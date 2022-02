DJ Alby Loud regresará al escenario del EDC México

El viernes 25 en su edición 2022

Un estilo hardcore con raíces latinas para todo el mundo

Arturo Arellano

DJ Alby Loud forma parte del lineup oficial de la edición 2022 de EDC México, que se celebrará del 25 al 27 de febrero en el al Autódromo Hermanos Rodríguez y hasta donde llegará por segunda vez consecutiva en el cartel para dar muestra de su talento en la electrónica hardcore con raíces latinas.

Alby Loud, es DJ y productor autodidacta de hardcore, inició su trayectoria en el año 2013, siendo apoyado por artistas como Diplo, Knife Party en BBC Radio 1, Ookay, Furyan, Neophyte, Tha Playah, Nosferatu entre otros.

Asimismo, ha compartido escenario con dj’s como Angerfist, Mad Dog, DJ Anime, Noize Supressor, DJ Isaac, Crisis Era, Wasted Penguinz, Alpha2, Gammer, DJ Stephanie, DJ Noriken, por mencionar algunos y para su presentación en el EDC México, nos adelantó en entrevista para DIARIO IMAGEN. “Es un sonido hardcore al que intento de vez en cuando poner raíces latinas, meterle un poco de música urbana, merengue, y también algo de la escena kawaii con happy hardcore, sonidos de videojuegos y de ese tipo”.

Recordó que desde chico escuchaba hardstyle “por que mi papá era Dj, luego en el 2011 ya empecé a agarrar el gusto y en 2013 es cuando por fin me meto de lleno a aprender. Siempre he tratado de experimentar con diferentes géneros, sonidos y he intentado lograr mi propio estilo, ha funcionado bien hasta ahora, pero ya me quiero lanzar un poco más hacia la escena mainstream y combinar lo que hago con artistas urbanos o de pop y llevarlo a otro nivel”.

Alby también ha logrado ser headliner en Japón (Osaka) con Mixjam, en UK (Londres) con Rave Anywhere y en Polonia (Poznań / Katowice) con Wixapol, siendo este el primer show internacional de hard dance en la Ciudad de Katowice, por lo que su trayectoria ya es bastante sólida “hemos hecho bastante cosas y colaboraciones con otros artistas, pero hasta ahora solo con japoneses, nada concreto con artistas urbanos”.

E invita a todos a escuchar su trabajo en plataformas digitales “por ejemplo en soundcloud subo lo mas under, remixes no oficiales y oficiales, mientras que en Spotify es mi música original que es hardcore”, con lo que defiende a la escena latina dentro de la música electrónica.

“Desde mi punto de vista hay mucho talento en los latinos para exportar, lo que hace falta es ser constantes como son en el reggaetón, en el perreo, nosotros debemos seguir sacando música que nos va a llevar a un buen punto”, aseveró.

Sobre su participación en EDC, comentó “se pueden esperar un set loco, desde sonidos melódicos, pero también muy rápidos, hasta cosas muy enérgicas que la gente no va a entender un poco, pero se van a llevar un buen sabor de boca de estas mezclas. Habrá sorpresas, estoy emocionado por el festival, espero verlos a todos, se va a poner muy bueno”, concluyó.