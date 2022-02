UNAM: Pablo González Casanova

Espacio Electoral

Eleazar Flores

OLVIDO TOTAL-. Cansado de tanta violencia gubernamental, direccionada principalmente contra miembros del periodismo, recuerde que nuestro país es como la viña del señor, hay de todo, mucho muy bueno, un ejemplo, el filósofo y sociólogo Pablo González Casanova.

Mexicano?, mexiquense?, da lo mismo es universal y por lo mismo, muy lastimoso que primero su estado natal y luego su UNAM de la que fue rector en los lejanos setentas, no hagan nada o a lo mejor muy poco, con motivo de los 100 años de vida productiva de Pablo González Casanova.

Apenas este sábado cumplió su primer centenario de vida y por lo mucho que hizo en el campo del saber, supongo que se merecía mucho más que un artículo acerca de su vida personal y académica, en la publicación semanal, Gaceta, de la Máxima Casa de Estudios del país, pues para las autoridades actuales universitarias pudiera ser que ni se acuerden.

Si esto es lastimoso, imagínese el estado que lo vio nacer el 11 de febrero de 1922, pasando a segundo término el lugar de su nacimiento, Tenancingo o Toluca, lo mismo da, se trata de un mexiquense y mexicano universal que dio lecciones de vida por medio del estudio y la cultura, destacando entre este último campo los grupos indígenas.

Pablo González Casanova tuvo en la abogacía a su primera carrera universitaria, pero de ahí pasó a incursionar en otros conocimientos de la sociología y la Literatura, al grado de que por sus estudios profundos en la misma logró llegar a formar parte de la Academia Mexicana de la Lengua, pero también profundizó en las Ciencias Históricas, alcanzado una maestría.

Es más difícil encontrar un campo del conocimiento que no haya sido explorado a fondo por el doctor Pablo González Casanova, más reconocido en el exterior, por la UNESCO y la Sorbona de París que en su propia patria… y de su patria chica ni hablar, a lo mejor ni saben de él los integrantes de la actual clase política, de todos los colores.

Cierto que en instituciones mexicanas ha sido reconocido -no tanto como se merece- no así de las de su entidad natal, no obstante que pocos científicos tan productivos como Pablo González Casanova llegan a esta edad, por lo que es plenamente justificable la frase del poeta, “En vida hermano, en vida”. Autoridades nacionales, estatales y de la UNAM tienen tiempo de recordar a un auténtico valor de la humanidad.

Inundados entre tanta violencia, inseguridad, carestía y ataques mediáticos de ya saben quien, olvidamos lo valioso que nuestro país tiene en muchos otros campos, lo de González Casanova es el presente, pero hay mucho más.

