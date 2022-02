La reforma, hasta el próximo periodo

Así las cosas…

Humberto Mares N.

El Poder Legislativo inicia una etapa llena de retos y trabajo partidario. Las estrategias de los partidos políticos para este año electoral tendrán que ser flexibles o muy bien diseñadas, dado que la prioridad de Morena, el partido del Presidente, es la reforma eléctrica.

Los partidos de oposición, principalmente el PAN y el PRI han señalado que antes de las elecciones del próximo 5 de junio, no van a votar o definir la reforma presidencial eléctrica.

Es normal pensar en eso. La reforma que es un alfil del presidente AMLO será moneda de cambio para los partidos políticos, que buscarán, ante todo, no pavimentar el camino a la reforma.

El trabajo legislativo de cinco semanas de Parlamento Abierto ayudó para escuchar a especialistas en el tema, empresarios, cámaras industriales y de comercio que participaron en el proceso de información sobre las posturas de todos y sobre todo el sector privado que argumenta que la competitividad es sana para la industria y la decisión de respetar la ley con los contratos ya firmados.

Finalmente, parece que Morena ya lo entendió, al escuchar los argumentos del sector privado y la parte de académicos que participaron en el Parlamento Abierto.

El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, Juan Ramiro Robledo Ruiz, evalúa que luego de escuchar en los foros a los participantes es posible conciliar las diferencias entre la mayoría de Morena y la oposición.

La oposición PRI, PAN y PRD más quienes se sumen, comparten la decisión de que no tienen dudas sobre los alcances de la retroactividad y el futuro de las inversiones privadas, que corren peligro.

Por ello, el diputado morenista reconoce que esa conciliación sería resultado, tanto de ajustes al texto original, como de aclaraciones todavía pendientes, de cómo seguirán los particulares participando en el mercado eléctrico y lo que va suceder con la cancelación de sus contratos y por ello habrá que cambiarle más de una coma a la reforma.

Eso va a provocar el convencimiento por la claridad, porque según el diputado morenista se van a despejar muchísimas dudas y va a dejarlas ideas bien ordenadas de la mayoría de los diputados, que tienen los votos que son claves para conseguir la votación política que apruebe.

Tal vez, el partido Morena confía en que los diputados de oposición en las mesas de trabajo derivadas del Parlamento Abierto conozcan las aclaraciones y el alcance de la reforma, consigan los votos necesarios para la aprobación.

En lo personal le puede decir al legislador, responsable de la comisión de las reformas constitucionales en San Lázaro que para su partido es prioridad, pero para la oposición no lo es, y lo veremos al tiempo. La reforma eléctrica de la 4T se votará hasta el próximo periodo legislativo. El tiempo nos lo dirá.

Oaxaca, sin definición

Alberto Esteva Salinas, oaxaqueño por nacimiento, llama a Morena a la transparencia y la legalidad en los procesos de selección de candidatos para que sean realmente democráticos, transparentes, equitativos y justos.

El precandidato a gobernador, presentó recursos legales ante las autoridades electorales tanto locales como federales, que han respondido y ordenaron que la encuesta de selección de candidatos se lleve a cabo nuevamente con la participación de todos los inscritos. Los resultados de la famosa encuesta, nunca se vieron, o se publicaron y nadie los ha visto.

Esteva Salinas, en un comunicado, argumenta que la batalla legal que ha llevado a cabo es producto de un proceso a todas luces desaseado, ya que la convocatoria no se respeta, los acuerdos logrados no se cumplen, la información no se transparenta, los criterios de discriminación cambian sin mayor explicación y todo ello no da certeza jurídica lo que genera incertidumbre, desconfianza y terminan violentando los derechos político-electorales de los participantes.

Alberto Esteva hace un llamado a los órganos internos de Morena para que escuchen a los militantes y simpatizantes y generar un gran debate interno y se corrijan los procesos internos con una visión de institucionalidad. Reitera que no busca ningún puesto político sino mejorar los procesos y la vida institucional del partido.

Otra vez, López-Gatell

Hugo López-Gatell, responsable del programa para enfrentar la pandemia, reiteró que no se vacunarán a niños porque buscan que el beneficio sea mayor y señaló que lo quieren presentar a los medios de comunicación como si fuera Herodes.

Pues no es Herodes, pero sí el responsable de las decisiones de la forma en que se ha enfrentado a la pandemia con más de cinco millones de infectados, más de 300 mil muertos, resultados que nos informaron a principios de semana.

Familiares de personas fallecidas han presentado denuncias por homicidio por omisión, que fotografía claramente el ánimo hacia este funcionario. López-Gatell, tarde o temprano, tendrá que presentar las cuentas, explicar sus razones y dar la cara ante la ley.

Así las cosas, hasta pronto, use cubrebocas.

