión a Houston, ni para comprar en McDonalds unas hamburguesas para cuando los visitan sus hermanos.

Independientemente, de la forma de vida de José Ramón, lo que preocupa es que haya un conflicto de intereses de él con el gobierno de López Obrador, especialmente en Pemex, que dirige Octavio Romero, un cercano amigo de AMLO.

Las compañías con las que trabaja la señora Adams, son del sector petrolero y en la intermediación de contratos, podríamos encontrar algunas líneas de apoyo para beneficiar a las empresas que representa.

El reportaje que difundió por Latinus, Carlos Loret de Mola, habla de unas casas prestadas por una empresa para que la ocupara la familia López Adams. Además, de otros acercamientos financieros que podrían tipificarse como delito.

Este asunto, será muy desgastante para la 4T, al presidente López Obrador, por los paralelismos de los suntuosos sueños de poder y dinero, de la familia presidencial.

PODEROSOS CABALLEROS

QUIRINO IRÁ A ESPAÑA Y ALITO EMBERRINCHADO: Hace muchos años, entrevisté a principios de los ochentas a Adolfo Lugo Verduzco, líder nacional el PRI, en ese entonces. Me invitó con su jefe de prensa, Juan Saldaña Rosell, a una comida, en la cual estaba otro personaje que no recuerdo su nombre, pero uno de los asesores políticos y económicos del político hidalguense, que recientemente falleció. Le hice un par de preguntas a lo que le solicité al invitado que desconozco su nombre, que le platicara. Y me dijo, sin desparpajo, que “nadie está obligado a saber de todo”. Muy cierto. Te lo platico, porque la actividad depredadora que realiza Alejandro Moreno, Alito, en contra del PRI, lo lleva a cometer actos que son suicidas. Correr a Quirino Ordaz por aceptar una embajada en España es una acción torpe, irracional y patética. Con eso no espanta a nadie y no supo como sacar provecho político a una acción que tiene mucha leña para demostrar que el priismo tiene personajes de trascendencia partidista. Pobre PRI, con los liderazgos emocionales que tiene.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

TOYOTA: Las nuevas necesidades globales han llevado a Toyota, que en México lidera Luis Lozano, a transformarse en una empresa de movilidad, más allá de la fabricación de vehículos. En octubre de 2015 presentó su reto medioambiental 2050, cuya meta principal es reducir en un 90% las emisiones de CO2 de los vehículos nuevos para ese año. Estiman tener 70 modelos de vehículos electrificados a nivel mundial en 2025. Con cuatro tecnologías forman parte de una estrategia de electrificación gradual para alcanzar la neutralidad de carbono que significa, de acuerdo al CEO de la compañía, Akio Toyoda, “alcanzar un mundo en el que las personas vivan felices y esa es nuestra misión como empresa global”.

