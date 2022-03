Televisa sí estrenará “El último rey. El hijo del pueblo” porque no ha recibido notificación judicial que lo prohíba

El abogado de la familia Fernández, Marco del Toro,

fue el encargado de llevar el proceso legal

La familia del ‘Charro de Huentitán’ presentó una demanda en contra de la televisora por incurrir en diversas violaciones, y no concedió autorización para que el contenido fuera publicado

La familia de Vicente Fernández se ha manifestado en contra del libro en el que se basará esta historia, ya que contiene episodios oscuros en la vida del cantante como el secuestro de su hijo Vicente Fernández Jr.

TelevisaUnivision y Editorial Planeta Mexicana llevan meses trabajando en la bioserie de Don Vicente Fernández Gómez —ícono de la música mexicana, exitoso compositor y actor— con base en la obra titulada “El Último Rey”, escrita por la periodista Olga Wornat. Lo anterior se ha hecho público en innumerables notas de prensa y en un boletín corporativo publicado el pasado 13 de enero.

Este lunes 14 de marzo que se estrena en la televisión nacional, ha surgido un comunicado de un despacho legal y algunas notas de prensa. Con respecto a ello, Televisa manifiesta:

1.- Don Vicente Fernández siempre fue muy cercano a Televisa y siempre le guardaremos nuestro más grande aprecio y admiración. Con él siempre hubo pláticas tendientes a realizar una bioserie, tan es así que en preparación de ésta contamos con los derechos de más de una veintena de sus más importantes canciones.

2.- Para TelevisaUnivision fue una sorpresa enterarse que algunos miembros de la familia Fernández prefirieron que la historia de nuestro mexicanísimo “Charro de Huentitán” fuera contada por una empresa extranjera. Ante ello, acudimos a publicaciones serias y periodísticas para poder narrar a las audiencias mexicanas una versión cuidada, pero también real de lo acontecido.

3.- TelevisaUnivision es respetuosa de la ley y de sus autoridades, pero no ha recibido notificación judicial que prohíba que el día de mañana (este lunes 14 de marzo) a las 20:30 horas salga al aire, por el canal de las estrellas, la serie “El último rey. El hijo del pueblo”.

4.- Sin embargo, preocupan los argumentos vertidos en algunas notas de prensa que señalan que los quejosos pretenden censurarla de la televisión nacional, con la artimaña de que el nombre de una persona está “registrado”. Con ese argumento, cualquier figura pública podría crear un “registro” y eso impediría a la prensa, a las revistas, a los libros y a los audiovisuales hablar de ellos. Esta inmunidad que buscan haría que no se pudiera escribir, ni hablar de políticos, de personas del mundo artístico ni de cualquiera que registre su nombre. Esto no sucede en ninguna parte del mundo y arrojaría sobre México un manto censor sobre la libertad de expresión.

5.- TelevisaUnivision implementará todas las acciones legales para asegurar que la censura previa no exista sobre ningún tipo de contenidos, impresos o audiovisuales en México. Desde que algunos intentaron censurar las películas “La Ley de Herodes” (1999) y “El crimen del padre Amaro” (2002) no se había visto una regresión libertaria como la que hoy algunos buscan. En ese entonces los intentos de censura fueron vencidos. Esperemos que hoy no se quiera volver al pasado y que se permita que el público en México tome una decisión de qué ver en la “pantalla chica”.

Dado lo anterior, Televisa señala: “Este lunes 14 de marzo, a las 20:30 horas, estaremos transmitiendo la serie “El último rey. El hijo del pueblo” y nos comprometemos a defender la libertad de expresión y acceso a la información de nuestras audiencias en México y en toda América Latina. Estamos seguros de que esta serie, basada en una obra periodística, será de gran interés para millones de personas en toda América, admiradores del gran legado musical que dejó Don Vicente Fernández”, señala el comunicado de prensa.

Parte del elenco que conforman “El último rey. El hijo del pueblo” son Pablo Montero (Vicente Fernández), Vince Miranda (Alejandro Fernández), Emilio Osorio (Alex Fernández, nieto de Vicente Fernández), Iván Arana (Vicente Fernández Jr.) y Angélica Aragón.