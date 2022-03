Economía mexicana crece, pese al conflicto Rusia-Ucrania: AMLO

Que no hay que preocuparnos, dice el Presidente

Garantizado que no subirá el precio de la luz, gasolinas y gas, afirma

Pese a que el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania disparó el precio de los energéticos y genera incertidumbre en el mercado cambiario, el presidente Andrés Manuel López Obrador descartó que la economía mexicana tenga afectaciones mayores a consecuencia de este problema de consecuencias mundiales.

El mandatario federal sostuvo en su conferencia de prensa, desde Palacio Nacional, que los mexicanos no deben tener mayores preocupaciones debido a que México está creciendo y la economía nacional está preparada para soportar mayores presiones internacionales

“No tenemos problema, decirle al pueblo de México que no hay nada de qué preocuparnos porque la economía está creciendo.

“En empleo estamos creciendo, es muy probable que este febrero, en creación de empleos sea de los más altos en varios años, el febrero que termina hoy. Pero eso vamos a darlo a conocer el jueves, de acuerdo a datos del IMSS y sigue llegando inversión extranjera”, destacó el jefe del Ejecutivo federal.

Aseguró que su administración tiene un plan para contener el precio del gas y la gasolina ante la escalada en el precio del petróleo crudo, que ya ronda los 90 dólares por barril.

“Está garantizado que no va a aumentar el precio de la luz ni de las gasolinas ni del gas. Porque también de repente agarran una gasolinera y le toman la foto y dicen: ya está a 26 pesos el litro, esto lo vi creo que en el Reforma“, señaló.

El mandatario federal afirmó que actualmente en el país, el precio promedio de la gasolina es de 22 pesos por litro y que en lugares donde se registran altos precios es consecuencia de los concesionarios que buscan sacar provecho de la especulación.

“Que la gente no se preocupe por esta situación de invasión que se está padeciendo, es muy lamentable, eso sí, las invasiones y las guerras, no podemos ser ajenos, no podemos darle la espalda a eso, pero los efectos que pueda tener en la economía nacional son mínimos”, dijo.

Sobre este tema, el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Ricardo Sheffield, indicó que esta semana, los consumidores pagarán el 0.9% del IEPS, luego que la antepasada, Hacienda subsidió en su totalidad este impuesto.

“La gasolina regular 21.11 pesos y esta semana sólo se pagará 0.9 del IEPS, porque la mezcla mexicana de petróleo al 24 de febrero estuvo en 90.52 dólares. Gasolina Premium 23.10 pesos y esta semana se pagará -77.46% del IEPS. El diésel -78.64% precio promedio 22.25 pesos”, comentó.

“Ante conflicto Rusia-Ucrania, México no se cerrará a ningún país”

Ante el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que México no se cerrará a ningún país y al contrario cuida y protege a los ciudadanos de cualquier nación que sienta transgredidos sus derechos.

El mandatario mexicano explicó que el avión de la Fuerza Aérea Mexicana aterrizó en Rumania para repatriar a los mexicanos que salieron de Ucrania y que ahí estará hasta que las condiciones de retorno sean seguras.

“Si hay confrontación mejor esperar, no exponer, el avión va a estar ahí, ya se tiene permiso para estar un tiempo considerable y nosotros vamos a seguir con este tipo de acciones, estamos obligados con nuestros conciudadanos”, señaló el jefe del Ejecutivo federal.

“Lo mismo de todas las nacionalidades, México es un territorio, un país que protege, que cuida a refugiados a perseguidos a gente que busca salvarse frente a la guerra y a las confrontaciones, no vamos a cerrar el país”, explicó.

AMLO pide esperar investigación de supuesto

fusilamiento de 17 personas en Michoacán

Sobre la violencia en Michoacán, el presidente López Obrador pidió esperar las investigaciones de un supuesto fusilamiento de 17 personas en San José de Gracia, porque hasta el momento se tienen evidencias de un enfrentamiento, pero no los cuerpos.

“Primero esperar a que tengamos la información. El reporte que nos envió la Fiscalía de Michoacán es que no han encontrado cuerpos”, dijo.

El titular del Ejecutivo dijo que sí hay evidencia de un enfrentamiento, pues hay casquillos, bolsas, pero no los restos de los supuestos acribillados.

El mandatario dijo que desconoce si se trata de información manipulada y deseó “de corazón de que no sea como los medios de comunicación lo dieron a conocer”.

Señaló que este lunes se tendrá más información sobre lo que sucedió en el supuesto velorio y posterior ejecución de 17 personas.

“Ojalá que no sea como se está difundiendo… Todavía no hay información y ya lo dan como un hecho. Deseo con toda mi alma que no sea como ellos lo están dando a conocer”.