Inician las Cámaras segundo periodo de la LXV Legislatura

Así las cosas…

Humberto Mares N.

En el poder Legislativo, de cara al inicio del segundo periodo ordinario de sesiones del primer año de la LXV Legislatura, los partidos políticos afinan sus prioridades en las agendas legislativas con sus prioridades.

Tanto senadores como diputados de todos los partidos buscarán sacar adelante sus propuestas. Morena sin duda va por la reforma eléctrica, la reforma electoral y la Guardia Nacional.

Luego de que libró la rebelión en su contra de 30 senadores de su bancada, Ricardo Monreal reconoció que será “más difícil” y requerirá más diálogo para lograr los votos y obtener la mayoría calificada, que requiere la aprobación de la reforma constitucional para el sector eléctrico, la reforma electoral y la Guardia Nacional. “El propósito es empeñarnos en acompañar al Presidente de la República en sus prioridades, en sus iniciativas que ha expresado él como prioritarias para su gobierno”, afirmó, en un claro mensaje de acercamiento a Palacio Nacional. En tanto, y tomándolo como una respuesta, AMLO declaró que las puertas de Palacio Nacional están abiertas para Monreal e incluso para los enemigos. “Sí, para él y para todos, hasta para los adversarios, para todos, no odio y no tengo enemigos, tengo adversarios, yo no quiero tener enemigos” . La traducción a ese mensaje podría ser que el zacatecano ya salió del ánimo y humor del pastor.

Por su parte, el PAN informó que sus prioridades legislativas son continuar la lucha contra la corrupción, la resistencia al autoritarismo y la defensa y protección a órganos autónomos. Al tiempo que se buscará impulsar una mejor interrelación entre los poderes, con mayor equilibrio de pesos y contrapesos e instrumentos y herramientas para una mejor representación y puntualizaron que defender al árbitro electoral que siga con autonomía y ciudadano. La oposición no va aprobar la reforma eléctrica antes de las elecciones, por estrategia y esa es la prueba de fuego, sobre todo en el Senado.

El gobernador de Veracruz y los senadores

Finalmente, el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, envió al Congreso local la iniciativa para derogar del Código Penal el delito de ultrajes a la autoridad, que tiene a cientos de personas en la cárcel, por el simple hecho de haber discutido con la autoridad y los metieron a la cárcel. García hizo caso a la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Esto, de alguna forma baja la presión para el gobernador que gracias al Secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, apagó el fuego que comandó en su contra, entre ellos los senadores Ricardo Monreal y Dante Delgado, luego de la detención arbitraria del secretario técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado, José Manuel del Río, que lleva más de un mes en la cárcel.

Sin embargo la tensión sigue en el senado entre la bancada morenista. Ricardo Monreal ha mesurado sus comentarios y ha dado a entender en su participación en la plenaria de senadores de Morena en la Cámara alta, que envía el mensaje de diálogo y entendimiento entre morenistas y oposición.

No se va a expropiar, no le vamos a pagar nada a nadie

La secretaria de Energía, Rocío Nahle, afirmó que no se van a indemnizar a los productores de electricidad privados, una vez que entre en vigor la reforma eléctrica, propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, porque no se va a expropiar ni un tornillo.

El 46 por ciento se les va a dar a todos los privados que ya están aquí en México, una participación muy importante para que ellos en un libre mercado justo para que participen entre ellos y nos van a ayudar incluso porque la CFE en su 54 por ciento va a generar energía en una forma competitiva.

La secretaria Nahle dijo que la propuesta de reforma eléctrica ya fue revisada a conciencia y no hay una sola violación a tratados internacionales, por lo que las amenazas del sector privado no van a prosperar. “El Consejo Coordinador Empresarial argumenta que se viola la competencia. Son cuatro temas y en los cuatro hemos demostrado que no vamos a violar tratados internacionales”.

Estamos de acuerdo, no se trata de una expropiación, pero se trata de contratos firmados que serán cancelados y que levantarán mucho polvo no sólo en nuestro país, sino internacionalmente, en donde nuestro país, saldrá muy manchado en su imagen. La apertura de los mercados, cualquiera que sea, origina competencia que se deriva en calidad y precio, es una fórmula sencilla, ojalá y así sea.

Los embajadores de AMLO y su doctor

Lo comentamos en la columna pasada, finalmente se supo que el gobierno de Panamá no lo quería y la disfrazaron como un retiro voluntario del señor Salmerón.

No es extraño que el asunto se trate de esa manera diciendo que el señor Pedro Salmerón dimitió, buscando tratar el asunto como una iniciativa personal y con un tinte patriótico. Ya saben, al estilo de la casa.

Siguen las cifras altas, en 24 horas fallecieron por Covid 829 personas y llegamos a casi 307 mil sin contar el exceso de mortalidad del registro civil que nos llevaría mucho más alto y López Obrador defiende al responsable López-Gatell. Así las cosas, hasta pronto, use cubrebocas, seguimos en emergencia.

