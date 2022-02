¡Christian Nodal hace vibrar a miles de fans en Honduras y Costa Rica

El lanzamiento de su nuevo sencillo “Ya no somos, ni seremos” se suma a la lista de éxitos ya que esta en tendencia #1 en YouTube con mas de 10 millones de visitas, asimismo el tema es #25 a nivel global

Christian Nodal demuestra que es un artista de una sola pieza, pues a su corta edad es el cantautor más exitoso y querido del género regional mexicano, prueba de ello el reciente sold out que obtuvo en el Estadio Chochi Sosa en Tegucigalpa, Honduras el pasado 17 y 18 de febrero; cabe destacar que en los primeros cinco días de abrirse la venta de boletos se logró la venta total de la primera presentación, gracias a ello se abrió una segunda fecha obteniendo el mismo resultado. Los más de 30 mil asistentes por noche no dejaron de expresar su cariño y admiración al cantante pues a coro cantaron junto a él temas como “No te contaron mal”, “Se me olvidó”, “AYAYAY” y “Adiós amor”.

Pero el éxito del pasado fin de semana no acaba ahí, pues otro recinto que lució abarrotado por miles de fans que acudieron para ver y disfrutar de la música del cantautor fue La Cámara de Ganaderos de San Carlos, Costa Rica donde también se agotaron los boletos desde hace tres semanas, ambas presentaciones como parte de su gira “Forajido Tour” misma que lo llevara a todos los países de centro y Sudamérica en los próximos días.

Por otra parte, el lanzamiento de su nuevo sencillo “Ya no somos, ni seremos” se suma a la lista de éxitos ya que esta en tendencia #1 en YouTube con mas de 10 millones de visitas, asimismo el tema es #25 a nivel global.

“Ya no somos, ni seremos” es composición de Christian Nodal en coautoría de su gran amigo Edgar Barrera, tema que narra el desamor que sienten los que amaron con todo el corazón y lo perdieron.

Nacido en Caborca, Sonora, México, Christian Nodal es el artista que ha crecido con más rapidez en el género de la música regional mexicana, fusionando los sonidos clásicos de la música mariachi con el acordeón para crear el “mariacheño”, un término que él mismo acuñó.

Actualmente es quien más temas ha tenido dentro del Top 100 de Spotify México, en la categoría del regional mexicano. En esa plataforma sus oyentes mensuales superan los 13.8 millones y registra más de 10 millones de seguidores al mes además de que es el artista regional mexicano con más #1 en los charts de Billboard en la historia con 13 canciones.