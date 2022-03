José Luis Perales se despide de México con un inmortal concierto

Recibe derroche de aplausos;

el público no deja de llorar y anhelar que regrese

Con un apasionante concierto que estremeció al público que lo ovacionó de pie en el Auditorio Nacional, fue como el cantante José Luis Perales se despidió de los escenarios mexicanos el pasado miércoles 16 de marzo.

El artista español hizo un recorrido por su carrera recordando anécdotas de cada canción. Hizo vibrar a su amante público con éxitos “¿Y cómo es él?, “Me llamas”, y “Canción de Otoño”.

«Bienvenidos a una noche de música y de encuentro, que por cierto ya era hora, gracias por estar aquí», dijo muy emocionado el cantautor español, quien tenía cinco años de pisar los escenarios en suelo azteca.

“Era el año 73 cuando mi primera canción vio la luz y se coló en su casa sin permiso, eso hace ya 50 años, espero que alguno de ustedes la recuerde”, apuntó José Luis Perales para cantar “Celos de mi guitarra”.

El concierto llegaba a su fin y su público de pie, con minutos de aplausos y derrochando lágrimas, le pedía que no se fue. “Me voy feliz, sabiendo que esta noche he recibido mucho cariño. Me voy a cuidar mi jardín, mi huerto, a mis nietos y a componer canciones para que las escucheis durante mucho tiempo», exclamó Perales.

«Quiero compartir un secreto con todos vosotros, yo era un escritor de canciones porque realmente me encantaba la música. Y decía: ‘si encontrara a alguien que quisiera cantar mis canciones’ . Y ellos, Mocedades, grabaron esta canción mía», reveló para interpretar “La llamaban loca”

Entre los temas más aplaudios estuvo “Dime”. Y siguió charlando. “A veces las musas me miran como diciendo vámonos que este señor ya es muy mayor, y yo me enfado y rompo los papeles, y entonces esas musas vuelven con ‘Melodia pérdida’ para vosotros”.

La sorpresa de la noche fue cuando Carlos Rivera arribó al escenario para que lo acompañara con una canción más. El exponente mexicano apareció en el escenario para acompañar al español durante la celebración de su cumpleaños 36. “Hoy cumplo 36 años y el mejor regalo que he podido tener es poder cantar contigo, sabes todo lo que te quiero y admiro, soy de esos niños mexicanos que creció escuchando tus canciones…”, exclamó muy conmovedor, el cantante y actor Carlos Rivera.

José Luis Perales cantó con gran sentimiendo temas “¿Por qué te vas?”, que definió su canción más vendida, “Pensando en ti”, “Creo en ti”, “ Ella y él”, “Gente maravillosa, Hoy me acordé de ti”.

LARGA CARRERA LLENA DE ÉXITOS

La gira “Baladas para una despedida” está conformada por más de 50 conciertos a lo largo del continente americano y España durante 2021 y 2022. El cantautor agotó las localidades de sus fechas en territorio español, incluido su concierto en el WiZink Center de Madrid, España.

En esta serie de conciertos, José Luis Perales es acompañado por siete músicos para presentar un repertorio de alrededor de 20 temas emblemáticos de su trayectoria de casi cinco décadas, entre ellos, Celos de mi guitarra, del disco Mis canciones (1973); Y te vas, del álbum Para vosotros canto (1975); Me llamas y El amor, de su producción Tiempo de Otoño (1979) y el clásico ¿Y cómo es él?, del material de estudio Entre el agua y el fuego (1982).

En noviembre de 2019, José Luis Perales estrenó “Mirándote a los ojos” (Recuerdos, retratos y melodías perdidas), un compilado que incluye tres discos y un DVD con el documental Algo nuevo que contarte, en el que el artista relata momentos destacados de su trayectoria y la historia detrás de sus canciones más emblemáticas.

El primero de los álbumes se titula Recuerdos e incluye 15 de sus canciones más importantes; el segundo se llama Retratos y consta de 10 temas, algunos de ellos escritos para otros artistas y canciones reversionadas; el tercero es Melodías perdidas, con 10 canciones especialmente queridas por su autor.

En febrero de 2020 publicó la novela autobiográfica Al otro lado del mundo, descrita en el sitio web oficial de José Luis Perales como “una emotiva y tierna historia en la que el cantante y escritor ahonda a través de la ficción en su infancia, su formación, sus deseos y el comienzo de su pasión por la música”. La obra literaria fue editada por Penguin Random House, grupo editorial que también publicó las novelas La melodía del tiempo (2015) y La hija del alfarero (2017), ambas de la autoría del músico español.

José Luis Perales nació en Castejón, Cuenca, en enero de 1945. Ingresó a la Universidad Laboral de Sevilla, donde formó un grupo musical llamado The Lunic Boys. A finales de los años 60 inició su carrera como compositor y trabajó para artistas como Marián Conde, Juan Bau, Hierbabuena y Fórmula Quinta.

Considerado compositor imprescindible de la balada pop y uno de los intérpretes españoles más relevantes de las últimas décadas, inició su carrera como intérprete con el álbum “Mis canciones “(1973). Actualmente cuenta con casi 50 años de trayectoria musical, en los que ha editado 25 álbumes que lo ubican entre los cantautores más destacados de la música en español.

En 1988 fue nominado al Grammy internacional en la categoría Mejor interpretación pop latino por su álbum “Sueño de libertad” (1987). También cuenta con una nominación a los Premios Goya en 2017 a Mejor canción original por el tema “Algunas veces” y el “Premio Odeón de honor en la primera edición de esta entrega de galardones de la música española celebrada en 2020

Con más de 500 canciones registradas en la SGAE, José Luis Perales ha realizado composiciones para los más importantes artistas de España y América desde Julio Iglesias hasta Raphael, pasando por Paloma San Basilio o Lola Flores