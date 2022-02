Fiscalía de Nueva York posee correos y chats de WhatsApp de García Luna

Tiene archivos de su computadora personal

La Fiscalía de Nueva York dio a conocer que no han dejado de encontrar evidencia contra el ex secretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, pues la Corte de Distrito Este reveló nuevos descubrimientos en la investigación como correos y conversaciones de WhatsApp, así como archivos de su computadora Mac y documentos compartidos por el gobierno de México.

De tal manera que la Fiscalía de Nueva York afirma que tiene más de un millón de páginas de evidencia contra el ex funcionario por el caso de conspiración para traficar cocaína hacia Estados Unidos, pues García Luna habría recibido sobornos por parte del Cártel de Sinaloa para permitir el tráfico de su mercancía.

De igual manera, confirmaron que hubo complicidad con dos de sus colaboradores cercanos en México, por un lado el ex jefe de la División de Inteligencia Policial de la Policía Federal, Luis Cárdenas Palomino, y por el otro el ex jefe de la División Antidrogas de la PF, Ramón Pequeño. Luis Cárdenas Palomino. De acuerdo con la demanda, hubo millones de dólares en pagos a “funcionarios corruptos” en México. A cambio, García Luna y sus colegas en la extinta Policía Federal habrían acordado no interferir con los negocios del cártel, supuestamente les otorgaron acceso a información de investigaciones sensibles en su contra, habrían aumentando sus operativos contra cárteles rivales y colocado a otros funcionarios corruptos en áreas controladas por el cártel.

La Fiscalía neoyorquina revela que consiguió archivos de la computadora personal de García Luna y que pudo interceptar correos y conversaciones privadas. “México entregó documentos” afirman, lo cual es una situación que cobra relevancia, pues el gobierno federal tiene entablada una demanda civil contra García Luna por enriquecimiento ilícito en el estado de Florida, señala.

Finalmente, se notificó que recibieron documentación de varias de sus cuentas bancarias, como del Bank of America o Wells.