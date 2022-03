López Obrador inaugura el AIFA, ubicado en Zumpango, Edomex

Lo estrenaron Aeromexico, Volaris, Viva Aerobus y Conviasa

El presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó este lunes la inauguración del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), obra, que ha afirmado, es en beneficio del pueblo de México.

En medio de los vítores de “¡sí se pudo!”, “¡es un honor estar con Obrador!” y acompañado por su esposa, la escritora Beatriz Gutiérrez Müller, el mandatario encabezó desde el aeropuerto la recepción e inicio de operaciones de este aeropuerto que comenzó a construirse desde el 17 de octubre de 2019 bajo la responsabilidad del Cuerpo de Ingenieros del Ejército Mexicano.

López Obrador decidió participar en la inauguración del AIFA sin tomar la palabra, para evitar violar la veda electoral, pero durante su conferencia mañanera, López Obrador auguró éxito, al igual que el AIFA, para sus otros dos grandes proyectos estratégicos: la construcción de la refinería de Dos Bocas y el Tren Maya.

En la entrega, recepción e inicio de operaciones del aeropuerto, el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Luis Cresencio Sandoval, le dijo al presidente Andrés Manuel López Obrador que era una “misión cumplida”, ya que esta dependencia estuvo a cargo de la construcción del Aeropuerto.

En tanto, los gobernadores, presidenciables además, de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum; del Estado de México, Alfredo del Mazo, y de Hidalgo, Omar Fayad, reconocieron al mandatario federal, pues enfatizaron que este se edificó con austeridad y si endeudar al país.

En su turno, la jefa de Gobierno comentó que el AIFA constituye la esencia de la Cuarta Transformación de la vida pública, frente al negocio, el privilegio y la entrega de los recursos del país en beneficio de unos cuantos.

“Se antepone la aportación a la nación a partir de un proyecto racional, coherente para el desarrollo urbano y la protección de los recursos naturales con visión de futuro. ¿Quiénes pueden estar en contra de esto? Solo aquellos que miran solamente de sus intereses personas, aquellos que se beneficiaron por décadas por estar cerca del poder y que aún no entienden que México cambió”, dijo la mandataria capitalina.

Por su parte, el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, reconoció al presidente López Obrador por la entrega de su obra emblemática, la cual calificó como una construcción de calidad mundial, eficiente, sustentable y construida sin endeudamiento y en tiempo récord.

En 2052, AIFA atenderá a 90 millones de personas

Mientras tanto, el director general del AIFA, Isidro Pastor, comentó que en la primera fase del AIFA atenderá a 20 millones de personas al año; en la segunda, a 50 millones, y para 2052, 90 millones de personas. Por ello, dijo, se generarán 5 mil empleos directos, y 160 indirectos.

“Esta obra fortalece la infraestructura nacional de México. Este acto plantea el gran reto de operar la magna obra con un enfoque de honestidad, honradez, productividad y rentabilidad en beneficio de todos los mexicanos”, dijo al participar en el evento.

Agregó que desde mayo de 2019, los militares que conforman la empresa Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles se han preparado en los diferentes campos de saber aeroportuario mediante estadías en otras terminales aéreas tanto nacionales como extranjeras y han asistido a centros educativos para capacitarse.

El general de Agrupamiento Ingenieros, Ricardo Vallejo, comentó que esta obra está verificada y certificada para operaciones aéreas bajo estándares de eficiencia, calidad y seguridad.

“Nada nos enorgullece que poderle informar que dentro del presupuesto autorizado, el tiempo asignado y con la calidad del equipo requerido, hemos cumplido con la misión”, señaló el general.

Horas antes, López Obrador, Gutiérrez Müller, así como los gobernadores del Estado de México, Alfredo del Mazo; de Hidalgo, Omar Fayad, y la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, supervisaron la primera llegada de un vuelo al AIFA, el cual fue de la aerolínea Volaris proveniente de Tijuana, Baja California.

A partir de este 21 de marzo, el AIFA inició sus operaciones con las aerolíneas Volaris, Aeroméxico, Viva Aerobus y la venezolana Conviasa, con conexión en la ciudad de Caracas.

Las ciudades y estados que estarán conectados con el AIFA son los siguientes: Cancún, Quintana Roo; Tijuana, Baja California; Monterrey, Nuevo León; Guadalajara, Jalisco; Mérida, Yucatán; y Villahermosa, Tabasco

Al respecto, el director general del aeropuerto, Isidoro Pastor Román, informó esta mañana que el aeropuerto tendrá su conexión con Estados Unidos mediante la operación de tres aerolíneas a partir del segundo semestre de este año.

Mencionó que ya hay un proceso para que Delta y dos aerolíneas más operen.

Está en proceso y los vuelos internacionales a Estados Unidos tenemos considerado iniciar en este año, con esa aerolínea, Copa Airlines y una nueva”, comentó; además, indicó que se espera que para el segundo semestre del año haya 30 rutas a distintas ciudades del país.

Despega primer vuelo comercial rumbo a Villahermosa

El general Luis Cresencio Sandoval, titular de Sedena, informó que a las 06:30 horas de este lunes despegó con 89 pasajeros el primer vuelo comercial de Aeroméxico desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) a la ciudad de Villahermosa, Tabasco, estado natal del presidente Andrés Manuel López Obrador.

El secretario indicó que durante el transcurso de este lunes habría 20 operaciones aéreas en donde llegarán y saldrán dos mil 22 pasajeros.

Detalló que llegarán y saldrán vuelos nacionales y procedentes de Estados Unidos y Venezuela, así como vuelos de taxis aéreos.

“Durante todo el transcurso del día tendremos 20 operaciones aéreas que ya inició aquí en el aeropuerto. Tendremos cuatro vuelos de Aeroméxico, seis de Volaris, cuatro de VivaAerobus, dos de Conviasa; también tenemos dos vuelos de la aviación general procedentes de Estados Unidos, (y) vuelos en aviones particulares”.

El general indicó que también este lunes se tendrían dos operaciones por parte de una empresa de carga de Laredo, Texas y de Saltillo, Coahuila, y detalló que seis helicópteros van a prestar el servicio de taxi aéreo en el nuevo aeropuerto.

“En total, 20 operaciones el día de hoy iniciado 6:30 de la mañana, como ya lo mencioné, y terminado 19-17:00 horas aproximadamente. El total de pasajeros que tendremos para el día de hoy, dos mil 022 pasajeros arribando y saliendo de las instalaciones del aeropuerto”, aseveró este lunes.

Aterriza primer vuelo procedente de Guadalajara

Posteriormente, un vuelo comercial de la línea Volaris aterrizó por primera vez en el nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) el la Base Aérea Militar de Santa Lucía en el Estado de México.

El vuelo llegó procedente de la ciudad de Guadalajara, en el estado de Jalisco, como se tenía programado desde hace varias semanas.

La aeronave despegó cerca de las 8:57 horas y estuvo piloteada por el capitán Gabriel García. Los pasajeros del primer vuelo abordaron éste en la puerta D-37 del Aeropuerto Internacional de Guadalajara.

De acuerdo a personal de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la aeronave de la empresa pasó por arcos de agua tanto al despegar como al aterrizar, como parte de los protocolos de inauguración.

AIFA tendrá casi las mismas salidas de autobuses que vuelos de aerolíneas

El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) comenzó a operar este lunes con 4 aerolíneas, pero empresas de autobuses ya también empiezan a llegar. Primera Plus, Estrella Blanca, ADO o Estrella Roja, entre otras, anunciaron rutas que conectarán la nueva terminal aérea con distintas ciudades del país.

En cuanto al transporte terrestre, líneas como Primera Plus, Futura, Pullman, Caminante y Estrella Roja tendrán, hasta el momento, 7 corridas de ida y vuelta en total, que conectarán al AIFA con ciudades como Querétaro, San Juan del Río, Puebla, Pachuca, Cuernavaca y la central de autobuses de Observatorio de la capital del país.

El Mexibús Línea 1, también inició operaciones este lunes en su nueva ruta Ojo de Agua-AIFA para brindar servicio a los pasajeros que se dirijan al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

La primera unidad salió de la estación Terminal de Pasajeros, ubicada dentro de la base aérea de Santa Lucia, a las 4:00 de la madrugada, mientras que en la estación Ojo de Agua el servicio arrancó 40 minutos más tarde.

Viajeros del AICM sufren por encontrar transporte en camionetas al AIFA

Pese a que el gobierno federal informó que se podía llegar de la terminal de autobuses del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), la única salida que hubo este lunes fue a las 07:30 horas.

A las 08:00 horas, en la Terminal 1 del AICM, la búsqueda de un viaje al recién inaugurado AIFA se vuelve inútil pues la única camioneta que salió desde aquí fue a las 07:30 horas con 12 pasajeros, además que los boletos se vendieron desde el domingo.

En uno de los módulos de atención, la persona que atiende explicó que cada tres horas salen las camionetas y que había que esperar en la puerta tres o siete: “¡Corra, igual ya llegó la camioneta, sólo llevan 12 pasajeros, si llega ya la hizo”.

Sin embargo, después de una hora, no llegó ninguna camioneta. En la terminal de autobuses de la puerta siete, la única línea de autobuses con destino al AIFA explicó que sólo hay “corrida” de camionetas hacía ese destino y salió a las 07:30 horas.

“Ya no hay servicio para allá, la única corrida salió a las 7:30 de la mañana y era sólo para 12 personas. Incluso los boletos se vendieron desde ayer. Yo creo que es por la inauguración porque ahorita no he vendido ni uno para mañana”, dijo el vendedor.

El servicio que ofrece la línea de autobuses es lo que llaman “Sprinter’’, furgonetas con capacidad para 12 personas y tiene un costo de 125 pesos.

“Te podrías ir a la Central de Norte y ver si están saliendo. La otra opción es irte al World Trade Center, pero no sé si haya corridas, también están saliendo de Indios Verdes a las 07:30 y 08:30, pero ya no te da tiempo”, explicó.