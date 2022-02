Reforma electoral buscará eliminar gastos excesivos del INE: AMLO

Acusa que actúa por consigna

El presidente Andrés Manuel López Obrador expresó que la reforma político-electoral que presentará su gobierno es con el objetivo de reducir los gastos excesivos en el Instituto Nacional Electoral (INE), como el seguro de gastos médicos mayores, autos, los gastos de alimentación y que las elecciones no cuesten tanto y sean limpias.

“La propuesta de reforma va a buscar reducir los gastos excesivos del actual Instituto Electoral y que no cuesten tanto las elecciones y que al mismo tiempo se garanticen elecciones limpias, libres, que no haya fraude electoral como sucede, como hemos padecido”.

En su mañanera, desde Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo criticó que los consejeros electorales actúan por consigna y no son auténticos jueces.

Fustigó que hay grupos de periodistas defendiendo al INE e incluso recordó que la revista inglesa The Economist señaló recientemente que en México no hay democracia, “es decir, que había más democracia con (Felipe) Calderón y con Peña (Nieto). Imagínense, que cuando nos robaron la presidencia había más democracia que ahora.

“Y es una revista supuestamente seria, The Economist no dice que hay un Instituto Electoral supuestamente independiente, no, la culpa es del presiente, ¿en qué quedamos? yo tengo que ver con lo electoral”.

Acusó que hay una campaña que vincula los intereses del conservadurismo de México con los intereses de estos medios que defienden a empresas que antes saqueaban al país y que están molestos; en tanto que hay periodistas que defienden al INE y no hay control de presupuesto, porque, dijo, atienden muy bien a los periodistas.

AMLO vuelve a pedir a periodistas transparentar sueldos y bienes

En una nueva confrontación con periodistas, el presidente López Obrador pidió que también informadores como Ciro Gómez Leyva, Carmen Aristegui, Joaquín López-Dóriga y Jorge Ramos transparenten sus ingresos y bienes por ética periodística.

Esta petición la formuló en su conferencia matutina, luego de señalar que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) aún no ha respondido a la solicitud que envió ayer para que informe si los ingresos de Carlos Loret de Mola ascienden a 35 millones de pesos anuales.

El mandatario federal afirmó que conocer esta información es vital debido a que el periodista, quien es conductor de Latinus, ha obtenido recursos a través de empresas que en otros gobiernos tenían privilegios y abusaban del presupuesto público.

“En el caso de Loret de Mola no es un asunto de afectar, de dar a conocer lo que haga el periodista, es que ese periodista está vinculado con la venta de medicinas, de equipos médicos, y así otros.

“A lo mejor lo de sus bienes pues no, aunque también ayudaría mucho saber de Jorge Ramos porque están representando a intereses, no representan al pueblo, representan a intereses creados”, abundó.

“Sin necesidad que intervenga Transparencia, el INAI, por ética ellos deberían informar cuánto ganan, (Carlos) Loret, (Joaquín) López-Dóriga, Ciro (Gómez-Leyva), Carmen Aristegui, cuánto ganan, a lo mejor lo de sus bienes no, aunque ayudaría mucho a saber; Jorge Ramos, porque están representando a intereses, no representan al pueblo, representan a intereses creados”.

En su conferencia de prensa en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo federal consideró que los comunicadores juegan el papel de apuntalar mediante presiones y chantajes a empresas que medran del presupuesto público.

“No es el periodista que tiene ese noble oficio para estar informando a los ciudadanos y para estar haciendo críticas a los malos funcionarios, no, esto es distinto”.

Señaló que no hay ningún problema que ellos ejerzan “su periodismo”, incluso que calumnien, porque se está en una época de mentiras en el manejo de medios y de guerra sucia.

“¿Porque nada más van a informar los servidores públicos?, es que ellos son privados, no, sus ingresos tienen que ver con el presupuesto, bienes públicos, y la política que es un oficio público, ayudaría mucho para entender bien lo que está sucediendo”.

“No es un asunto contra Loret, es por el futuro de México”, dice

Al referirse a la polémica con Carlos Loret de Mola, el presidente López Obrador aseguró que no es un asunto solo contra el periodista, sino porque el futuro de la nación está en juego.

“No es un asunto de Loret, es el futuro de la nación lo que está en juego, ¿qué queremos para México?, ¿queremos eso?”.

El titular del Ejecutivo federal pidió reflexionar si lo que se quiere en el país es el ganar dinero a toda costa sin escrúpulos morales.

“La mentira, la corrupción, la marginación, el clasismo, el racismo que es lo que significa este conservadurismo que estamos enfrentando o queremos un verdadero cambio”.

Supervisará avances de las obras del AIFA; después, saldrá a Tijuana

En otro tema, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que este miércoles realizaría una supervisión en las obras del nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), el cual prevé inaugurar el próximo 21 de marzo.

“Voy a una supervisión a Santa Lucía al Aeropuerto Felipe Ángeles, voy a estar cuatro horas, hasta las 2:00 de la tarde, de las 10:00 a las 2:00 de la tarde, recorriendo todo”, dijo.

Indicó que tras esta supervisión saldrá a Tijuana, Baja California para iniciar su gira de trabajo de fin de semana y la cual se dedicará a supervisar aduanas y conmemorar el Día del Ejército este sábado 19 de febrero.