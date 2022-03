AIFA, casi 2 horas de inauguración

Espacio Electoral

Eleazar Flores

AYER PUROS ELOGIOS-. Con una lista de seis oradores, tres civiles y tres militares, que entre todos emplearon casi dos horas, se inauguró el inconcluso Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, develando la placa el presidente Andrés Manuel López Obrador a las 12.59 horas en punto.

Pero entre el inicio de la ceremonia con la entonación del Himno Nacional, la clausura de la misma nuevamente con el Himno, entrega de memoria, medalla conmemorativa y guardia al monumento del general Felipe de Jesús Ángeles Ramírez, se cumplieron más de 2 horas.

ORADORES-. Los oradores militares fueron el general Isidoro Pastor Román, responsable de la obra en adelante del inmueble inaugurado; el general Ricardo Vallejo Suárez; y el secretario de la Defensa Nacional, general Luis Crescencio Sandoval González, éste último agradeciendo la confianza presidencial para llevar a cabo la construcción del aeropuerto en tiempo record, iniciada el 7 de octubre de 2019, hace dos años y cinco meses.

Los oradores civiles fueron el gobernador del Estado de México Alfredo del Mazo Maza; la jefa de gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, en impecable traje verde esperanza; y Omar Fayad, gobernador de Hidalgo, quien además de “vender” la rica gastronomía como la barbacoa y los deliciosos escamoles, recordó que hace veinte años Tizayuca iba a ser sede del aeropuerto, ganada en ese entonces por el gobernador mexiquense Arturo Montiel para Texcoco.

Falla mínima pero falla al fin, fue el “desconecte” de la señal de televisión a escasos minutos de iniciada la transmisión del acto inaugural, como en 2012 cuando se paró la escalera eléctrica en la inauguración de la dorada Línea 12 del Metro, con pasajeros de lujo, como el entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa y jefe de Marcelo Ebrard Casaubon.

Seguramente algo digno de consignar por no haber sucedido, fue la no participación presidencial en el acto inaugural, pero no pudo renunciar al micrófono en su púlpito mañanero, justamente dentro de las instalaciones del flamante aeropuerto internacional, AIFA.

VUELOS-. El primer vuelo nacional se dio ayer a las 6.50 de la mañana de la compañía Aeroméxico, con destino a… adivinó, Tabasco, pero no crea que fue algo planeado, simplemente las circunstancias y la gran “demanda” de pasajeros así lo requirieron.

El segundo vuelo fue a otro país con un gobierno muy identificado con la cuarta transformación…también adivinó, Venezuela, del robusto Nicolás Maduro que “apenas” lleva más de una década gobernando al país bolivariano.

PROTESTAS-. Ante tan significativo evento y fecha, no pudieron faltar protestas, mínimas pero protestas al fin, de trabajadores de Xochimilco y transportistas mexiquenses, protestando por “piratas” del ramo que según los quejosos se aprecian en el AIFA.

