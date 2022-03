Denuncian abusos contra migrantes en Quintana Roo por parte de agentes del INM

José Luis Montañez

Retienen a indocumentados y los mantienen incomunicados: ONG

Dado que Quintana Roo es uno de los estados de mayor rentabilidad en materia de turismo, también se convierte en una ventana de oportunidades para muchas personas que emigran de sus ciudades de origen para conseguir un empleo mejor pagado, ya sea en Cancún o en la Riviera Maya.

Es decir, que tanto personas de otros estados mexicanos, como muchos provenientes de otros países se aventuran a buscar un mejor futuro para ellos y sus familias en la entidad; no obstante, en el caso de los extranjeros, muchos lo hacen de forma ilegal, por lo que su panorama se complica, sumando a que se han denunciado presuntos abusos por parte de agentes del Instituto Nacional de Migración (INM), que les persigue y los llevan a instalaciones en muy malas condiciones.

Fue la Alianza Internacional de Derechos Humanos y Atención al Migrante, quien emitió una denuncia en contra de las autoridades de la delegación quintanarroense del INM, a quienes acusan de cometer ilegalidades contra inmigrantes.

La presidenta de esta asociación civil, Lilia Pérez Rodríguez, asegura “en los primeros dos meses de este año se sumaron dos casos de abuso, pero en los cinco años que tiene la alianza haciendo este conteo, ya se contabilizan 25 supuestos abusos, principalmente en las ciudades de Cancún y Playa del Carmen”, afirmó.

A esto, agregó que es un hecho por todos conocido, pero que nadie toma acciones al respecto “todos tienen conocimiento de que esto sucede, incluso, ustedes (los reporteros) todos hemos visto a los de Migración recorriendo la Yaxchilán, específicamente el área de los cubanos y los suben, porque los ven güeritos, inmediatamente saben que no son nacionales, entonces los levantan”, aseveró en una entrevista para medios de comunicación locales.

Asimismo, lamentó que “una vez en manos de las autoridades son llevados a la estación migratoria, donde los retienen por largos periodos de tiempo, además los mantienen incomunicados”, lo cual afirma atenta contra sus Derechos Humanos, situación que no debe suceder.

Incluso, Pérez Rodríguez afirma que “existen quejas por el mal estado de las instalaciones en las que los migrantes permanecen retenidos y otras más por mala alimentación. Por ello nosotros trabajaremos en la realización de un padrón para conocer el número de inmigrantes que se encuentran en Quintana Roo, con el que queremos garantizar de forma controlada su tránsito por el estado”.

Finalmente, recordó que en la última caravana fueron contabilizados cuatro mil migrantes, que ya se han dispersado por la entidad o continuado su camino a Estados Unidos, por lo que su tarea es ahora estar al pendiente de los que van llegando y asegurarse de que no se atente contra sus derechos universales.

Hay 18 ucranianos refugiados en Quintana Roo: CISVAC

Marilyn Torres Leal, representante de la fundación Consejo Internacional Sumando Venezuela A.C. (CISVAC), informó que tienen un conteo de 18 personas provenientes de Ucrania que han solicitado refugio humanitario en Quintana Roo, asimismo, destacó que siguen en trámite otras solicitudes que se espera sean aprobadas a la brevedad.

“México es una puerta al mundo al tener mucho tránsito de personas de cualquier nacionalidad y la Comisión Nacional de Ayuda a Refugiados (Comar) ya están solicitando el refugio humanitario y se las están aprobando paulatinamente”, aseguró.

Incluso, el pasado 24 de febrero, el ayuntamiento de Solidaridad (Playa del Carmen) informó que tres parejas de turistas ucranianos se acercaron a las oficinas de la Unidad de Atención al Migrante para solicitar la gestión de sus permisos como refugiados en el marco del conflicto bélico en que se encuentra su país.

“Tenemos un grupo de ucranianos, son muy reservados, los estamos apoyando y, hoy por hoy, la comisión ya los atendió y por cualquier situación ya solicitaron el refugio humanitario”, dijo. En el caso particular de los extranjeros provenientes de aquel país que en este momento enfrenta una invasión bélica por parte de Rusia, las solicitudes de refugio serán atendidas en Playa del Carmen y Cancún, reiteró

Adelantó que, inicialmente, son “18 personas que han optado por solicitar refugio humanitario que les permita permanecer legalmente en México con una constancia que emite el INM de manera gratuita y que además les autoriza a trabajar durante el trámite de la tarjeta de visitante por razones humanitarias”, explicó.

Marilyn Torres Leal confirmó que, de momento, “estas son las únicas personas que lo han solicitado, pero se prevé que otros más lo hagan, aunque la distancia entre México y Ucrania es mayor, por eso muchos ucranianos están yéndose a Polonia. No obstante, México es un país muy abierto, en cuanto a lo que ocurre, es un país muy solidario porque es de tránsito”.

Por su parte, Francisco Garduño, comisionado del INM, anunció que México estará ofreciendo refugio a las personas que lleguen de Ucrania y soliciten el apoyo, porque nuestro país tiene “vocación de refugio”.

Hay que recordar que el lunes pasado, integrantes de la fundación CISVAC colocaron la primera piedra de un albergue para refugiados extranjeros que se localizará en la Región 247 de Cancún y en el que se prevé una inversión privada de 5 millones de pesos; la meta es que el proyecto esté consolidado el próximo año y que cuente con una capacidad de 128 personas y sea autogestivo.

Al menos 350 rusos y ucranianos fueron repatriados desde Cancún

La Secretaría de Turismo de Quintana Roo (Sedetur) informó que estableció coordinación y comunicación con la Secretaría de Relaciones Exteriores para brindar orientación y asistencia a los turistas de Rusia y Ucrania para garantizar su regreso a sus países de origen o en su defecto, su permanencia en el estado de ser solicitado.

El titular de esta dependencia estatal, Bernardo Cueto Riestra, reconoció que hasta el momento no se cuenta con un reporte oficial que determine cuántos ucranianos están varados en el estado, no obstante, se sabía que al menos unas 500 personas ya estaban tramitando su regreso esta semana. “Hasta el momento no hemos sido notificados de esta problemática, por lo que seguimos coadyuvando para que se logre de la manera más eficaz su regreso”, informó.

Añadió que en caso de que los turistas ucranianos que requieran quedarse más tiempo en Quintana Roo, personal de Sedetur les dará seguimiento con las representaciones consulares de ambos países. Mientras que ya se estableció comunicación con la Asociación de Hoteles de Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres, en caso de ser necesarias opciones de hospedaje a costos menores para ellos.

Sobre los turistas rusos y ucranianos que tenían programados sus viajes hasta el 7 de marzo, Bernardo Cueto precisó que se estaban realizando las diligencias necesarias para facilitarles sus vuelos de regreso a sus hogares mas rápidamente y así fue, pues el miércoles pasado, alrededor de 350 pasajeros retornaron en un vuelo de la aerolínea Aeroflot desde la Terminal 3 del Aeropuerto Internacional de Cancún con destino al Aeropuerto Internacional de Sheremetyevo, en Moscú.

El vuelo de salida 159 con destino a Moscú despegó a las 18:00 horas, horario de Quintana Roo, no obstante, desde las 13:00 horas ya se observaban en la Terminal 3 a cientos de ciudadanos rusos y ucranianos en los mostradores, intentando documentar sus equipajes.

Según lo publicado por diario Milenio, el vuelo de Aeroflot con destino a Cancún salió desde Moscú para recoger a los turistas en México, pero tuvo que sortear las nuevas restricciones del espacio aéreo, sumando 15 horas de vuelo para llegar al continente americano, pues hay que recordar que originalmente el trayecto es por Europa pero ahora se desvió por encima de la península escandinava, después se dirigió a Groenlandia y finalmente a la península de Yucatán.

De acuerdo con la embajada de México en Rusia, una aerolínea habilitó un vuelo para todos los connacionales que quieran regresar a México, esto será el próximo sábado procedente de Moscú a esta terminal internacional en Cancún.

Por otro lado, el Servicio Analítico de la Asociación de Operadores Turísticas de Rusia (ATOR, por su siglas en ruso), informó que en estos momentos puede haber de 3 mil 500 a 4 mil turistas rusos en todo México, incluido el Caribe mexicano.

