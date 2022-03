La nueva temporada de “Amor de tres” deslumbra al Foro San Rafael

¡Vuelve el cabaret a México!

Conformada por un gran elenco como Ivonne Montero, Aleida Núñez, Magaly Chávez, Sergio Zaldívar, Carlos Bonavides y Latin Lover,

Funciones todos los sábados, a las 19 y 22 horas

Isabel Violeta

El Foro San Rafael se viste de gala con la producción “Amor de tres” para anunciar su nueva temporada con Latin Lover, Aleida Núñez, Ivonne Montero, Carlos Bonavides, Sergio Zaldívar, como parte del elenco y quienes estuvieron presentes en esta cita

“Amor de tres” es una obra musical que revive lo mejor de la época de cabaret mexicano, con las mejores canciones tropicales que todos conocemos y hemos bailado alguna vez.

Zaldívar dice que “desde que llegas te sientes parte de la historia, hemos formado un equipo muy fuerte, en cuanto a costos es muy accesible, pensando siempre en el público”.

Cediendo el micrófono a Aleida Núñez, quien muy emocionada contó un poco de su personaje “Interpreto a‘Juana la Cubana’ que tiene relación con Latin (Pedro Navajas), la historia es muy bonita, me encanta que actuamos bailamos y durante la historia se desatan muchas cosas, historias retomando el cabaret que últimamente no hay lugares en México para disfrutarlo, yo me cambio como 10 veces en el escenario, tengo que poner mucha atención, pero estoy agradecida con el proyecto y se que se quedará mucho tiempo en cartelera “

Por otra parte, Latin dijo: “Esta es una versión menos larga y más digerible tengo una buena relación con las dos compañeras y me siento muy agradecido de interpretar este papel, yo quería hacer el personaje, y aquí estoy, muy contento esperando tener una larga temporada”.

Sergio Zaldívar comentó alternamos algunos personajes, que siempre estarán jugando en escena y también daremos sorpresas poco a poco además de actores invitados somos un equipo muy grande que esperamos que se diviertan mucho.

Carlos Bonavides dijo emocionado “queremos invitarlos a que vean esta obra, es un espectáculo que es digno para cualquier país, con compañeros comprometidos, para mí es un honor estar en una obra con tanta gente con talento”.

Sergio Zaldívar quiso agregar como comentario de buen presagio “qué padre que sean como nuestros padrinos, medios de comunicación y bien dicen que es bueno que se venga un aguacero como ahora, creo que tendremos mucho éxito”.

En entrevista con DIARIO IMAGEN, Latin Lover nos conto cómo fue el acercamiento a este proyecto “faltaban dos semanas para que ellos estrenaran, se bajó del barco mi paisano Arturo Carmona y muy buen amigo, simplemente me dijo ‘no voy a poder hacerla, pero el productor quiere tu teléfono’, yo sin ni siquiera saber de cuánto presupuesto se contaba para el personaje, acepté, el primer reto fue aprenderme el papel de ‘Pedro Navajas’ porque tiene varios matices, es muy enamoradizo, al final llega a ser muy agresivo, tiene escenas de mucha violencia, principalmente con mujeres y trato de hacer lo mejor posible en la actuación, porque siempre he dicho que a una mujer no se le toca ni con el pétalo de una rosa, pero mi personaje tiene que verse real.

Tuve el reto de aprenderme todo en solo dos semanas, por que quería que me apoyaran con un apuntador, porque como en la lucha libre, tienes mucha interacción con la gente y es que el publico de las 7 no reacciona igual que el de las 10, y al final no usé apuntador, fue un reto para mí, pero gracias a Dios lo sacamos”.

También expresó que le encanta trabajar en teatro por que le recuerda la lucha libre, “Siento que es menos tedioso el teatro aun que si me gusta hacer novela, aquí en el teatro estoy entrando y saliendo, y la adrenalina que me queda después de las dos funciones me encanta, el estar pendiente de que escena sigue, se necesita mucha concentración y creo tienes el compromiso y responsabilidad de hacerlo bien, por que somos un equipo, no por hacer mal mi trabajo voy a arruinar el papel de Aleida o Ivonne.

Y aunque Latin Lover no se identifica con su personaje, disfruta mucho hacerlo. “Soy un poquito sumiso y estricto con mis cosas, con el trabajo, no me identifico para nada pero lo disfruto porque hago que la gente se enoje con Pedro Navajas, con escenas muy fuertes, pero también muy pasionales y eso al publico le encanta, cuando beso a mis compañeras, les encanta y gritan, y no sé si la actuación es lo mío pero lo disfruto mucho y siento que va de la mano de la lucha libre, porque ahí también interpretaba un papel, en la vida yo soy Víctor Reséndez, pero interpretaba a un luchador técnico que no aplicaba cosas que estaban en el reglamento”.

El actor espera tener una muy larga temporada con esta obra y recorrer todo México como lo hizo con anteriores proyectos, y también nos invita a no perdernos su participación como jurado de ‘Las estrellas bailan en hoy’.

Los boletos de la obra están a la venta por la página www.ticketmaster.com

“Amor de tres” es una producción de Juan Carlos Carreño y cuenta con la compañía de La Nueva Sonora Dinamita, que llena de magia con su ritmo y diversión.

La obra se presenta en el Foro San Rafael, ubicado en Francisco Pimentel número 78, en la colonia San Rafael, CDMX.