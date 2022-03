SCJN echa abajo “cacería de brujas” de Cuitláhuac García, en Veracruz

Adriana Moreno Cordero

Incompetencia, el signo de los gobernadores de Morena

El sello de la casa lo tiene el gobernador consentido del presidente Andrés Manuel López Obrador y se trata del veracruzano Cuitláhuac García Jiménez, con su perfil autoritario en ese afán desesperado por imitar a su jefe. Afortunadamente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) echó abajo su represora ley de “ultrajes a la autoridad”, que él promovió ante el Congreso de Veracruz y que no es más que una “cacería de brujas” implementada por el propio Ejecutivo estatal para reprimir y encarcelar a sus enemigos.

No se puede soslayar que el signo característico de los gobernadores morenistas es la incompetencia, eso, nadie lo puede dudar porque a diario, los propios mandatarios estatales del partido oficial, nos regalan pruebas fehacientes.

De hecho, desde que dicha ley, la de ultrajes a la autoridad, entró en vigor, se registraron en Veracruz una serie de actos de abuso de autoridad y persecución política aderezado, por cierto, por el enfrentamiento provocado por Cuitláhuac García con una reportera que tuvo la osadía de preguntarle sobre la inconformidad, más que evidente, que han hecho pública diversas barras de abogados en el estado.

En ese intercambio grosero del mandatario estatal, descubrió que es capaz de tener un lado muy autoritario. En aquella ocasión, por los corrillos no sólo de la entidad, se comentó que el gobernador intenta ser una copia de López Obrador, pero hasta en eso falla y no lo ha podido conseguir porque ha resultado ser una copia todavía más burda del de Tepetitán.

La decisión de la Suprema Corte, desde luego, dejó muy inquieto al gobernador García Jiménez porque sin duda sufrió serio revés, por eso presentará un nuevo recurso para cambiarla, pero que ésta siga operando a su favor. De hecho, tanto Cuitláhuac García como los diputados locales de Morena, hicieron varias “maromas”, como se acostumbra en su partido, para dejar intacto el delito penal con los agravantes, pero no lo consiguieron.

El proyecto, presentado por el ministro José Mario Pardo Rebolledo, establece que lo impulsado por el gobernador de Veracruz constituye una abierta violación de los derechos a la libertad de expresión, a la información y al principio de legalidad.

Todo esto detonó -como se recordará- en diciembre del año pasado, cuando fue detenido José Manuel del Río Virgen, gente muy cercana al presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, Ricardo Monreal, y también con nexos con Movimiento Ciudadano. Incluso para la Navidad de 2021, el senador zacatecano anduvo por tierras veracruzanas, pero sólo encontró cerrazón, lo que de paso, puso en evidencia que el senador Monreal Avila, digamos que no es del agrado del ala más dura y polarizante de Morena.

Por todo lo anterior, el también coordinador de Morena en la Cámara alta, celebró que la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya declarado inconstitucional el artículo 331 del Código Penal de Veracruz, sobre el delito de ultrajes a la autoridad. Para el legislador zacatecano esto constituye una victoria para quienes creen en los derechos humanos y para las personas detenidas y son inocentes. Y para mayor referencia, alrededor de 90 personas continuaban detenidas en penales veracruzanos por ese controvertido supuesto delito, por lo que con la decisión tomada por el máximo tribunal de la Nación, se solicitará el sobreseimiento de la causa para que dichas personas aprehendidas, puedan obtener su libertad

“Hoy estoy contento -declaró en entrevista el senador Monreal-, porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió declarar inconstitucional, este delito ominoso: Ultrajes a la autoridad, a través del cual se han cometido excesos, barbaridades y violaciones a los derechos humanos en Veracruz…

“Es una victoria de quienes creemos en los derechos humanos, es una victoria de quienes luchamos por todos los inocentes perseguidos, es una victoria para la gente que está detenida y que es inocente. Tendrán que cumplir esta resolución del más alto tribunal de justicia”.

*** Y hablando de los gobernadores emanados de Morena, bien puede concluirse que de todos, no se hace uno y ahí está como muestra lo ocurrido el fin de semana en el municipio de San José de Gracia, Michoacán, colindante con Jalisco, un grupo de personas asistentes a un velorio, fueron prácticamente fusiladas por grupos delincuenciales. La torpeza -por decir lo menos-, de la administración del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, que salieron con el argumento de que como no se han encontrado víctimas, ni armas, entonces ese sangriento hecho no pasó. Resulta que el gobernador Ramírez Bedolla se había apersonado en la Ciudad de México, a donde llegó para apoyar la reforma eléctrica, al finalizar los foros para analizar la controvertida reforma impuesta López Obrador y lo pescaron fuera de cancha. O sea, no pensó que tendría que dar explicaciones en torno a esa masacre múltiple en la que, a decir del fiscal estatal, Adrián López Solís, no se tenían los cadáveres. Otro de los principales errores fue que la Fiscalía de Michoacán, tardó alrededor de tres horas para conocer esa matanza y parece increíble, por las “ex benditas redes sociales”, se pudieron tener imágenes. Además, en la insistencia de que no hay cuerpos, eso sí, la Fiscalía michoacana tuvo a bien aclarar que sin embargo se pudieron percatar que el piso estaba recién lavado y se pudieron ver pequeñas partes de masa encefálica. Esto nos habla de que no hay autoridad y se crea un vacío muy peligroso. El gobernador Ramírez Bedolla se ve muy rebasado.

*** Respecto a este mismo tema, en su gustadísimo “stand-up”, se refirió a esta masacre en un país donde se supone que por decreto, se acabaron éstas. Ansioso, López Obrador volvió a decir que aunque no se han encontrado cuerpos, existen evidencias de que hubo dicho enfrentamiento. “Ojalá y no sea cierto y no sea como lo están difundiendo… deseo con toda mi alma que no sea cierto”. Entre líneas, el inquilino de Palacio Nacional, de nueva cuenta culpa a los medios y lo único que deja en evidencia es que las autoridades estatales hicieron de todo para ocultar el horror ocurrido en dicho municipio michoacano.

*** También habló de esta masacre el senador Ricardo Monreal para concluir que el gobierno estatal que encabeza Ramírez Bedolla, “pudiera estarse quedando corto”, ante el avance tecnológico y en armamento que tienen los grupos delincuenciales.

