Regalan dinero; no hay gobierno, ni obras

Poder y dinero

Víctor Sánchez Baños

4T derrama dinero en efectivo; compra voluntades

Más $120 mil millones para “apoyos”

Viejitos, madres solteras y “ninis”

Recibirán hasta 10 mil pesos

Los que no votan, no reciben lanita

Masacres en Michoacán, cotidianas

Sería una necedad pretender que el pueblo no puede

cometer errores políticos. Puede cometerlos, y graves

John Calvin Coolidge (1872-1933), presidente de Estados Unidos (1923-1929)

Desde hace algunos días el gobierno federal regala miles de millones de pesos para los clientes electorales del partido en el poder, Morena.

Durante varios meses frenaron las entregas de lo que el presidente López Obrador se comprometió a dar a viejitos, ninis, madres solteras y otros sectores, que son el capital electoral del gobierno federal.

Sin embargo, ahora reciben un promedio de 9,800 pesos, a unas dos semanas de que se lleve a cabo la consulta de Revocación de Mandato del titular del Ejecutivo, lo que se ve una operación para que esas bases voten en favor de que se quede en el gobierno.

Es una cínica compra de votos. Se estima que unos 30 millones de “beneficiarios”. En ese paquete van los 7 millones de padres de familia, con lo que saldrán del erario más de 120 mil millones de pesos.

Si de justicia social hablamos, la Cuarta Transformación sólo ve a electores, no a seres humanos necesitados y con hambre y sed. Las obras para ellos, están al margen. Su gobierno es para mantenerse en el poder, mediante la compra de voluntades.

Cualquiera se puede dar cuenta que los beneficiarios son personas que tienen credencial de elector. O sea, que son electores potenciales a quienes amenazan los del partido de Morena, que preside Mario Delgado y es el soporte proselitista de AMLO, que si llega cualquier partido de oposición les quitarían esos regalos.

Amenazan con el petate del muerto. Todos los regalos llegaron para quedarse. Sólo un estúpido que pudiera llegar al poder, las quitaría, a menos que la situación económica sea totalmente insostenible por esas medidas populistas.

LOS QUE NO VOTAN, NO RECIBEN

Pero si pueden observar un poco más, no están los niños. Este sector, el más desvalido de la sociedad y olvidado por el gobierno, sufren por dos lacras que nuestro país sufre: la Covid y el crimen organizado. Cientos de miles de menores sufren el desamparo debido a la pérdida de sus padres a consecuencia de la pandemia y de la violencia que se da en muchos sectores de la sociedad y regiones del país.

A esos niños, ni un peso. No se les asegura la escuela y, reitero, están en el olvido. No votan y no representan ningún interés para la decadente clase política mexicana. Ningún partido representado en los Congresos del país quiere voltear a verlos. Pero, aquellos que acuden a las urnas, pues hay que intimidarlos. Primero les regalas dinero y, para consolidarte, les dices que los opositores lo que buscan en acabar con esos regalos.

Que bonito es extender la mano y recibir dinero sin el mayor esfuerzo. Los populistas no necesitan gobernar, ni darle mantenimiento a obras, ni tener más medicamentos en hospitales, ni tener guarderías, ni mejores escuelas, ni seguridad en los micros, ni de la forma como crece el consumo de drogas y adicciones. Lo que les interesa son los votos. Y, nada más. La obsesión por el Poder y Dinero.

PODEROSOS CABALLEROS

MICHOACÁN, ESTADO FALLIDO: No hay justificación para lo que ocurre en Michoacán. Nos dicen que los culpables son los gobiernos anteriores y los neoliberales. La única verdad es que las estructuras de poder político están infiltradas por el crimen organizado. No les queda de otra. O pactan y los dejan hacer lo que les da la gana, o sus gobiernos sufren lo indecible. Michoacán, gobernado por Silvano Aureoles, dejó un desastre en la entidad. Pero, así lo traían desde antes de Luis Martínez Villicaña, Genovevo Figueroa, Eduardo Villaseñor, Ausencio Chávez, Victor Tinoco, Lázaro Cárdenas, Leonel Godoy, Fausto Vallejo, Jesús Reyna, Salvador Jara, Silvano y ahora con Alfredo Ramírez. Éste último, se ganó la rifa del tigre. Por ello, las matanzas que ocurren en la entidad y los alcaldes asesinados, no son otra cosa que la incompetencia de los hombres de poder. Lo ocurrido en el palenque clandestino, habla de la manera como las leyes son importantes en la entidad. Palenque “clandestino” y una balacera con 20 muertos. En cualquier parte del mundo sería un escándalo, pero en México y Ucrania, cientos de muertos, sólo son unas líneas en los periódicos.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

AB InBev: En 2021 Fundación AB InBev lanzó el programa Escalemos, programa que coordina Gustavo Hernández, en colaboración con la Secretaría de Salud. Hasta el momento se mantiene vigente. Opera en hospitales de la zona conurbada de Zacatecas. Forma parte del proyecto Zacatecas Ciudad Modelo, que se integró al programa la detección de síntomas depresivos dado el vínculo existente entre el consumo nocivo de alcohol y la depresión o el riesgo de suicidio.

