Problemas que vienen

Espacio Electoral

Eleazar Flores

TIEMPOS FATALES-. Algo casi imperceptible para los medios capitalinos por acentuarse el problema en el medio rural, es la distribución de semillas mejoradas, pero sobre todo la dotación de insumos y fertilizantes, A TIEMPO. Podría empeorar el panorama agropecuario del país.

Para desgracia de los agricultores del país la tardanza les afectaría, por lo que desde ahora invocan la pronta repartición de semillas y abonos químicos antes de las lluvias, pues por experiencias amargas de ciclos agrícolas pasados, “nos llegan a destiempo”.

Agricultores de siempre del Valle de Toluca, pero socios de campesinos guerrerenses con quienes se han asociado, lastimosamente recuerdan que “mientras nuestras quejas no salgan en televisión nadie nos hace caso, así lo hemos vivido en los últimos dos ciclos e incluso nos llegaron los fertilizantes dos semanas después, “ya muy tarde para las siembras”.

Conocidos por dedicarse a lo mismo desde siempre, “para sembrar a tiempo tenemos que comprar los químicos con negocios particulares, nos endeudamos y después pagamos la deuda con productos que el gobierno nos manda tarde”, se queja uno de los cuarentones campesinos con el rostro perlado por el trabajo rudo y el sudor.

Lo peor de todo lo que vivimos es que para los funcionarios del gobierno federal y algunos de nuestros estados todo va bien, olvidando que la mayor parte de nuestras parcelas son de temporal, de ahí la necesidad que tengamos que sembrar en fechas fatales, pero recuerde que tenemos que preparar la tierra, mínimo un mes antes”.

Desde esta etapa empiezan los gastos para el pago de tractores cuyos servicios son más caros que el año pasado, pues los dueños que los rentan, hora argumentan que ya subieron los combustibles -gasolina-diésel- y ni para regatearles, pues ellos también viven de la renta de su maquinaria, ese incremento es el que “olvida” el gobierno… por conveniencia.

Contra lo que usted piense, la “aventura” fue en la campiña guerrerense, en límites con el Estado de México, con un calor casi infernal y “así es todos los seis días de la semana, esto deberían no sólo ver, sino vivir, los empleados del gobierno federal o estatal, a quienes no les pedimos nada del otro mundo, sólo que nos surtan a tiempo abonos y semillas, tarde no funciona”.

Al grupo de cuatro o cinco campesinos los dejé, pues el conductor del tractor “yon dir” se detuvo un poco, pues “ya es hora de las tortas y el refresco”, de a dos por cabeza y una gaseosa, como ellos llaman a los refrescos. Si la sola estancia hace sudar, imagínese el trabajo, “lo aguantamos con tal de tener a tiempo los insumos”, remataron. Ojalá los escuchen.

elefa44@gmail.com