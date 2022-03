José Luis Perales se despide de los escenarios con Mi último concierto

Será su última fecha

Presentación el domingo 3 de abril en el Ritz Theatre de New Jersey

¿Qué se puede añadir a estas alturas de la grandeza artística de José Luis Perales, de sus millones de discos vendidos en el mundo durante cinco décadas, con más de cien discos de oro y de platino hasta la fecha? Más allá de los premios, las innumerables versiones habidas y por haber en idiomas diversos: inglés, francés alemán, italiano, ruso, griego, chino, japonés, árabe… Perales sienta cátedra de su pureza, del arte de la sencillez. Y ahora decide abandonar los escenarios con una única presentación el 3 de abril en el Ritz Theatre de New Jersey.

Con una larga trayectoria llena de éxitos, el cantautor nos deleitará con temas que forman parte de la iconografía musical del mundo hispano como El Amor, Te Quiero, Y ¿cómo Es El?, tema que interpretó Marc Anthony en su álbum Iconos en 2010. Además nos trae canciones de su más reciente producción discográfica Mirándote a los Ojos, celebrando así sus más de 50 años de carrera con 70 conciertos en su agenda.

Después de sus presentaciones por Europa y EU continuará su gira por Latinoamérica, comenzando en México, seguido por Chile, Argentina, Perú y Colombia, entre otros, para finalmente cerrar en New Jersey, con lo que será el fin de su trabajo en los escenarios. La fecha de su concierto en México es el 15 de marzo en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México.

Los motivos de su retiro, según palabras del propio compositor, se podrían adjudicar a que nunca estuvo interesado en cantar, sino solo en hacer temas para otros intérpretes, sin embargo las circunstancias lo llevaron por el camino de los escenarios. “Soy un poco raro, en el sentido de la generalidad de los artistas, que no les hables de dejar eso porque se pueden morir. En mi caso el hecho de cantar no es algo que yo quería hacer. Yo no quería cantar: yo quería escribir canciones para otros artistas, hacer éxitos si es que se podía y disfrutar mucho de la soledad, porque era terriblemente tímido” recordó.

De tal manera, que afirma: “Ahí empieza mi cruz con los escenarios. Cada vez que tenía, y todavía que tengo que salir al escenario, me pongo de unos nervios que no te puedes imaginar. Y pienso ‘algún día me liberaré de estos nervios que no puedo controlar’ y ese momento es el día que voy contemplando desde hace tiempo, el de marcharme y dedicarme a escribir, que es como empecé”.

No obstante, aclara que “lo que quiero hacer es dejar las giras, pero no puedo dejar la música, no puedo dejar de hacer discos. Me gusta mucho la música y vivo de la música y por la música. Sin embargo ya ese tiempo de diez, quince minutos esperando en el camerino a que te digan “ya hay que salir, ya está la gente”, todo eso me pone de nervios. Y al final salgo, y como veo que en general me reciben muy bien se me pasa. Pero para mí el de cantar es un trabajo muy duro”.

José Luis Perales Morillas, nació en Castejón, Cuenca, el 18 de enero de 1945; es un cantautor, compositor, productor y escritor español. Uno de los autores más prolíficos y exitosos en la escena española. Sus letras son poemas que hablan del amor, la nostalgia y la paz. Ha realizado 27 producciones musicales​ y registrado más de 510 canciones en la Sociedad General de Autores de España (SGAE). Asimismo, ha vendido más de 55 millones de discos.