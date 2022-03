Eddie Vedder, de Pearl Jam, lanza su disco The Earthling

Ahora como solista

Cuenta con las colaboraciones de Elton John, Stevie Wonder y Ringo Starr

Eddie Vedder, el veterano líder de Pearl Jam anunció el lanzamiento de su nuevo disco The Earthling en el que cuenta con múltiples y destacadas colaboraciones, como la de Elton John, Stevie Wonder y Ringo Starr.

Dado lo anterior, el músico comentó que este material es como un recorrido por la historia de su música y aunque fue lanzado a finales de febrero, es hasta ahora cuando ha logrado escalar posiciones para encabezar la lista de Billboard de los discos más vendidos. “Hace años, vender discos parecía un poco aterrador y de repente ya no vendías más discos. Vendimos suficientes de estos discos la semana pasada para llegar a ser No. 1, así que ya no tengo miedo”, aseveró Vedder.

Vedder ya había lanzado con anterioridad proyectos en solitario, como la banda sonora de la película Into the Wild (Camino salvaje) de 2007 y Ukulele Songs de 2011 y aseguró que “No tuve que tener ninguna discusión con nadie. Pero resulta que terminas discutiendo contigo mismo. Creo que la música que vale la pena, en su experiencia, proviene de permitirte escuchar y aceptar la idea del otro” y en este caso, el otro fue Andrew Watt, declaró.

Y es que, Watt, ganador del Grammy al productor del año por sus colaboraciones con Ed Sheeran, Cardi B y Ozzy Osbourne, coescribió todas las canciones de The Earthling y además, produjo el álbum, tocó el bajo y otros instrumentos.

Vedder recordó que se encontraba en el sur de California el año pasado cuando le preguntó a Watt, si podía pasar por su estudio “fue entonces que comencé a jugar con los instrumentos de Watt. Él se interesó y comenzó a tocar conmigo. Las canciones comenzaron a fluir rápidamente y le dije que sabía que teníamos que hacer un álbum tan pronto como pasarnos el umbral de las dos canciones”.

Fue así que reunieron a la banda y armaron una lista de invitados, entre los que destacan, además de los ya antes mencionados; El teclista de Tom Petty and the Heartbreakers, Benmont Tench, quien toca su órgano Hammond en un par de canciones, incluyendo el primer sencillo del álbum, Long Way.

John hace un dueto con Vedder en Picture, un tema que se originó cuando Watt le pidió a Vedder que escribiera algunas letras para un álbum de John.

De igual modo, narran que cuando estaban grabando la canción estilo Beatles Mrs. Mills, llamada así por un viejo piano en Abbey Road Studios, Watt comentó: “Podríamos hacer que Chad lo haga. O podríamos llamar a Ringo”. Llamaron a Ringo y el baterista de 81 años aceptó la invitación.

El disco se encuentra disponible en todas las plataformas digitales, asimismo, Vedder se prepara para realizar una extensa gira con una increíble banda a fin de tocar cada una de las canciones en vivo.

