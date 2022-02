Ahora tenemos la “casa gris”

Humberto Mares N.

Resultó peor la medicina que la enfermedad, con respecto al asunto Baker Hughes, empresa petrolera con contratos grandes en Pemex, que ahora al aclarar la famosa renta de la “casa gris” por parte de José Ramón López Beltrán, hijo mayor del presidente Andrés Manuel López Obrador se abrió un nuevo frente.

Al publicar López Beltrán y su esposa en sus redes un comunicado para negar por completo que exista un conflicto de interés e informaba que desde el año 2020 trabaja como asesor legal en la empresa KEI Partners en Houston, Texas. Durante la noche el domingo en redes sociales circuló que la empresa KEI Partners, pertenece a Erika Chávez e Iván Chávez, hijos del empresario Daniel Chávez, propietario del grupo hotelero Vidanta, quien es asesor de AMLO y le ayuda, según información dada por AMLO en la mañanera, en la supervisión de la construcción del Tren Maya, claro sin sueldo.

Pero la información periodística publicada del empresario Chávez lo colocan como uno de los empresarios más cercano a Palacio Nacional e incluso se le atribuye la famosa rifa del avión presidencial. Es un empresario generoso, compró 200 millones de pesos en boletos para la rifa del avión y los distribuyó entre sectores necesitados.

Con esta aclaración se abrió un nuevo frente, no sólo el público pide aclaraciones sobre la empresa Baker Hughes y la renta de la “casa gris”, sino que ahora se abre otro con la duda de ¿por qué? los hijos de Chávez, empresario consentido, le dieron trabajo al hijo del Presidente, que en no tendría nada de malo, pero si la relación empresa, hijos y contratos, el respetable y las benditas redes sociales, piden aclaraciones y de ahí la tunda que le dieron en redes sociales.

Sin embargo, esto ya se volvió algo personal entre Carlos Loret de Mola y AMLO, que debido a la investidura de AMLO es por mucho ventajosa, pero lo increíble a menos que sea a propósito, es que el equipo del Ejecutivo recomienden acciones que incurre en faltas a la ley o bien son inoperantes, como el caso de solicitar información personal de un particular al INAI, donde no tiene injerencia.

Desde su oficina el jefe del Ejecutivo con una simple orden podría obtener la información por el simple hecho de su investidura.

En México como en muchos países, el Presidente tiene la información que quiera en minutos, simplemente con pedirla, lo cual nos lleva a pensar que lo del INAI es sólo un montaje para volver a tener los hilos de la conversación política bajo control, porque el tema de su hijo y la “casa gris” lo supero y perdió el control. Las redes sociales lo superaron. Hoy busca retomar el control a cuestas de Carlos Loret que quiere publicar sus datos personales.

Empresas españolas

En medio de la polémica sobre la “pausa” decretada por el presidente AMLO entre las relaciones diplomáticas entre México y España, los reportes de inversiones españolas en nuestro país, así como flujos de recursos a las empresas españolas que operan en nuestro país, han caído dramáticamente. Se habla de un 36 % y 57%,respectivamente, con un cálculo de aproximadamente 21 mil millones de pesos.

Según especialistas nos afirman que esto se debe a la incertidumbre sobre la reforma eléctrica, por lo que empresas globales podrían salir del país si no se avanza en energías afirmó el presidente del Consejo Ejecutivo de Empresas Globales (CEEG), Alberto de la Fuente, quien advirtió que la reforma eléctrica impulsada por el presidente AMLO se queda corta ante los requerimientos del mundo, por lo que de seguir por ese camino, varias industrias podrían salir del país, debido a la obligación de mostrar avances tangibles en la lucha contra el cambio climático.

Los reportes indican que las empresa españolas dejaron de invertir cerca de mil 500 millones de dólares, según datos de la Secretaría de Economía de México. Tal vez por eso el Presidente AMLO estaba molesto con las empresas españolas porque dejaron de traer su dinero a nuestro país y por ello les exigió que pidieran perdón.

Parlamento abierto de la reforma eléctrica

Sin duda, la iniciativa privada debe de participar en los proyectos de energías renovables no sólo porque nos lo exige el tratado de libre comercio con nuestros vecinos del norte, nos lo vinieron a decir y exigir a nuestra mesa, sino principalmente porque no tenemos el dinero para invertir en ello.

Durante el foro “Medio ambiente, agenda 2030 y cambio climático”, como parte del Parlamento Abierto sobre la reforma eléctrica, Alberto de la Fuente P., director general de Shell México y presidente del Consejo Ejecutivo de Empresas Globales, planteó que la Comisión Federal de Electricidad no cuenta con los recursos para atender la demanda de energías renovables y por ello no puede ser la única responsable de la transición energética del país, pues no tiene por sí sola ni la infraestructura ,ni los recursos para atender la demanda de energías renovables y así avanzar hacia un futuro de menos emisiones. El señor de la fuente tiene toda la razón y al parecer se ha entendido en la 4T.

Morena no define sus candidatos

Sin ninguna explicación, la autoridad electoral en Oaxaca no cumple con la orden de reponer la encuesta para definir a su candidato, luego de las impugnaciones y recursos legales presentados por la senadora Susana Harp y el ex alcalde en Álvaro Obregón, Alberto Esteva Salinas, que han solicitado la reposición del procedimiento. Mario Delgado no cumple.

mares21@gmail.com