Caifanes arranca su gira en México condenando el asesinato de periodistas

Usan su música como plataforma de denuncia

Invitan a nuevas generaciones a sumarse a buenas causas

Caifanes se presentó en las inmediaciones del Palacio de los Deportes de Ciudad de México con un sold out total, no obstante, la agrupación de rock en español no solo respondió con su repertorio más selecto y favorito del público, sino con un rotundo mensaje sobre los temas sociales en la música y cómo las bandas pueden influir a las masas positivamente.

Para arrancar el concierto, Saúl Hernández que ha encabezado este proyecto desde hace varias décadas, manifestó: “Esto sigue siendo un sueño. Generación tras generación haces que este sueño se haga realidad, Dios te bendiga, raza”.

Y pidió apoyó para las bandas nacientes y que son portadoras de mensajes positivos para la juventud. “Es increíble que en una de las ciudades más grandes del mundo no existan foros para que nuestros grupos puedan salir y tocar. Necesitamos espacios, que nuestras bandas salgan a tocar, apoyarlos, tenemos que recuperar todo ese espacio libre, de música, de propuestas, de discursos. Necesitamos que todo ese movimiento otra vez surja en las calles. Por el amor al rock and roll”, manifestó.

Una vez dicho lo anterior, complacieron a sus seguidores por más de dos horas y media de canciones como “Amanece”, “Los Dioses Ocultos”, “Miércoles de Ceniza” o “Viento” hasta lo más reciente de su exitoso repertorio como “Heridos” y “Sólo eres tú”, la cual debutó por primera vez sobre el escenario del Domo de Cobre.

Luego, en uno de los momentos más imponentes de la noche, Saúl Hernández manifestó su apoyo a las mujeres y condenó la violencia de género en el país que lamentablemente ha ido en aumento año con año y que se agudizó junto con la llegada de la contingencia sanitaria, entonces, Caifanes cedió el espacio y sobre las pantallas pudo verse el video musical de “Canción sin miedo”, tema que la cantautora Vivir Quintana creó en marzo de 2020 y hoy, casi dos años después, continúa vigente.

El público coreó cada palabra de la canción sumándose al mensaje, mientras que Hernández agregó: “Es deprimente, doloroso, triste, que pasan los años, pasan los sexenios, vienen presidentes y este porcentaje de mortandad hacia las mujeres es todavía más alarmante. Ha crecido mucho. Caifanes cede su espacio a quien tiene que lanzar ese grito. No nos corresponde a nosotros, les corresponde a ellas”.

Tras interpretar otra ronda de canciones, Saúl Hernández volvió a tomar la palabra para expresar su rechazo ante los asesinatos de periodistas en México y les dedicó a los comunicadores, reporteros, fotógrafos y demás trabajadores de este quehacer “Antes de que nos olviden”.

Casi para cerrar la noche, Caifanes interpretó temas como “Nubes”, “Aquí no es así”, “Afuera”, “No dejes que” y “La Negra Tomasa”, provocando la emoción y gritos de todos los asistentes al espectáculo.

Caifanes tiene una presentación pendiente en Monterrey el próximo 30 de abril. Después de eso, la agrupación mexicana saldrá a una gira por Estados Unidos. “Sólo eres tú” es el primer sencillo que publica la banda desde “Heridos”, canción que dieron a conocer en 2019.

“Es deprimente, doloroso, triste, que pasan los años, pasan los sexenios, vienen presidentes y este porcentaje de mortandad hacia las mujeres es todavía más alarmante. Ha crecido mucho. Caifanes cede su espacio a quien tiene que lanzar ese grito. No nos corresponde a nosotros, les corresponde a ellas”. Saúl Hernández