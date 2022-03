Descarta el presidente AMLO enviar armamento o insumos a Ucrania

Como solicitaron legisladores de ese país

El presidente Andrés Manuel López Obrador descartó, en su mañanera, que México vaya a enviar armas a Ucrania, como parlamentarios de ese país solicitaron al gobierno mexicano para repeler la ofensiva de las tropas rusas.

“Nosotros no mandamos armas a ningun lado, nosotros somos pacifistas”, atajó a comentar el presidente de la República, luego de que aseguró que los mexicanos que aún están en Ucrania serán resguardados y atendidos por su gobierno.

“Si es necesario, se les va ayudar, ya la Secretaría de Relaciones Exteriores está en eso, protección y ayuda humanitaria a todos. Nosotros somos del partido de la fraternidad universal que va más allá de fronteras”, afirmó.

La petición de legisladores ucranianos fue entregada por medio de una carta que la embajadora de Ucrania en México, Oksana Dramaretska, envió a la presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Olga Sánchez Cordero.

La primera vez que Ucrania solicitó armas a México fue el 27 de febrero. En esa ocasión, la embajadora Dramaretska entregó a Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, una carta en la que piden al país acciones contra Rusia y apoyo con armamento y municiones.

“Se investigará a fondo la muerte de ‘El Mijis’”

En otro tema, el presidente López Obrador señaló que tiene mucha información respecto a la muerte de Pedro Carrizales “El Mijis”, quien hasta ahora se sabe falleció en un accidente automovilístico el pasado 3 de febrero.

“Sus familiares nos pidieron que esperáramos a que ellos nos dijeran cuándo informar, por espeto a su familia no vamos a informar sobre este lamentable caso, pero es probable que el lunes ya se pueda hablar sobre esto”, detalló el mandatario.

Reiteró su pésame a sus familiares, amigos, compañeros, “él simpatizaba con nuestro movimiento, nos duele mucho este hecho lamentable”, señaló.

López Obrador aseguró que se va a profundizar en la investigación de esta muerte, y no quiso dar más detalles por la petición que le hizo la familia del activista y político originario de San Luis Potosí.

“No se perseguirá a Belinda por impuestos”

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que no se perseguirá a Belinda por evasión fiscal y se les conminará a ponerse en regla ante el Servicio de Administración Tributaria.

“Hace como dos días salió lo de una cantante, Belinda, y ella tiene un juicio en el SAT y lo está defendiendo, pero no vamos a irnos sobre Belinda”.

“No es a ver, Juan Gabriel, Luis Miguel, y Belinda, y lo espectacular, o lo que hizo Salinas, meter a la cárcel al dirigente del sindicato petrolero y a un banquero, dos, tres y ya, ‘oh, que bárbaro, ahora sí, se acabó la corrupción’’’, afirmó López Obrador.

El titular del Ejecutivo dijo que en las administraciones pasadas se arrestaban a personajes públicos, entre ellos, artistas para aparentar que se perseguía a evasores fiscales.

“Se ha avanzado para que no haya privilegios fiscales. Antes era común perseguir o encarcelar a un artista, famoso, famosa, y aparentar que se estaba combatiendo la evasión fiscal y a los de mero arriba no se les tocaba. Pues sí, un artista puede tener problemas con el SAT, pero nunca va a ser igual que las grandes corporaciones que dominaban, que tenían secuestrado al gobierno y que no pagaban impuestos”, comentó el titular del Ejecutivo.

Señaló que de 2007 a 2018 el gobierno federal condonó impuestos por 366 mil 174 millones de pesos a diversas empresas.

El presidente se negó a dar su opinión acerca del juicio que perdió el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, ante el SAT por el que debe pagar una multa de 12 millones de pesos.