Campana salvadora

De pe a pa

Alberto Vieyra G.

¿Quién pidió mariachis, señor ministro? ¿Es usted la campana salvadora que hunde a la familia presidencial? ¿Tenemos los mexicanos una Corte de oropel, de rodillas al ponzoñoso presidencialismo? ¿No que en México existe algo que vocifera la clase política de que existe una división de poderes?

La campana salvadora de Palacio comenzó a tañer cuando el escándalo de la “casa gris” que involucra al hijo del presidente, José Ramón López Beltrán en un posible conflicto de interés estaba hundiendo a la familia presidencial, igual que la guerra que AMLO declaró al gremio periodístico de México, llego en el momento preciso en el que el Presidente de la República necesitaba un salvavidas. Y no fue una campana salvavidas, sino dos: La impúdica revelación del ministro de la Corte, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea sobre que el ex presidente Felipe Calderón, obligó a la Corte para evitar que se fueran a la cárcel familiares de su mujer Margarita Zavala, que tenían subrogada la Guardería ABC en Hermosillo, Sonora, donde murieron quemados 49 niños y casi 100 niños resultaron con heridas que los marcarán de por vida. Y sin faltar, el estallido de la guerra entre Rusia y Ucrania.

AMLO debe dar gracias al cielo por ambas campanas salvadoras que le permiten un respiro para evitar que su Presidencia se siga hundiendo en el descrédito por la corrupción que exhibe a la familia presidencial como una familia derrochadora y opulenta, pero que pregona falsamente una austeridad republicana o franciscana.

El pasado martes por la noche el ministro de la Corte, Arturo Zaldívar presentaba su libro y de pronto, sin que nadie se lo preguntara salió con que: Se me ocurre una historia…

Y pa’pronto la contó. Dijo que tras la tragedia de la guardería ABC de Hermosillo, el 5 de junio de 2009 que mató a 49 niños y dejó un centenar de heridos, presentó al pleno su proyecto que condenaba a las autoridades del gobierno del presidente Felipe Calderón y hubo una “operación de Estado” para proteger a la familia de su esposa, Margarita Zavala y no involucrarla en la desgracia y que incluso lo visitó el entonces Secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, con el que terminó a gritos.

Y asegura que le dijo: ‘Dice el Presidente (Calderón) que no te apoyamos para esto, a lo que afirma haberle contestado’: “Dile al Presidente que postuló a un ministro y no designó a un secretario de Estado, que no soy su empleado y que no voy a llevar en mi conciencia la muerte de 49 niños”. Y agregó: Hoy puedo dar fe de ello.

La cuestión es que ningún familiar de la esposa del ex presidente, Felipe Calderón está en la cárcel y el ponzoñoso presidencialismo el etílico inquilino de Los Pinos se impuso sobre una Corte de oropel.

Tras la revelación del ministro de la Corte, Margarita Zavala, que hoy tiene fuero constitucional como diputada federal, le enderezaría todas sus baterías diciendo: “Es un mentiroso, quien abusa de su poder y es un lacayo de López Obrador”.

‘Muy agradecido y muy ennegrecido’, como decía don Pedro Vargas, AMLO no perdería la oportunidad de echarle loas al presidente de la Corte diciendo que es un hombre honesto y bla, bla, bla… y ¿se da usted cuenta de cómo se conducen esos poderosos que nos mal gobiernan? Ahora nos explicamos por qué en gringolandia afirman que en México hay crímenes de Estado.

