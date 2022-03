Astrid Hadad celebra sus 40 años de trayectoria con “La pluma o la espada”

Cabaret histórico y barroco

Presentará única función el 19 de marzo en el Teatro de la Ciudad

Arturo Arellano

Después de una revolcada pandémica, Astrid Hadad afirma “estoy más viva que nunca pues ningún bicho me mata” y se presentará el próximo sábado 19 de marzo en el Teatro de la Ciudad “Esperanza Iris”; hasta donde llegará como siempre, atrevida y desafiante, presentando el único cabaret donde la historia es la que se encuera, “La pluma o la Espada”, todo enmarcado en un ambiente barroco mexicano.

En “La pluma o la espada”, Astrid Hadad habla sobre las aventuras de dos mujeres del siglo XVII, por un lado, Sor Juana Inés de la Cruz y por el otro la Monja Alférez quienes vivieron una vida extraordinaria y transgresora, una usando la pluma, la otra la espada.

En entrevista para DIARIO IMAGEN, contó que “esas dos mujeres sobresalieron por sus hechos en una época muy complicada para ser mujer y que además, fue una época que se distinguió por su arte barroco, sus divisiones sociales en castas, sus creaciones gastronómicas y su exuberancia; una época que todavía tiene extrañas similitudes con la nuestra. Entonces hablo de ellas en este cabaret histórico, aunque mucho tiene que ver con la actualidad, porque somos herederos, son 14 vestuarios diferentes y 14 canciones de las cuales escribí cerca de 8”.

Afirma que es muy bonito, “nos vamos a reconocer en este espectáculo, porque el barroco es una época donde como ahora la apariencia era muy importante, como se vestía uno, lo que portabas, lo que aparentabas, una época de mucha apariencia igual que ahora. Sobre la documentación para el espectáculo, puedo contar que Sor Juana Inés de la Cruz, llevó varios años investigando, lo que me ha gustado mucho es el libro de Octavio Paz ‘Las trampas de la fe’. También hice toda una investigación sobre el barroco mexicano, que tomó su propia forma, no hablo del europeo, porque éramos muy distintos, México es un país que se estaba forjando y el arte de los indígenas aportó mucho para que hubiera un barroco distinto”.

Sobre la monja alférez recuerda “no hay muchos estudios, incluso algunos dudan de si existió, pero en su época le hicieron hasta una obra de teatro en España. Hay muchos documentos que demuestran su existencia, pero lo hiciera o no, su historia es impresionante, porque a los 15 años se escapa vestida de hombre del convento, desafiando a la autoridad, termina como soldado, en América en las selvas de Perú, Argentina, Chile y cuando la descubren la regresan a España y el rey le da una pensión por haber luchado por la corona”.

DESTACA LA FUERZA DE LAS MUJERES

El mensaje que quiere destacar, afirma “es que no hay que perder la memoria, creemos que la historia no nos corresponde, pero somos producto y parte de a historia, no debemos olvidarla. Otra es la fuerza de las mujeres, porque cuando tienes alguna meta, no importa en que época vives, la cuestión es atreverse a cumplir esos sueños. Yo admiro a la Monja Alférez por atreverse a desafiar al mundo. Entonces destaco cómo las mujeres, aunque hemos logrado bastante, aún tenemos mucho por lograr, hace falta esta fuerza interior y unirnos para salir adelante”.

No obstante, éste es un espectáculo para todo el mundo, “es para hombres y mujeres qué van a reflejar, hablo de lo que somos como seres humanos, en lo que nos vamos convirtiendo a través de la herencia. Hablo de que a varias personas les importa vestir con ropa de marca, demostrar cierto estatus, la apariencia sigue y el consumismo también y no insulto a nadie, a la única a la que se desnuda es a la historia”, aseguró.

Sobre el disco que está preparando para complementar su festejo de 40 años de carrera dijo “está hecho de estas canciones que escribí para el espectáculo, le hice un corrido a Sor Juana Inés de la Cruz, una cumbia a la Monja Alférez, un tema al chocolate, que se empieza a mezclar con otras cosas y se exporta a nivel mundial en aquella época, se vuelve un producto de primera necesidad en las familias pudientes. Era una bebida, que se tomaba en todo el mundo dicen que Carlos V en su época era un consumidor enloquecido del chocolate. Asimismo, hice una canción de las castas porque en el barroco la sociedad se dividía en castas que dependían del color de piel”.

Finalmente, la extraordinaria actriz cerró nuestra conversación recordando “Sor Juana Inés de la Cruz decía: ‘Para el alma no hay encierro, ni prisiones que le impidan, porque sólo la aprisionan las que se forma ella misma’ ese es un mensaje que quiero dar, cuando tienes algo que hacer, aunque estés encerrado puedes seguir manifestándote”.

“La pluma o la espada”, cabaret histórico y barroco con Astrid Hadad, se presenta el próximo sábado 19 de marzo a las 19:00 horas en el Teatro de la Ciudad “Esperanza Iris” como parte del ciclo Nosotras Somos Memoria.

El público se complacerá con el arte inconmensurable de la enorme Astrid Hadad, respaldado por sus 40 años en los escenarios, 40 festivales internacionales, su experiencia cabareteando en 40 países, desarrollando más de 25 espectáculos, portando y luciendo en el mundo más de 120 vestuarios diseñados por los más destacados artistas plásticos y diseñadores de vestuario y los más de 1.5 millones de espectadores, alrededor del mundo, que han disfrutado de sus espectáculos. Sin citar sus producciones musicales y su paso por el cine y la televisión