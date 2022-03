Ataque de un tanque ruso contra centro de ancianos deja 56 muertos

Día 24 de la invasión

La ONU contabiliza más de 850 civiles muertos y más de mil 400 heridos en Ucrania

En un ataque de las tropas rusas este domingo, un proyectil contra una residencia de ancianos en la disputada región de Lugansk, en el sureste del país, dejó al menos 56 personas muertas, reportaron autoridades ucranianas.

El incidente ocurrió en la ciudad de Kreminna, en el este del país, cuando un tanque ruso disparó “de manera cínica y deliberada” contra la residencia, según el jefe de la administración cívico-militar de Lugansk, Serhi Gaidai, en su página de Facebook.

Gaidai de u ció además que 15 supervivientes del ataque han sido “secuestrados por las fuerzas de ocupación”, en referencia a Rusia, y trasladados a la localidad de Svatove.

“Simplemente condujeron el tanque, lo pusieron frente a la casa y comenzaron a disparar”, añadió el responsable local. Rusia no se ha pronunciado sobre este incidente.

Por otra parte, las autoridades de las autoproclamadas repúblicas de Donestk y Lugansk acusaron en las últimas horas al Ejército ucraniano de efectuar al menos 32 bombardeos en las últimas horas que han dejado al menos 19 civiles heridos, según un comunicado recogido por la agencia rusa TASS.

Bombardeo ruso a cuartel en Ucrania deja decenas de muertos

También, un bombardeo registrado en un cuartel al sur de Ucrania, en la ciudad de Mikolaiv dejó decenas de soldados muertos.

Había al menos 200 soldados durmiendo en los barracones”, aseguró Maxim, un militar de 22 años entrevistado en el lugar.

Al menos 50 cadáveres habían sido recuperados, hasta el sábado, y no sabemos cuántos quedan debajo de los escombros”, agregó el joven soldado. Evgueni, otro militar en el lugar, estimó que los muertos podrían llegar a 100. Seguimos contando, pero es imposible, debido al estado de los cuerpos”, comentó un rescatista. El lugar, que se encuentra al norte de esta ciudad, fue completamente devastado tras ser alcanzado por seis cohetes el viernes por la mañana.

No estamos autorizados a decir nada, porque las operaciones de rescate no han terminado y no se ha notificado a todas las familias”, explicó en ucraniano y luego en ruso Olga Malarchuk, portavoz militar, visiblemente conmovida. Todavía no estamos en condiciones de anunciar un balance y no puedo decirles cuántos soldados estaban presentes”, agregó.

Los rusos “atacaron cobardemente a soldados que dormían”, denunció el gobernador de la región, Vitaly Kim, en un video publicado en Facebook. Mikolaiv y su región son escenario de intensos combates y bombardeos rusos. Se trata de un emplazamiento estratégico por tratarse de la última etapa antes de la gran ciudad portuaria de Odesa.

Ucrania pide a China pronunciarse contra la “barbarie rusa”

Mientras tanto, Ucrania llamó el sábado a China, aliada estratégica de Moscú, a “condenar la barbarie” de Rusia, que siguió bombardeando ciudades ucranianas y estrenando nuevas armas, como un misil hipersónico.

Los ataques aéreos rusos se sucedieron el sábado a un ritmo vertiginoso en Mikolaiv (sur), donde un bombardeo mató el viernes a decenas de soldados en un cuartel, informó el gobernador regional, Vitali Klim.

El gobernador no ha dado hasta el momento ningún parte de daños ni de eventuales víctimas de las últimas incursiones.

En cuanto al bombardeo del cuartel, las estimaciones de los testigos presentan grandes variaciones.

No menos de 200 soldados dormían en el cuartel”, contó un soldado de 22 años, que llegó desde otro puesto cercano. Otro militar estimó que el balance de ese ataque podría ser de un centenar de muertos. Los rusos “dispararon cobardemente misiles contra soldados que dormían. Las operaciones de rescate se prosiguen”, indicó el gobernador Klim.

La ONU contabiliza al menos 850 civiles

muertos y mil 400 heridos en Ucrania

Según el último balance actualizado del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos publicado este sábado, más de 850 civiles ucranianos han muerto y mil 400 han resultado heridos como consecuencia de la invasión rusa de Ucrania.

“Desde las 4:00 horas del 24 de febrero, cuando comenzó el ataque armado de la Federación Rusa contra Ucrania, hasta las 0:00 horas del 18 de marzo, el Alto Comisionado ha registrado dos mil 246 bajas civiles en Ucrania: 847 muertos y mil 399 heridos”, según el informe.

Los fallecidos han sido identificados como 155 hombres, 119 mujeres, 21 niños y siete niñas, así como 36 niños y 509 adultos pendientes de identificación. Los heridos han sido identificados como 142 hombres, 107 mujeres, 18 niñas y nueve niños, así como 51 niños y mil 72 adultos pendientes de identificación.

Por zonas de control, Naciones Unidas estima 607 muertos y 671 heridos en territorio todavía controlado por el gobierno ucraniano, a los que hay que sumar 187 muertos y 547 heridos en las zonas bajo su control de las disputadas regiones de Donetsk y Lugansk, en el este del país. En el área bajo control de las milicias de estas autoproclamadas repúblicas, la ONU ha constatado 234 bajas (53 muertos y 181 heridos).

Naciones Unidas apunta que la mayoría de las bajas civiles fueron causadas por el uso de armas explosivas de “amplia área de impacto”, a través de artillería pesada, el uso de plataformas de cohetes, así como ataques aéreos.

La ONU considera que las cifras reales “son considerablemente más altas, especialmente en el territorio controlado por el gobierno y especialmente en los últimos días”, debido a que falta información de algunos lugares donde se han producido intensas hostilidades y muchos detalles de las bajas “aún están pendientes de corroboración”.

Naciones Unidas también “toma nota” del informe de la Fiscalía General de Ucrania, según el cual hasta las 8:00 (hora local) del 19 de marzo, 112 niños habían muerto y 140 habían resultado heridos.

La ONU también reconoce la existencia de un informe de la Policía Nacional de la región de Járkov, según el cual hasta las 18:00 horas (hora local) del 18 de marzo, el número total de víctimas civiles en la región de Járkov era de 263 civiles muertos, entre ellos cuatro niños.

Zelensky insta a Rusia mantener conversaciones

de paz o sufrir por generaciones

Por su parte, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, pidió que se celebren conversaciones de paz significativas con Moscú para detener su invasión a Ucrania y afirmó que, de lo contrario, Rusia tardaría “varias generaciones” en recuperarse de sus pérdidas en la guerra.

Desde que el presidente ruso Vladimir Putin lanzó el asalto a Ucrania el 24 de febrero, el ejército ruso han sufrido grandes pérdidas y su avance se ha estancado en gran medida, con largas columnas de soldados detenidas en los suburbios de Kiev.

Sin embargo, las tropas rusas han asediado ciudades, reduciendo a escombros las zonas urbanas, y en los últimos días han intensificado los ataques con misiles contra objetivos dispersos en el oeste de Ucrania, lejos de los principales campos de batalla en el norte y el este del país.

Las sanciones occidentales sin precedentes, destinadas a paralizar la economía rusa y asfixiar su maquinaria bélica, aún no han logrado detener lo que Putin llama una “operación especial” para desarmar a su vecino y “desnazificarlo”. Kiev y sus aliados lo han calificado de pretexto infundado para la guerra.

En un tono desafiante, Putin prometió el viernes a las multitudes que ondeaban sus banderas en un estadio de fútbol en Moscú que Rusia “cumpliría absolutamente todos nuestros planes”.

Horas después, Zelensky dijo que la negativa a comprometerse tendría un precio muy alto para Rusia.

“Quiero que todos me escuchen ahora, especialmente en Moscú. Ha llegado el momento de una reunión, es hora de hablar”.

El líder ucraniano insistió en que ha llegado el momento de restaurar la integridad territorial y la justicia para Ucrania. De lo contrario, aseguró, las pérdidas de Rusia serán tales que tardarán varias generaciones en recuperarse.

Analistas occidentales dicen que Putin parece haber subestimado la resistencia a la que se enfrentaba en Ucrania, donde civiles que nunca habían disparado un arma hasta hace unas semanas se unieron a las fuerzas regulares para defender su país.