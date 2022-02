La alcaldesa Juanita Alonso denuncia complot en Cozumel

Derecho de réplica

José Luis Montañez

Exhibe como misógino al regidor Pedro Francisco Centeno Ku

A palo dado, ni Dios lo quita, es lo que puso en práctica la presidenta municipal de Cozumel, Juanita Alonso Marrufo, contra su detractor, el sexto regidor Pedro Francisco Centeno Ku, a quien exhibió en plena sesión de Cabildo que se transmitía en vivo, al activar audios de una plática, donde éste se dirigía a su persona con palabras altisonantes para armar un complot en su contra. Hecho que originó una ola de críticas contra el concejal, que tuvo que ofrecer una disculpa pública a la agraviada.

La alcaldesa, luego de estar de manera constante en el “ojo del huracán” por causa de sus detractores que la acusan de nepotismo, al presuntamente hacer el municipio de una agencia de colocaciones para sus consanguíneos, aprovechó la oportunidad para asentar un certero golpe político contra su detractor, ya que tenía los pelos de la burra en la mano, sin importar que sus partidos van aliados rumbo a la gubernatura (PT y Morena), rompiendo de tajo, las formas y lineamientos que marcan los protocolos de una sesión de Cabildo.

Las acusaciones en su contra y su evidente indignación, la llevó a saltarse las trancas y protocolos, además de justificarse previamente: “No acostumbro a hacer estas cosas, pero los ciudadanos cozumeleños, al ver la manera en la que nos están atacando, mediáticamente y por todos los medios, me han hecho llegar algunas situaciones que quiero hacer públicas”, activando en plena sesión audios de su detractor, que de viva voz explicaba a sus aliados el complot contra la alcaldesa.

La evidente violencia de género política contra la edil, que se podía constatar en cada palabra que se escuchaba de la boca del regidor, los puso en una situación más que delicada, que al no poder justificar lo injustificable se hizo mutis, pidiendo a la “Rosa de Guadalupe”, que le hiciera el milagro de desaparecer o de perdido que se lo tragara la tierra.

Juanita Alonso, enojada e indignada, al estar en su justo derecho de defenderse, no analizó las consecuencias de sus actos en ese momento, al igual que el misógino regidor, a quien puede denunciar de manera formal por las vías conducentes, ya que la polémica en las redes no se hizo esperar y no faltó quien les dijera que ambos estaban en la misma alianza, y si así dirimen sus problemas, que se podía esperar de la calidad de políticos que tenía dicha alianza.

La alcaldesa, después de evidenciar al estilo Verde Ecologista a su principal detractor, ecuánime y más relajada gozó del resultado de su denuncia pública contra el sexto regidor Pedro Francisco Centeno Ku, que no terminaba de entender, cómo el espionaje llegó hasta él o de plano, cómo su “amigo” traicionó su confianza, al darle a la alcaldesa dicho audio, sin imaginar que ésta, de forma directa o indirecta, también lo evidenciaría a él.

Es decir que, aun cuando la alcaldesa no precisó con quién platicaba Pedro Centeno, todo hacía indicar que intercambiaba mensajes con el síndico municipal y/o el segundo regidor, al ser los únicos personajes que desde que inició la administración, se les señala por intentar desestabilizar el gobierno de la edil.

Los involucrados son: el Síndico Municipal, Bruno Esteban Díaz Solis; el Segundo Regidor, Daniel Adrián Gual Manzanilla; y el Sexto Regidor, Pedro Francisco Centeno Ku.

En los audios se escucha palabras obscenas y denigrantes, realizadas por el sexto regidor Pedro Francisco Centeno Ku, que se muestra como un verdadero misógino referirse a la alcaldesa y revela sus planes junto con sus “amigos” para darle en “la madre” al gobierno que encabeza Alonso Marrufo.

Morena pide juicio político contra regidor misógino

La violencia de género política contra la presidenta municipal no cesó ahí, ya que al encender las redes sociales y llegar el caso hasta la dirigencia estatal de Morena, que preside Humberto Aldana Navarro, no desaprovechó la oportunidad para externar su rotundo rechazo al nivel de elocución, descortesía y misoginia que se escucha en sendos audios del regidor Pedro Francisco Centeno Ku, al referirse, como puede escucharse la bajeza y la ignorancia de sus emisores.

Se rasgó las vestiduras, al señalar que la actitud misógina de los regidores y aquellos miembros del Cabildo que lo apoyan, no representa al signado que los llevó a ser concejales; en virtud que este partido siempre ha sido congruente con las posturas de la Cuarta Transformación que defienden los derechos humanos, los derechos de la mujer, contra la violencia política y todo aquello que violente a lo que derecho corresponde.

Alzo la voz para exigir que el regidor del Partido del Trabajo (PT) y a la gente que lo apoya, aclaren la naturaleza de sus declaraciones y ofrezca una disculpa pública de los hechos lamentables, “estamos atentos al procedimiento que se abra en contra de ésta figura pública, así como la de cualquiera que, como representante de nuestra alianza, intente violentar el trato obligatorio que se debe dar hacia la mujer, hacia las autoridades y a sus representados”, aseguró.

La magnitud del complot y violencia de género para Morena dijo no se tomará a la ligera, ya que estarán atentos a cualquier proceso jurídico, por violencia en razón de género para brindar todo su apoyo a esta moción, además de exigir que las autoridades sanciones sobre derecho, este tipo de actitudes puede terminar en juicio político en contra de quienes las externan.

Ante la polémica y presión de su partido, el sexto regidor Pedro Francisco Centeno Ku emitió un video, en donde ofrece disculpas a la alcaldesa y otras dos regidoras por referirse a ellas con palabras “inapropiadas” y de alguna manera, también aprovechó para evidenciar, la violación a su intimidad, al tratarse de una plática y audio privada con otra persona, a quien le dio su confianza y su amistad, que es quien filtró los audios por lo cual salió a dar la cara.

El tropiezo dijo, le traerá nuevas experiencias, ya que fueron errores que no volverán a suceder, ya que le duele la traición de parte de su amigo, que aprovechó de la forma que tiene de expresarse, para evidenciarlo ante la alcaldesa y compañeras regidoras, a quienes les reiteró sus respetos.

En tanto, la alcaldesa le da su perdón, el regidor y abogado tendrá que bajarle dos rayitas a sus constantes reclamos, ya que sobre sí, no sólo está la dirigencia de Morena, sino también de su partido, que dicen, tiene sobre la mesa, un proceso de expulsión en su contra, ¡Veremos!

