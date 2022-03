Huecco presenta el primer criptoclip de la historia, proyecto financiado con bitcoins

El sencillo y video “Bajo tu piel”, le dan la vuelta al mundo

En su gira de conciertos también aceptará ese método de pago

Arturo Arellano

Huecco arrancó el 2022 por todo lo alto, presentando un nuevo sonido, nueva imagen y un proyecto de lo más innovador, pues ha lanzado “Bajo tu piel”, el primer videoclip del mundo financiado 100% con Bitcoins, cabe mencionar que en exclusiva para DIARIO IMAGEN, adelantó que para comprar boletos de los conciertos de su próxima gira, también aceptará ese método de pago.

La noticia está dando la vuelta al mundo, pues en países de culturas tan diferentes como China, Pakistán, Finlandia, Alemania, Hungría, Tailandia, México o Turquía, muchos foros de criptomonedas y revistas digitales ya están haciendo eco de este hito logrado por el artista español, quien confía en el desarrollo de la criptomoneda y se armó de todo un equipo para financiar su proyecto con la misma.

“Bajo tu piel” es el nombre de su nuevo sencillo del que nos comentó “la gente está muy contenta de que saque temas inéditos, les estoy dando pildoritas, desgranando lo que será mi nuevo disco de 15 aniversario, que lanzaré en otoño de este año. Incluye temas inéditos, pero también algunos de otros discos como ‘Mirando al cielo’, que hice el dueto con Rozalén (artista muy conocida de España), sobre todo eran regrabaciones de algunos antiguos temas, pero cuando sacó ‘Bajo tu piel’ la gente lo recibe con muchas ganas”.

Recuerda que la composición nació en México “lo empecé en una tetería de Polanco y lo terminé en Barcelona, quise darle un aire nuevo, huir de la rumba, salirme de mis típicos ritmos, que son el rumbatón, la rumbia que me he creado y en este sencillo es más pop, con ritmo de huateque, muy happy. Y a nivel lírico se maneja lo prohibido, lo imposible, lo que uno desea, lo que puede ser, lo que no puede ser y lo de que nos vemos hoy y quizá nunca nos volvamos a ver”.

Al contar con Anastasia McQueen, modelo y saxofonista en el video de la canción, platicó “estaba prevista otra modelo rusa, que simplemente era modelo, pero por un malentendido no se hizo, entonces me preguntaron si le había llamado a Anastasia, pero yo llamé a otra fue todo un malentendido, pero al conocer a Anastasia, vi que era una máquina, es guapísima, súper buena onda, muy humilde, artista y toca el saxo. Entonces cambié la estructura del video y de la canción, no estaba planeado que ella tocara en el guión original, pero al saber que era muy buena y muy profesional, ella entra a tocar el sax. De hecho, en la versión de la canción en Spotify no lleva sax. Tan importante es la presencia de Anastasia, que incluso, se montó en las tablas eléctricas, lo que es muy difícil de gobernar, fue una confabulación de astros que me alegra haya sucedido, ella es la mitad del video”.

Sobre el financiamiento del video, comentó el reto era enorme, porque necesitaba un gran equipo, entre maquillistas, peinadores, un ilustrador que hizo la portada del sencillo, el director de video, los camarógrafos, el director de fotografía, la agencia de comunicación, quienes nos alquilaron las lanchas el barco, todo se pagó con bitcoins y toda ésta gente tuvo que abrirse un wallet, porque ninguno de ellos manejaba este método, solo yo porque llevaba un par de años invirtiendo. Se acordó su sueldo equivalente en euros y cobraron en bitcoin. Hasta ahora no hay ningún video que haya sido financiado de esta manera en el mundo”.

Al estar cumpliendo 15 años de trayectoria refirió “Han sido como en todo altas y bajas, mi historia es locochona y este disco de hecho viene igual de locochón, pero con sonidos más electrónicos, por poner un ejemplo en bandas o grupos, sería una influencia de Twenty One Pilots o de Imagine Dragons, de modo que se notará esa huella de sonidos más electrónicos que incorporo a mi sonido tradicional. La celebración es con temas regrabados, más temas inéditos con un nuevo sonido, ‘Bajo tu piel’ en su versión original es completamente dance, tiene un poco de David Guetta, sin duda es una sorpresa para la fanaticada”.

Huecco ya prevé conciertos en vivo “tengo unas ganas terribles de subirme al escenario, porque llevo dos años sin hacerlo, estoy que me subo por las paredes. La gira en España empieza el 31 de marzo y amplió el tema del criptoclip a criptoconciertos, soy el primer artista de España que pone los boletos a la venta en euros, pero también en bitcoin, el fan que tenga un wallet podrá comprar así sus accesos”.

Y aunque a México, planea llegar en verano o a finales de año, si podremos disfrutar del disco completo en otoño.

En países de culturas tan diferentes como China, Pakistán, Finlandia, Alemania, Hungría, Tailandia, México o Turquía, muchos foros de criptomonedas y revistas digitales ya están haciendo eco de este hito logrado por el artista español, quien confía en el desarrollo de la criptomoneda y se armó de todo un equipo

para financiar su proyecto con la misma