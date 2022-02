Rosy Arango celebrará a nuestro “México Inmortal”

Este jueves 17 de febrero

Ofrecerá un concierto en el Teatro Metropólitan de la Ciudad de México

Tendrá invitados como Francisco Céspedes, Carlos Cuevas, Los Macorinos, El Mariachi Juvenil de Tecatitlán y el ballet de la nieta de Amalia Hernández

Arturo Arellano

Rosy Arango, embajadora de la música mexicana en el mundo, se presentará este jueves 17 de febrero en el Teatro Metropólitan, donde ofrecerá un concierto único para celebrar a nuestro “México Inmortal”, tal y como ha titulado a su más reciente trabajo discográfico, asimismo, tendrá como invitados especiales a Francisco Céspedes, Carlos Cuevas, Los Macorinos y el Mariachi Juvenil de Tecatitlán, todo enmarcado con las estampas del ballet de la nieta de Amalia Hernández.

La bella y talentosa Rosy Arango, en entrevista para DIARIO IMAGEN, nos cuenta detalles al respecto “por fin se llegó el momento, será una noche especial de amor por México con grandes invitados, dos que son mis amigos, mis hermanos, pero en realidad mi principal invitado es el público, este concierto es para ellos. También me va a acompañar el Mariachi Juvenil de Tecatitlán y Los Macorinos como hicieron con Chavela Vargas y un pedacito del ballet de Amalia Hernández, gracias a la nieta de la maestra que se encarga de poner las estampas en este concierto”.

Siendo que febrero es el mes del amor, refiere que “hay que celebrarlo bonito, porque después de la pandemia hay que celebrar la existencia. Todas las letras de las canciones han sido seleccionadas por el mismo público en redes sociales, les dije que me dijeran que querían escuchar de mi ‘México Inmortal’ Vol. 1 y 2, entonces hay amor, desamor, temas de autores como Agustín Lara, Cuco Sánchez, un homenaje a Vicente Fernández que el día del concierto habría sido su cumpleaños. Haremos homenaje a mi Manzanero querido, que me ayudó tanto en mi carrera y sigo extrañando profundamente”.

Sobre su crecimiento personal y musical en el periodo de confinamiento, refiere “Cuando se dio esta situación, los artistas nos dimos cuenta de nuestra misión, que es reconectar con los valores para enfrentar esta prueba, desde el día uno en que decidí dedicarme a la música, supe que mi misión es alegrar corazones, sensibilizarlos, emocionarlos, lo único que hace trascender a la gente es la educación, el arte, la música y en mi caso la conexión con las raíces, la mexicanidad”.

Asimismo, hay que reconocer que hubo pérdidas irreparables, “pero a nosotros los mexicanos nos mantienen de pie nuestras raíces, nuestra hermandad, la música mexicana que evidentemente es la expresión pura de la forma en que los mexicanos vivimos, somos la única raza que se habla de tu con la muerte, le cantamos, le hacemos un altar y su fiesta. De modo que la mejor manera de sobrellevar esta pandemia es siendo creativos, no hemos bajado la guardia, de hecho ‘México Inmortal’ surge en la pandemia para celebrar a México de forma virtual y ahora se nos hace llevarlo a una realidad presencial en la nueva normalidad”.

En ese contexto, se dijo afortunada, “he hecho varios conciertos en cuanto se pudo de forma presencial, pero uno de esta magnitud no, presento un proyecto que me ha colocado como embajadora de la música mexicana y es maravilloso porque sucede magia, cuando tienes a los músicos contigo a la gente acompañándote, a los bailarines, iluminadores, cuando esa magia sucede es cuando me doy cuenta de que vale la pena estar y atreverse a hacer este tipo de eventos”.

Luego de presentarse en el Metropólitan adelanta que “haré una gira, estamos trabajando para ello, para hacer este concierto en Estados Unidos y Colombia, Proarte ya está realizando las negociaciones, ya que no es tan sencillo viajar, sin embargo, ojalá pronto se eche a andar, asimismo, se viene el volumen 3, se trata de hacer una compilación anual. El primero fue a la fiesta eterna, el segundo a los grandes compositores y el tercero viene en camino, lo vamos a grabar y será en homenaje a las grandes figuras de la canción mexicana, intérpretes que hoy por hoy son el alma de las canciones, la raíz de lo que somos”.

Ropy Arango se presentará este jueves 17 de febrero en el Teatro Metropólitan de la Ciudad de México a las 20:30 horas y hay boletos disponibles desde los 200 pesos “es para que vayan en familia y reescribamos la historia de la música mexicana” concluyó.

“Por fin se llegó el momento, será una noche especial de amor por México con grandes invitados, dos que son mis amigos, mis hermanos, pero en realidad mi principal invitado es el público, este concierto es para ellos. También me va a acompañar el Mariachi Juvenil de Tecatitlán y Los Macorinos como hicieron con Chavela Vargas y un pedacito del ballet de Amalia Hernández, gracias a la nieta de la maestra que se encarga de poner las estampas en este concierto”.