Urgen al gobierno rescatar a mexicanos en Ucrania

Segunda vuelta

Luis Muñoz

Luego de que Rusia inició bombardeos y el presidente Vladimir Putin declaró a la televisión que tomó la decisión de una “operación militar especial” para pedir a los ucranianos que depongan las armas con el argumento de “proteger y defender” a la ciudadanía, en México crecía la tensión por los connacionales que pudieran estar en la zona.

El diputado local del PAN, Raúl Torres, urgió al Gobierno federal a rescatar a los mexicanos que habitan en Ucrania, por el peligro que corren luego de los ataques de Rusia.

“Es importante, dijo, que haya comunicación constante con las familias que están aquí y se fortalezcan todos los canales diplomáticos para darle seguridad”.

El legislador lamentó los hechos y se manifestó en contra de la violencia y a favor de los derechos humanos de todas las personas del mundo.

Anunció que establecerá comunicación con la embajada para poner a su disposición toda la infraestructura de la Comisión de Personas Migrantes Originarias CDMX, para coadyuvar en lo que se requiera.

De acuerdo con RTVE noticias, el presidente ruso, Vladímir Putin, atacó la madrugada de ayer Ucrania en lo que ha denominado una “operación militar especial” con bombardeos y ataques terrestres en el este y el sur del país. Ucrania, que ha llamado a la comunidad internacional a detener a Putin, ha denunciado la “invasión a gran escala” y ha asegurado que ya hay más de 40 soldados y decenas de civiles ucranianos muertos.

Putin ha dicho en un discurso televisado que el objetivo es “desmilitarizar” a Ucrania (no invadirla) y que “cualquier derramamiento de sangre” recaerá sobre la conciencia de este país, a cuyos soldados ha pedido deponer inmediatamente las armas y volver a casa. La Unión Europea ha pedido a Moscú el cese “inmediato” de las operaciones militares y ha anunciado sanciones masivas “sin precedentes”. “Europa vive sus momentos más oscuros desde el fin de la Segunda Guerra Mundial”, señaló. Por su parte, las autoridades de Kiev han declarado el toque de queda, vigente entre las 22:00 y las 07:00 hora local.

En su edición de ayer, The San Diego Unión-Tribune, el presidente de Rusia advirtió a otros países que cualquier intento de intervenir tendría “consecuencias que nunca han visto en la historia”.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, declaró que el mundo “le exigirá cuentas a Rusia”. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, condenó las acciones de Rusia como una violación del derecho internacional y una amenaza para la seguridad europea.

El Ministerio ucraniano de Exteriores dijo que Rusia pretendía destruir el estado de Ucrania, una democracia de estilo occidental decidida a alejarse de la órbita de Moscú.

Putin reiteró que la operación militar era necesaria para proteger a los civiles en el este de Ucrania, un argumento que Estados Unidos había pronosticado que usaría para justificar una invasión.

El mandatario ruso acusó a Estados Unidos y a sus aliados de desatender las exigencias de Rusia de evitar que Ucrania se integre a la OTAN y de ofrecerle a Moscú garantías en materia de seguridad.

Los mercados bursátiles

Los mercados bursátiles asiáticos se desplomaron y los precios del petróleo subieron el jueves casi 6 dólares el barril después del inicio de la operación militar rusa.

Los índices de referencia cayeron en Europa y Asia y los futuros estadounidenses estaban en rojo. El barril de crudo Brent superó los 100 dólares el barril por preocupaciones sobre posibles interrupciones en las entregas rusas.

El rublo cayó un 7.5% frente al dólar, a más de 87 dólares. El índice de referencia S&P 500 de Wall Street cayó el miércoles un 1.8%, al mínimo de ocho meses, después de que el Kremlin dijera que los rebeldes en el este de Ucrania habían pedido asistencia militar.

Pronunciamiento de México

El gobierno mexicano, desde el Consejo de Seguridad de la ONU, “seguirá promoviendo que haya diálogo” en la crisis de Ucrania, afirmó la mañana de ayer (jueves) el presidente, Andrés Manuel López Obrador, quien evitó una condena directa a Rusia tras la ofensiva militar.

“Nos vamos a seguir conduciendo, promoviendo que haya diálogo, que no se utilice la fuerza, que no haya invasión. No estamos a favor de ninguna guerra, México es un país que siempre se ha pronunciado por la paz y por la solución pacífica de las controversias, incluso está en la Constitución”, manifestó.

Las declaraciones del presidente López Obrador se producen después de que durante la madrugada tropas rusas invadieran Ucrania por el este apoyadas por tanques y bombardeos por orden del presidente ruso, Vladímir Putin.

“Esperemos que pronto se normalice la situación en Ucrania, que haya diálogo y que se resuelva esto, insistió el titular del Ejecutivo federal, quien respaldó la postura de México en la última sesión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU, donde la embajadora alterna Alicia Buenrostro “apoyó todas las declaraciones” del secretario general, António Guterres sobre Ucrania.

lm0007tri@yahoo.com.mx