Hoteleros prevén recuperación turística total en Semana Santa

José Luis Montañez

Se espera el arribo de al menos 200 viajeros diarios, en este periodo

Con el semáforo epidemiológico en color verde y más del 95% de avance en la vacunación anti-Covid en Quintana Roo, empresarios hoteleros, comerciantes y otros prestadores de servicios turísticos anticipan que se podría tener una recuperación total del sector para la próxima Semana Santa, que está programada del 10 al 16 de abril, de tal manera que, si bien, esperan el arribo de viajeros desde una semana antes de ese periodo, llegarán al menos a 200 mil diarios durante la semana mayor.

Así lo confirmó Abelardo Vara Rivera, presidente honorario de los hoteleros, “para Semana Santa esperamos el arribo de 200 mil visitantes diarios a la entidad, con una estancia promedio de cinco días; es decir, durante toda la “semana mayor”, es decir que se lograría la llegada de un millón de turistas, con lo que se prevé entre 95 y 100 por ciento de ocupación”, cifras que estarían igual o más altas que las obtenidas antes de que fuera declarada la contingencia sanitaria.

El líder hotelero también aclaró que actualmente se cuenta con un aproximado de 120 mil habitaciones de hotel en todo el estado, de las cuales la mayoría está disponible para recibir tanto a viajeros nacionales y locales como a los procedentes de otros países. “Esperamos también que haya menos restricciones en cuanto a los protocolos de Covid-19. Esto no significa que haya un relajamiento de las medidas, sino quitar la restricción del uso del cubrebocas en espacios públicos, lo que cual sería posible si se mantiene la baja de los contagios y hospitalizaciones por coronavirus”, lo anterior tal y como lo adelantó el propio gobernador Carlos Joaquín González.

De manera muy optimista agregó que “Cancún va a estar con ocupaciones prácticamente al 100 por ciento, actualmente ya están agotadas las reservaciones. La proyección en la zona hotelera es que vamos andar entre 95 y 100 por ciento y en la ciudad, del 80 al 85 por ciento. Todo el mundo quiere venir a Cancún, porque el hecho de que ahorita no haya viajes a Europa, nos está beneficiando” y es que hay que recordar que en Europa se vive un conflicto bélico.

No obstante, el periodo vacacional en el Caribe mexicano será salvado por turistas nacionales y de Latinoamérica, ya que en esta temporada los viajeros norteamericanos optan por vacacionar dentro de su país.”Aun así, la ocupación del turismo americano va a ser excelente y del turismo mexicano más. Somos muy afortunados, tenemos una gran cantidad de habitaciones, la gente quiere estar en Cancún porque somos un gran producto. Ahora tenemos casi 120 mil cuartos y con un promedio de 200 mil visitantes al día será una excelente temporada. En la Riviera Maya la estancia es de más de cinco es de más días, siempre fue mayor que en Cancún”, sentenció.

Asimismo, celebró que la gente esté siendo responsable y los invitó a seguir cuidándose para evitar un rebrote de Covid-19 antes de este prometedor periodo de vacaciones. “Nos costó mucho trabajo llegar a donde estamos ahora, a todos, autoridades, empresarios y sociedad en general. En ese aspecto, las autoridades siempre hicieron la recomendación de cuidarnos. Aplaudo a la industria turística porque todos nos aplicamos mucho para cuidar los protocolos. No nos importaba el costo, queríamos que todo mundo se sintiera protegido y cuidado, por eso de un día para otro no podemos descuidarnos”, señaló.

Recordó que “en la etapa más crítica de la contingencia los empresarios hoteleros llegaron a gastar hasta 20 dólares por huésped en cuarto ocupado, considerando el cuidado al turista y al personal, en materia de higiene. Y si agregas que se tuvieron tarifas bajas, los hoteles tuvieron un año terrible. Pero para este 2022 las cosas pintan mucho mejor, nos está yendo muy bien, desde abril del año pasado empezó la recuperación”.

Finalmente, aseguró que confía en el trabajo de las autoridades para mantener la seguridad en cada destino del estado y de ese modo no afectar la imagen. “Las autoridades trabajan a marchas forzadas para mantener un destino seguro, no sólo en la temporada vacacional, sino también en el resto del año. Nosotros tenemos que colaborar también, no sólo en el aspecto de la pandemia, sino en otros aspectos en materia de seguridad que también son muy importantes”, concluyó.

Grand Costa Maya recibe 10 mil viajeros en 24 horas

Gracias a la reactivación total del sector de los cruceros en Quintana Roo, esta semana se logró una de las cifras más importantes en arribo de turistas a la Grand Costa Maya, que recibió a 10 mil viajeros en sólo 24 horas a bordo de cuatro hoteles flotantes, uno de estos el Wonder of the Seas, que es considerado el más grande del mundo.

El atraque del “Maravilla de los mares” al puerto Costa Maya, permitió que miles de viajeros bajaran a disfrutar de las maravillas del complejo turístico de Mahahual, así como de la zona de playas y a visitar los atractivos arqueológicos como Chacchoben, donde no sólo los comerciantes formales se ven beneficiados, sino el comercio informal como vendedores de artesanías entre otros.

Asimismo, los turistas disfrutaron del show de los voladores de Papantla, donde pudieron adquirir algunos de los productos que ofertan las tiendas en los alrededores, como accesorios típicos de la región, platos, aretes, tazas, collares, gorras, ropa, calzado, dulces y joyas, entre otros productos.

De acuerdo con las cifras de la Secretaría Estatal de Turismo (Sedetur), los turistas gastan un promedio de 35 a 76 dólares, que representa unos mil 520 pesos por turista que se quedan como derrama económica en estos puertos que fueron duramente afectados económicamente durante la ausencia de los hoteles flotantes.

Con el arribo del crucero más grande del mundo, se estima que pudo generarse un promedio de 15 millones 200 mil pesos para todos los sectores productivos, de productos y servicios de la región. Y es que no sólo llegó el Wonder of the Seas con cuatro mil 391 pasajeros; sino que le siguieron el mismo día el Norwegian Breakaway, con dos mil 882; el Carnival Pride, con dos mil 306 y finalmente, el Scarlet Lady, con 788, haciendo un total de más de 10 mil visitantes.

El gerente del puerto Costa Maya, Javier Pérez, reconoció que la reactivación económica de esta zona del sur de Quintana Roo va en aumento para todos los sectores. “Nos llegan cerca de 10 mil personas, lo cual es bastante positivo porque impacta dentro de lo que es Mahahual y las comunidades aledañas, es un día de fiesta la llegada del Wonder of the Seas”.

Por su parte, Gerardo Pérez Zafra, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Mahahual, dijo: “Cuando los turistas que bajan del puerto Costa Maya, llegan a consumir los productos de los restaurantes de la zona de playas, también significa derrama económica para los servicios turísticos náuticos. Sin duda son buenos números, la llegada de mayor número de turistas de los cruceros es un beneficio para los restauranteros que están en la zona de playas, para todos y esperamos que siga esta tendencia positiva”.

Finalmente, dijo que la apuesta es lograr la excelencia de atención al cliente para que los visitantes repitan sus visitas a este destino turístico y a todo lo que puede ofrecer el municipio de Othón P. Blanco (Chetumal).

