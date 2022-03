AMLO no puede tomar decisiones

Índice político

Francisco Rodríguez

¿Lo tendrá amenazado Gertz Manero?

¿Primer ex presidente que iría a la cárcel?

¿Ineptitud o ignorancia? Tal vez la mezcla de ambas. El caso es que Andrés Manuel López Obrador no puede o no sabe tomar decisiones en las crisis que afectan no sólo a su gobiernito, sino a toda la sociedad. Le saca. Escurre el bulto. Nada más patea el bote.

En un trance como el que ahora atraviesa debido a la bronca a muerte que sustentan personajes que le son cercanos, la toma de decisiones políticas rápidas y eficaces es, debe ser, crucial.

No sólo porque el tiempo para tomar decisiones importantes es limitado, sino también porque una crisis es impredecible y afecta a grandes sectores de la población. Dicen los teóricos que, si la toma de decisiones políticas no está bien organizada, esto obstaculiza la capacidad de los partidos y gobiernos para responder a la crisis de manera eficaz.

Y eso le está sucediendo a AMLO. Y al remedo de partido que aún es Morena.

Porque la crisis de gobernabilidad y de credibilidad que está socavando a su mandato, no “tiene que ver con tribunales, con ministerio público, con juzgados” -como dijo en la matiné celebrada en el AIFA-, es política, más política y sólo política.

Lo evidencia en una más de sus cotidianas mentiras: mutatis mutandi, dejando a un lado la tercera persona mayestática que emplea cada vez más frecuentemente, que él no se va a meter “en esas diferencias” que no quiere meterse en “eso”.

Y “eso” es la grave acusación que su ex consejero jurídico, Julio Scherer Ibarra, ha hecho en contra del fiscal Alejandro Gertz y de la ex secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, a quienes señala como cómplices en una “trama perversa” para perjudicarlo. Y ese perjuicio sería llevarlo a la cárcel con acusaciones que, dice el propio Scherer, han sido prefabricados por los coautores de quienes lo llevaron al extremo de hacer público la podredumbre que avanza en la llamada Cuarta Transformación.

El archivo de AMLO en poder de Gertz

Un gobierno encabezado por un estadista ya habría movido los resortes para el urgente cambio en la titularidad de la Fiscalía General de la República, pues como es del dominio público no ha servido para procurarnos justicia a los pagaimpuestos y, lo peor, ha empleado recursos que también aportamos los contribuyentes para litigar (con chicanerías) asuntos personales. ¡Un asco!

López Obrador pretexta no agarrar al toro por los cuernos con otra más de sus muchas mentiras.

Que dizque está dedicado “de tiempo y alma a la transformación de México”… Que le “importa mucho el pueblo, todo el pueblo de México y en especial los pobres, y eso es la transformación, o sea, que podamos vivir en una sociedad mejor”… y que a eso se dedica todo el tiempo.

¿De veras? ¿Y las horas y horas de las muchas “mañaneras” que durante semanas enteras dedicó a defender a su junior José Ramón López Beltrán de las serias acusaciones de tráfico de influencias, enriquecimiento inexplicable —“al parecer la señora tiene dinero”— y, lo que ciertamente no es delito: el contraste abismal entre la pobreza franciscana que el padre proclama para todos los mexicanos y la vida de lujos que el hijo se da en su residencia y en los resorts más caros del extranjero.

Huele a chantaje de Gertz Manero. Conociéndolo, como ya lo conocemos en todo el país e incluso más allá de las fronteras, ¿tendrá bajo siete llaves los expedientes criminales de AMLO y sus hijos? ¿Expedientes que los llevarían a prisión a partir de 2024?

El quid es la remoción del fiscal. Un fiscal que juega sucio, muy sucio.

Si no me cree, pregúntele a Santiago Nieto Castillo, ex titular de la UIF, quien renunció al cargo luego de las filtraciones periodísticas sobre su patrimonio que se originaron en la FGR…

Pero por ignorancia, por ineptitud o incluso por miedo López Obrador no actúa como estadista. Y un Presidente de la República timorato, mentiroso e ignorante no nos sirve a usted, ni a mí, ni a nadie.

¿No cree usted?

Indicios

Hoy habrá homenajes a Luis Donaldo Colosio Murrieta en todo el país, al cumplirse 29 años de su aún no muy claro asesinato. Valdría la pena hacer un ejercicio con la inexistente tercera persona del singular (él) del pretérito imperfecto de subjuntivo del verbo haber. Con Colosio en la Presidencia de la República, ¿hubiera habido Fobaproa? ¿Hubiera rescatado las carreteras construidas a la carrera por el salinato en el programa Solidaridad? ¿Hubiera revendido los bancos quebrados por los casabolseros? ¿Hubiera transado con los gringos para que Vicente Fox lo sucediera en Los Pinos? Yo creo que no. ¿Usted qué cree? * * * Creencias y pensamientos, por cierto, son los que animan el actuar del actual Presidente de la República. Ante las evidencias de un aeródromo en obra gris -y en obra negra en sus accesos-, dijo en la matiné del lunes: “Yo pienso que está al 100% el aeropuerto, completamente concluido. Pueden bajar aviones las 24 horas, despegar y arribar las 24 horas, con sistemas modernos de radar. Es cuestión nada más de que las líneas áreas vayan incrementando sus viajes.” Él piensa eso. La realidad hace inverosímiles esos pensamientos. * * * Hasta hoy el costo total oficial del AIFA es de 115 mil 981 millones de pesos. A esto habría que sumar los 113 mil 328 millones del cierre del aeropuerto que no se terminó de construir en Texcoco, por lo que el costo total asciende a 229 mil 309 millones de pesos. El NAIM tenía una inversión prevista de 285 mil millones de pesos, pero para 70 millones de pasajeros, no los 19.5 millones del AIFA. * * * En entrevista con la revista Forbes México, el arquitecto Francisco González-Pulido, encargado del diseño del Plan Maestro del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, aseguró que el Ejército Mexicano distorsionó el proyecto, sin que se lo consultaran. El arquitecto señaló que se desmarca del proyecto entregado y lamentó que se haya desvirtuado su propósito y diseño interior. Expuso que el proyecto lo entregó en 2020, pero que su despacho nunca estuvo involucrado en el desarrollo y construcción de la obra. * * * Contrastantes los discursos de los tres mandatarios estatales a cuyas entidades, supuestamente, servirá la nueva terminal aérea. El mexiquense Alfreditito del Mazo se deshizo en loas para la Cuarta Transformación y, en especial, para AMLO. El hidalguense Omar Fayad se centró en los beneficios económicos que, cuando esté concluido (por allá del 2026) el aeropuerto acarreará a la región. Y la que también dio la nota fue la capitalina Claudia Sheinbaum, quien en plena precampaña presidencial dijo que este tipo de obras distinguen y seguirán distinguiendo a la 4T, amén de considerar que los detractores de AMLO terminarán por disfrutar en silencio el aeropuerto. * * * Una actitud infantiloide fue la de no haber invitado al senador Ricardo Monreal a los festejos de la inauguración de la central avionera. Pueriles, muy pueriles. * * * ¡Y, aunque usted no lo crea, mire lo que está a punto de aterrizar en el AIFA! ¡Interjet! Porque, según el director ejecutivo de la aerolínea, Carlos del Valle, las negociaciones para su reestructura “van por buen camino”, por lo que previó que reinicien operaciones en tres meses. Señaló que en una primera etapa iniciarán con un avión desde Santa Lucia, aunque no especificó a qué destino. Yo se lo adelanto: Será Cancún –AIFA- Tijuana. Es la ruta más rentable para todas las aerolíneas y no por el número de pasajeros, sino por lo que los aviones llevan en la panza. * * * Mucho le agradezco que haya llegado hasta aquí en la lectura de este texto. Y como siempre, le deseo ¡buenas gracias y muchos, muchos días!

