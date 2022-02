AMLO abre frentes innecesariamente

Humberto Mares N.

El presidente Andrés Manuel López Obrador no debería de perder su tiempo abriendo frentes que no lo llevan a nada. Como titular del Poder Ejecutivo de la Nación no veo el caso de que dedique tanto tiempo a una discusión que sólo lo ha llevado a perder imagen en el terreno internacional y perder aceptación entre su clientela que ha bajado por lo menos dos puntos y más.

Me refiero al pleito en contra de algunos medios de comunicación y compañeros periodistas. El Presidente de la República debe dedicar su tiempo a resolver los problemas del país. Visitar el territorio y conocer sobre la realidad que existe en la provincia, en donde hay lugares verdaderamente asolados por la delincuencia, principal problema del país, a tal grado que los pobladores han tenido que huir y dejar todo abandonado, como es el caso de varios poblados de Michoacán, por mencionar un estado.

Este gobierno se ha convertido en el cual se han asesinado más compañeros periodistas. En lo que va del año han asesinado a 5 compañeros. El año pasado a siete y esto no abona en nada a la sociedad; es un ataque a la libre expresión y libertad de prensa. Mis felicitaciones a Santiago Creel que pone abiertos sus servicios de abogado para defender a cualquier compañero que lo necesite.

México tiene muchos y variados problemas que resolver y tal parece que este gobierno no los va a solucionar. Ahora el Presidente nos anuncia que para 2024, México contará con un servicio de salud pública de primera, ofrecido en su campaña, luego al inicio de su gobierno y es momento que seguimos padeciendo del servicio de salud y de abasto de medicamentos.

Ante estos hechos, es por ello que le comento que los problemas urgentes del país no serán resueltos, porque el gobierno de la 4T prioriza la política y distrae la atención de ellos además de culpar a los antiguos gobiernos del neoliberalismo y justificar así su incompetencia. Esa es la estrategia.

Cómo nos ven

La imagen de nuestro país ha caído. Ahora ven a México como un país poco democrático y lo ven más cerca del autoritarismo que a la democracia según estudio anual que realiza todos los años la revista inglesa The Economist.

El documento publicado en el último número de la revista británica señala que la violencia del crimen organizado, la concentración de poder en la figura del Presidente y el ataque a las voces críticas han erosionado la democracia en México que pasó de un modelo “defectuoso” como estaba catalogado en el estudio del año pasado, al de un régimen híbrido, según el último análisis de la revista.

The Economist es una revista especialista en temas económicos y es respetada y buscada en todo el mundo, cuyo público es precisamente las clases empresariales, economistas, banqueros, presidentes y todo aquel que quiera enterarse cómo están las cosas en el mundo de las finanzas y sus protagonistas.

Destaca que las medidas autoritarias han ganado terreno en México bajo la administración de Andrés Manuel López Obrador, algo que según los analistas de esta publicación se acentuará rumbo a las próximas elecciones presidenciales de 2024.

México perdió diez lugares dentro del índice de Democracia 2021, que elabora anualmente esta revista, al sumar 5.57 puntos de los diez posibles, lo que coloca al país en el lugar 86 de entre 167 naciones evaluadas en cinco categorías. A nivel mundial, sólo 21 naciones fueron calificadas como democracias plenas. Seguramente veremos en breve una respuesta a esta información y lo comentaremos.

Nada de diplomacia

Nos queda claro que el presidente AMLO no sabe o no quiere saber de diplomacia internacional que México siempre ha hecho un buen papel en su manejo, cosa que hoy en día no sucede.

Ahora, a los reclamos se une Perú luego que la cancillería peruana protestó y pidió respeto ante el embajador de México en Lima, Víctor Hugo Morales, por declaraciones que el presidente Andrés Manuel López Obrador dio el martes pasado para cuestionar al conservadurismo en ese país.

El hecho fue revelado por el congresista peruano Ernesto Bustamante, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de Perú, en una entrevista. “No es posible que él (AMLO) esté maltratando de esa manera la independencia política y democrática de Perú”, advirtió el legislador. El reclamo al embajador fue planteado la mañana del jueves por el nuevo ministro de Relaciones Exteriores de Perú, César Landa, informó Bustamante.

Anteriormente, recibimos reclamos de parte de Panamá y España por las situaciones que ya comentamos en anteriores colaboraciones y estamos de acuerdo en la opinión del senador German Martínez que publicó en sus redes, un video en donde afirma que en el caso de España hemos hecho el ridículo, con eso de la “pausa”. Pausa es sinónimo de detención, intervalo, interrupción, paréntesis, suspensión, descanso, cese, según el diccionario.

No se puede dar una pausa en las relaciones diplomáticas entre los países, como bien lo dice la experimentada Beatriz Paredes, Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe del Senado, quien dejó en claro, que en términos de la práctica diplomática en una relación entre países, no puede entrar en “pausa” con sólo apretar un botón, en términos diplomáticos el concepto “pausa” no existe ni es un mecanismo.

Así las cosas, hasta pronto. Use cubrebocas.

