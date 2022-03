Campaña de concientización contra trazado del Tren Maya

Exigen que se garantice preservación de selva, ríos, cuevas y cenotes

La campaña nacional de concientización ciudadana denominada “No al Tramo 5, sí a los ríos y cenotes”, fue presentada en la Ciudad de México y sus representantes son claros en sus demandas al gobierno de México, al que le exigen detener los trabajos en ese tramo hasta que se garantice la preservación de la selva, ríos subterráneos, cuevas y cenotes de la Riviera Maya.

La iniciativa cuenta con la participación cincuenta figuras públicas, entre actores, cantantes y ambientalistas, quienes se dieron cita en una conferencia de prensa para dar a conocer su petición que básicamente refiere: “No hay prisa en construirlo y sí urge hacerlo bien, no necesitamos el tren, necesitamos la selva y los ríos. #SalvemosLaSelva #SalvemosElAgua”.

De tal manera, invitaron a las autoridades a recorrer las cuevas, conocerlas y escuchar a los expertos en desarrollo sostenible, a fin de que hagan conciencia sobre lo que se está poniendo en peligro. Al mismo tiempo habilitaron los hashtag #SelvameDelTren para las publicaciones digitales que se hagan sobre el tema.

El biólogo Roberto Rojo explicó durante la conferencia de prensa híbrida realizada en la Ciudad de México, que en el terreno de la zona norte de Quintana Roo, donde se pretende la edificación del tramo 5, se encuentran los ríos subterráneos más grandes del mundo.

Asimismo, realizaron un recuento de los cambios de ruta que ha sufrido el proyecto y argumentan que eso es evidencia de que no hay una planeación correcta: “El primero fue cuando se anunció que pasaría por terrenos ya impactados, luego por la carretera federal, igualmente un tramo ya impactado, pero hace un mes de pronto cambiaron la ruta y por una razón que nadie comprende decidieron que fuera por detrás, donde atraviesa todos los sistemas de agua subterráneos”, aseveró el biólogo.

Por su parte, Otto Von Bertrab, integrante del colectivo Centinelas del Agua, manifestó: “En la franja entre Playa del Carmen y Tulum se encuentra estos sistemas, que son hogar de especies protegidas y corrientes que al llegar al mar provocan la arena blanca, los colores turquesa del mar. Sería una verdadera lástima perder uno de los mayores pulmones, no sólo del país sino del planeta, es un corredor biológico, por donde viajan especies como el jaguar, es la franja verde más grande que existe en México, territorios sanos. Además, es la única fuente de agua dulce que tenemos en la península”.

Y confirmó que y existe un nuevo movimiento en el trazo, después de que el ejido Jacinto Pat no aceptara que el tren pasara por sus tierras y decidieron enviarlo atrás del núcleo agrario, poniendo en riesgo sistemas como el Hoyo Negro y El Pit.

También habría daño al patrimonio cultural

Por otro lado, el antropólogo Octavio del Río aseveró que el daño no sólo es a la naturaleza, sino al patrimonio cultural, pues estos espacios antes eran cuevas secas donde habitaban los antiguos mayas, “al quedar inundadas por el incremento del nivel del mar, todo ese patrimonio está bajo el agua. Allí se ha encontrado el esqueleto más antiguo del continente, de 13 mil años de antigüedad. Habría además, un impacto al atractivo turístico, pues las playas hermosas están allí por los cenotes y las selvas, deben estar sanos para que siga el atractivo turístico”.

Ana Poot, representante de comunidades mayas, dijo: “Estamos aquí porque queremos que se pare el Tramo 5 para que no llegue a nuestras selvas, en esa selva están las abejas, los insectos. Yo soy la selva, mis abuelos están en la selva, llamamos a ellos a convivir con nosotros y cuidar nuestras milpas, mis abuelos ya no van a llegar si no existe la selva. Los indígenas no queremos ese desarrollo”, aseguró.

Por otro lado, a través de un video, varias personas del medio del espectáculo, como Eugenio Derbez, Kate del Castillo, Omar Chaparro, Saúl Hernández y Bárbara Mori, entre otros, explicaron que la nueva ruta del tren devastará la selva y sus ríos subterráneos.

El comediante Eugenio Derbez afirma: “El Tren Maya está destruyendo el patrimonio natural, a lo que la cantautora Natalia Lafurcade agregó: “Se le está quitando su hogar a miles de animales nativos”, mientras que Saúl Hernández, vocalista de Caifanes aseguró: “Estamos en contra de que el Tren Maya tenga que pasar por una zona protegida”; asimismo, aparecen Fabiola Campomanes, Azela Robinson, Ofelia Medina, Arao Bethke, Jero Medina, Gretel Valdés, Rubén Albarrán, Kate del Castillo y Rocío Verdejo.

AMLO los llama pseudoambientalistas

Después de haber sido lanzada la campaña, el presidente Andrés Manuel López Obrador salió para asegurar que se trata de una iniciativa promovida por actores y “pseudoambientalistas” contra el Tren Maya.

Durante su conferencia mañanera de ayer, declaró: “Convencen o contratan a artistas a pseudoambientalistas supuestamente preocupados por la defensa del medio ambiente y empiezan una campaña en contra. Los alegatos sobre el daño al medio ambiente son falsos, pues se han sembrado 200 mil hectáreas de árboles en la ruta del Tren Maya, y la brecha que se está abriendo para un tramo de 50 kilómetros es el equivalente a 100 hectáreas”.

Asimismo, asegura que se están desarrollando tres parques y reservas naturales en el sureste de más de 18 mil hectáreas, y reprochó que los ambientalistas no se hayan opuesto a obras como la del aeropuerto en Texcoco, ni a la entrega de concesiones mineras en más del 60 por ciento del territorio, “¿Cuándo se pronunciaron por la destrucción que se iba a llevar a cabo?”, cuestionó.

Y sobre la marcha que se prepara en diferentes puntos del país para el próximo 3 de abril dijo: “Es una campaña en contra, son muy conservadores, son fifís. Aunque es bueno que haya pluralidad de ideas, porque ayuda a mejorar la capacidad de análisis y de reflexión, a que exista más información y que no haya manipulación por parte de los medios de comunicación. Es normal, por eso son reaccionarios, es la reacción ante un proceso de transformación, de ahí viene la palabra. Los conservadores se oponen y reaccionan y, bueno, hay una guerra por eso. Yo celebro lo de ahora porque los desplegados y todo esto que estamos debatiendo no pasa más allá, no va hacia la violencia”, sentenció.

Cabe mencionar, que los ambientalistas denunciaron que hace una semana comenzó la tala de selva en Quintana Roo, sin presentar los estudios previos de impacto ambiental, a lo que el Presidente replicó que deberían visitar Playa del Carmen, donde una minera estadounidense tiene un banco de material que fue aprobado desde el sexenio de Ernesto Zedillo, y aseguró que “se están sembrando más árboles de los talados y se están ampliando las reservas naturales de la región. Ahí, en Tulum, un parque de más de 10 mil hectáreas, se va a ampliar la reserva de Calakmul y en la zona arqueológica de Uxmal, 2 mil 200 hectáreas de reserva”, concluyó.

De tal manera, reiteró que no se van a frenar las obras y que se mantiene el compromiso de que el Tren Maya será inaugurado a finales del próximo año.

Gobierno de Cancún apoya el proyecto

Por otro lado, se dio a conocer que la Encargada de Despacho de la Presidencia Municipal de Benito Juárez (Cancún), Lourdes Latife Cardona Muza, manifestó que apoyarán a la consolidación del proyecto del Tren Maya en el estado, pues afirman que será de gran estímulo para el desarrollo de la entidad.

“El proyecto del Tren Maya detonará la economía y traerá una importante derrama que beneficiará a todos los municipios de Quintana Roo y a entidades vecinas como Yucatán y Campeche. El municipio de Benito Juárez estará abierto a escuchar y realizar todo lo conducente a ese proyecto de infraestructura para que se consolide”, aseveró.

