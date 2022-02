Abrazos y no balazos no dio resultado

Así las cosas…

Humberto Mares N.

Sin duda, la política de abrazos y no balazos no ha dado ningún buen resultado. Estados del centro del país, principalmente, se encuentran en verdadera situación de toque de queda, debido a la amenaza del crimen organizado. Zacatecas, Michoacán, Guanajuato y Colima, por mencionar algunos.

Ha sido necesario y a petición de gobernadores y alcaldes que el Ejército y La Guardia Nacional, que es lo mismo uno que otro, han tenido que movilizar elementos para situarlos en los poblados críticos en materia de seguridad.

Para muestra un botón. El caso de los aguacateros y el bloqueo que sufrieron por parte del crimen, que fue necesario luego de la petición de los productores escoltar camiones para poder sacar el producto. El aguacate es el tercer producto más exportado de México, luego del tequila y la cerveza.

A tres años de las promesas, que hemos vistos como sueltan a delincuentes con orden de aprehensión, no sólo en nuestro país, sino en estados Unidos, bajo en principio por seguridad de la población y apoyando su lema de abrazos no balazos, en un país que ocupa los primeros lugares de violencia en el mundo y sin tener, oficialmente, una guerra o movimiento civil interna, o al menos eso creemos, tal vez sí lo tenemos y no nos han dicho.

El colmo, nuestros vecinos el servicio de Inspección Sanitaria de Animales y Plantas del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos detuvo la exportación del aguacate mexicano, el pasado 11 de febrero tres días antes del Super Bowl, evento que, gracias a él, es el día que más se consume aguacate mexicano en los Estados Unidos. La veda se dio porque mientras sus inspectores realizaban su trabajo en Michoacán, uno de ellos recibió una amenaza vía telefónica.

Hasta estos niveles llega la delincuencia. Se desatoró el asunto gracias al trabajo diplomático, tanto de Marcelo Ebrard como del embajador norteamericano Ken Salazar, pero la mancha en la imagen de México, está ahí presente, lo que ocasionó una pérdida en las importaciones calculada en 735 millones de pesos.

El gremio periodístico también ha sufrido el embate de la violencia. En lo que va del año, cinco compañeros fueron asesinados y durante este gobierno, 54. Las manifestaciones en todo el país se dieron este fin de semana. La voz está en el aire esperemos ahora las acciones.

No lo hubiéramos logrado sin las Fuerzas Armadas

El Secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, agradeció este sábado al presidente Andrés Manuel López Obrador por las nuevas tareas asignadas a las Fuerzas Armadas que incluyen seguridad pública, control migratorio y construcción de obras.

La verdad es que el mismo Presidente de la República, AMLO, ha declarado que a pesar del apoyo del pueblo sin el apoyo de las fuerzas armadas no “hubiésemos avanzado como estamos avanzando”, declaró en la ceremonia conmemorativa del día de la Fuerza Aérea Mexicana, en donde anunció la creación de una empresa militar, llamada Olmeca, Maya, Mexica, que se encargará de la administración del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, los aeropuertos estatales de Chetumal y Palenque y la administración del Tren Maya.

El titular de la Secretaría de la Defensa Nacional sí pone en la agenda el papel de las Fuerzas Armadas, tanto Marina como Ejército, sobre todo este último, en las tareas administrativas, lo que coloca a la dependencia en el manejo de presupuesto abultado como nunca en ninguna administración.

La 4T y AMLO se han apoyado en el Ejército para tareas de seguridad pública, que criticaron tanto en otras administraciones, pero también en la construcción y administración de instalaciones críticas como las aduanas, aeropuertos, puertos mercantes, construcción de aeropuertos, bancos, lecherías y lo que se ofrezca, como ningún gobierno federal lo había hecho.

Pues sí, tienen mucho qué agradecerse mutuamente la 4T y las fuerzas armadas porque acumulan 27 tareas de carácter civil, encomendadas y relacionadas con la construcción de infraestructura, seguridad y apoyo a otras dependencias.

Se les han encargado, la construcción del aeropuerto en Santa Lucía, el Tren Maya, la construcción de 2 mil 700 sucursales del Banco Bienestar, atención de la crisis en la distribución y custodia de vacunas, vigilancias de centros de vacunación, distribución de medicinas, traslado de pipas para garantizar la distribución de gasolinas (al inicio del gobierno), atención a migrantes y detener el flujo, custodia de las instalaciones y obras estratégicas como la refinería en Dos Bocas y distribución del libros de texto, por mencionar algunas.

La pregunta que surge es: ¿Por qué?, la respuesta salta o porque le hace falta personal eficiente al gobierno o porque no les tiene confianza y además quiere quedar bien con las Fuerzas Armadas, que por supuesto están muy contentas, como atinadamente lo señaló el general secretario Sandoval.

Morena no cumple

No cumple con la orden de los órganos electorales de reponer el proceso de encuesta para elegir candidato a gobernador. La senadora Susana Harp y el ex alcalde de Álvaro Obregón Alberto Esteva Salinas, principales impulsores de un proceso transparente están en espera de la respuesta.

Mario Delgado ha sostenido que la forma de encuestas es la más cercana a la gente. Podría tener razón cuando las encuestas se llevan a cabo con toda transparencia y a la vista de todos o no fue así en el estado de Oaxaca.

