Libertad de expresión no puede ser sujeta a previa censura: CIRT

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

Ministro Gutiérrez Alcántara pretende censura oficial sobre radio y televisión

En nuestro país el contexto se endurece cada vez más y ello preocupa. Esto se puede palpar con los asesinatos de periodistas; los ataques -cada vez más radicales- dirigidos en su contra que salen de Palacio Nacional así como un punto más que no debe de ser soslayado por la sociedad en su conjunto. Se trata del ejercicio de la libertad de expresión, misma que, definitivamente, no puede estar sujeta a previa censura, como se pretende hacer ahora desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Dicho tema se trató en la conferencia de prensa: “Los medios de comunicación en defensa de la libertad de expresión”, ofrecida por el Consejo Directivo de la CIRT, entre ellos, su presidente José Antonio García Herrera y Joaquín Arrangoiz, de TV Azteca. Hicieron acto de presencia también, el senador morenista José Antonio Álvarez Lima, presidente de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía en la Cámara alta, así como el diputado del PAN, Luis Alberto Mendoza Acevedo, presidente de la Comisión de Radio y Televisión en la Cámara baja.

García Herrera manifestó la preocupación del sector debido al marco censor que se impone sobre la radio y televisión mexicanas, así como sobre sus comunicadores, lo que se amplía en contra el periodismo nacional que ha visto números record de compañeros muertos y amenazados sin que nadie, desde el gobierno federal, haga algo por terminar con este lascerante fenómeno.

La coincidencia radicó en que no se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos; de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones.

Desafortunadamente en México, la tendencia va hacia allá, a censurar y los ataques van en contra de la radio y televisión mexicanas, mismas que se han caracterizado por ser los medios de comunicación masiva por excelencia, ya que cada día llegan a millones de mexicanos y prestan un servicio público a nuestra población gratuito, confiable, dinámico y eficaz.

Por eso, desde dicho foro se hizo un llamado, tanto al Congreso de la Unión como al propio Ejecutivo para que amplíe las libertades y no las acote, esto último es lo que está ocurriendo en México. El exhorto vale también para que la gente defienda la libertad de expresión y la democracia del país que en últimos tiempos se ha visto tan amenazada por un régimen que al parecer, gusta del autoritarismo.

Este desafortunado panorama, tiene que ver con que el ministro de la SCJN, Juan Luis Gutiérrez Alcántara, haya presentado un proyecto que asegura defender a las audiencias cuando en realidad, lo que pretende a todas luces, es negarles el derecho a estar debidamente informadas, así como la imposición de un censor disfrazado de “defensor de las audiencias”, de ahí la censura oficial sobre toda la radio y la Televisión.

Aquí habría que recordar que el ministro Gutiérrez Alcántara ha ventilado que trabajó en la administración del entonces presidente José López Portillo, al frente de la Dirección de Radio, Televisión y Cinematografía (RTC) y en la Productora Nacional de Radio y Televisión y la función del hoy ministro en aquella época era precisamente la de censurar a medios . Entonces la pregunta es: ¿A 45 años querríamos en México regresar a ese clima de represión y censura, no solo en la administración de López Portillo, sino aún antes, en los tiempos del ex presidente más longevo de México, Luis Echeverría, donde desde la Presidencia de la República se manejaba toda la radio y la televisión?

En esta parte, es obligado señalar que mucho se ha reflexionado sobre las similitudes, cada vez mayores, que tiene la administración de Echeverría Álvarez, junto con su lema en tiempos de campaña de “arriba y adelante” y lo que ha resultado ser esta errada y llamada Cuarta Transformación, que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El compromiso que se hizo durante la conferencia de prensa fue proteger el derecho de los mexicanos para que la información que decidan ver y oír sea libre de censura y sin avales gubernamentales.

Además y precisamente porque el sentir general en nuestro país es no regresar a los tiempos de Echeverría y López Portillo, en donde desde la Presidencia se manejaba toda la radio y televisión; se concluyó que de continuar este curso de acción en cuanto a la libertad de expresión, la CIRT acudirá a instancias internacionales para evidenciar el manto sensor con que algunos quieren cubrir el país.

Municiones

*** Sobre este mismo tema y a pregunta expresa, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, Ricardo Monreal, se refirió a que como coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, lo que hay que hacer es respetar la libertad de expresión; “no sólo respetarla, sino protegerla” y agregó que es obligación del Estado mexicano no sólo proteger la libertad de expresión, también a todos los comunicadores y comunicadoras, porque son garantías individuales que contempla nuestra Carta Magna. Sin embargo, el senador zacatecano dijo que la expresión unipersonal del presidente López Obrador, “la respeto, no me interesa confrontarme con la expresión del Presidente”, pero propuso recomponer una relación armoniosa con todos los medios de comunicación, sin excepción.

*** No es difícil prever que hoy, en su gustadísimo “stand-up” mañanero -para variar-, el Presidente estará de muy mal humor y por más intentos que haga no lo podrá disimular. Quién sabe qué tanto se podría mermar la salud del de Tepetitán, pero la bilis tabasqueña saldrá a flote luego de que por 5 votos a favor y dos en contra, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, (TEPJF), ordenó a la Fiscalía Especial de Delitos Electorales, (FEDE), entregar al INE carpetas de investigación sobre diversos expedientes, entre ellos, dos que causan escozor en Palacio Nacional como el de Pío López Obrador y Odebrecht, ya que esta información es indispensable para que el INE realice el análisis de los gastos de partido, en este caso, el oficial. Por si lo anterior no resultara suficiente, es un hecho que López Obrador violó la veda impuesta, de cara al inútil ejercicio de la Revocación de Mandato. En esto último llama la atención que la sanción al inquilino de Palacio Nacional, no pasa de un exhorto para que no lo vuelva a hacer, cuestión que por lo demás le interesa un comino al tabasqueño, mientras que algunos concesionarios fueron multados por difundir los mensajes de un Presidente de visita en Sonora, que no está dispuesto a cumplir las reglas que los propios morenistas aprobaron.

