“La pandemia y la muerte de mi padre me hicieron darme cuenta que necesito ser libre de cualquier manera y una de ellas es a través de la música, con los recuerdos que tengo en mi memoria y llevarlos a ustedes siendo yo, sin miedos… Ojalá mi Negrito me pudiera ver, pero me hace fuerte saber que escuchó la producción de Mayahuel; nunca pensé que sería la última canción que le enseñaría; siempre te amaré Papá… La música es mi motor, es la creación más hermosa y perfecta que nos han regalado como especie. Cambiemos la forma de pensar y si nos rompen el corazón tomemos un tequila, bailemos y en lugar de mentarla, hay que desear lo más bonito”

PERLA LÓPEZ