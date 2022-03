Tratan de imponer empresa de seguridad en Joyas Cuautitlán

Sin aval ciudadano, ni licencia de autoridades

Manuel Muñiz

Cuautitlán, Estado de México.— Con una asamblea amañada en la que no se alcanzó ni el 10 por ciento del quórum legal como señala la ley condominal, las autoridades auxiliares de Joyas de Cuautitlán encabezadas por la presidenta del Consejo de Participación Ciudadana, Elizabeth Villaseñor, tratan de imponer un servicio de seguridad privada que no cuenta con licitación ni aval de vecinos ni del ayuntamiento, además no garantiza eficiencia y será sólo “ abre-puertas” reguladora de acceso a la colonia a un altísimo costo para los colonos.

Habitantes de Joyas de Cuautitlán sorprendidos por empresa de seguridad privada Propsa demandan la intervención del alcalde Aldo Ledezma y del comisario Juan Centeno para saber si la empresa cuenta con alguna certificación legal y si el personal está capacitado para las necesidades de la colonia o está integrada por improvisados y desconocidos

Durante la asamblea de ayer, en la que la presidenta del Copaci, Elizabeth Villaseñor, rindió su informe de gastos, señaló que se han gastado más de 100 mil pesos de aportaciones y como no se ven resultados, reconoció que se equivocó al contratar a otra empresa que resultó un fraude y ahora les hace creer que ésta sí les va a dar resultados, aun cuando no tienen permiso del ayuntamiento ni fue sometida a concurso, por loque podrían incurrir en un delito.

En la asamblea a la que acudieron aproximadamente 100 vecinos de las más de 4 mil casas, se demostró que intentan operar con un reducido número de elementos para controlar el acceso con dos mil marbetes, pese a que Joyas de Cuautitlán tiene un tráfico constante que representaría un grave congestionamiento vial, pues pretenden instalar plumas de entrada y salida, de vecinos, distribuidores de bienes y servicios, salida de transporte escolar y cientos de autos que tienen un aforo vehicular muy alto y pretenden cobrar el acceso e proveedores y distribuidores de bienes y servicios sin explicar el destino que se le daría a loque se recaude.