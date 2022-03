Pandemia, un caos que nos afectará de por vida, sobre todo el mundo del espectáculo

Mauricio Benoist, líder especialista en conducta humana más reconocido a nivel Latinoamérica hace fuertes declaraciones con importantes sugerencias

El argentino Mauricio Benoist es el líder especialista en conducta humana más reconocido a nivel Latinoamérica y hace fuertes declaraciones con importantes sugerencias para hoy que parece la pandemia se aleja.

Hoy en semáforo verde en todo el país, podemos pensar en una vuelta a normalidad, ¿será que hay una normalidad? ¿Será que la gente pueda volver a llenar teatros, cines, conciertos, exposiciones?, sin el miedo de contagiarse.

Si de por sí era difícil que la gente acudiera a muchos eventos culturales, a veces por lo costos y otras por la poca cultura de ir a lugares como Bellas Artes, Centro Cultural del Bosque, Sala Nezahualcóyotl, entre otros.

¿PODREMOS VOLVER A LA VIDA QUE TENÍAMOS ANTES?

Lamento decirte que esto será imposible ya que la pandemia ha afectado fuertemente a nuestra psicología y filosofía de vida.

Primero que nada la pandemia nos afectó en nuestra parte social, aunque biológicamente somos seres sociales hoy las redes, “que no tienen nada de social”, nos ha alejado mucho de nuestros seres queridos, hoy queremos resolver todo con un like o con un post y hemos perdido la conexión de hablar por teléfono, o de ir a visitar a nuestra familia o amigos, algunas personas creen que solo el hecho de estar viéndolos en redes sociales es suficiente.

Hhoy vivimos uno de los momentos de mas insatisfacción personal, y esto viene del sentimiento de soledad de solo estar detrás del teléfono. En Inglaterra se creo el primer ministerio de la soledad y no dudo que pronto se cree uno aquí en México.

¿Que te sugiero? Que hagas una lista de las cosas que te hacían sentir bien y que hoy empieces a retomarlas, quizás ir a jugar futbol con amigos, planear una salida al teatro, a una exposición, a la Cineteca, a una biblioteca, a un evento masivo o quizás ir a tomar el té a la casa de una amiga, ver una serie juntos y comentarla, lo que sea para ti importante será clave para ese sentimiento de insatisfacción.

Por otro lado la pandemia nos dejó un sentimiento de crisis, de que todo está mal y que cada día es muy complicado salir adelante, pero déjame decirte que donde muchos lloran otros venden pañuelos y las oportunidades ahí siguen esperando para que las tomes.

Salir del sentimiento de víctima y tomar la responsabilidad de tu vida es clave para mejorar tus finanzas, deja de pensar que no se puede y pon en tu cabeza que si se puede, recuerda esta frase siempre “si crees que se puede lo lograrás y si crees que no se puede no lo lograrás”, concluyó Mauricio Benoist