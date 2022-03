Martín Saracho te muestra su “Oscuro deseo” en Netflix

La nueva temporada ya está disponible

“Afortunadamente desde su estreno en febrero y hasta casi un mes después, seguimos en los primeros lugares de varios países, estamos muy contentos, lo que se van a encontrar de mi parte es la versión joven de Darío, cuando tenia 18 años”, dice el actor en entrevista con DIARIO IMAGEN

Arturo Arellano

La segunda temporada de la serie “Oscuro deseo” se estrenó con un rotundo éxito el pasado mes de febrero en Netflix, no obstante, más de un mes después continúan en los primeros lugares de preferencia por parte de los usuarios de la plataforma, quienes han seguido de cerca la historia y el romance entre los personajes de Maite Perroni y Alejandro Speitzer.

Para la segunda temporada se suma también al elenco Martín Saracho, quien da vida a Darío (personaje de Alejandro Speitzer) en su versión joven y del que nos platicó en entrevista para DIARIO IMAGEN. “Afortunadamente desde su estreno en febrero y hasta casi un mes después, seguimos en los primeros lugares de varios países, estamos muy contentos, lo que se van a encontrar de mi parte es la versión joven de ‘Darío’, cuando tenía 18 años, es un poco los inicios de todo este comienzo sexual del personaje y nos ayuda a entender en la actualidad, los comportamientos del personaje, como fue en la primera temporada. La serie va en las dos líneas de tiempo”

Al ser un personaje antagónico, refiere que “es bien divertido, ya me han tocado unos cuantos villanos y me gusta jugar en esas energías, también de pronto vienen a ser los malos ejemplos, malas influencias, pero es padre ver en el caso de ‘Darío’ su enojo, su pasión, tiene una gran seguridad que yo como persona quisiera tener, al final descubres que no son malos, sino que son las consecuencias de su pasado”.

La serie trata de “Darío” y “Alma” que son los personajes principales, empieza a desarrollarse una especie de obsesión entre ellos y el actor afirma que “luego vas entendiendo que hay una intención oculta en cada personaje; desde mi punto de vista el mensaje de la serie es mantenerse alertas de las personas de las que te rodeas, porque aun cuando hay quienes se presentan como ovejas, realmente son lobos, aparentemente son buenos y crees que puedes confiar, pero luego sucede que no y te hacen daño”.

Al haber tantas ofertas de entretenimiento en las plataformas actualmente, apunta que “hay momentos para todo, de repente se te antoja una historia que te atrape, que te envuelva, y eso lo tiene ‘Oscuro deseo’, es muy entretenida, pones un capítulo y sin darte cuenta ya viste tres, hay escenas picantes, es un thriller erótico, se antoja de pronto ver algo sexy y si estás buscando algo así, esta serie es ideal. También si te encanta jugar al detective, lo vas a disfrutar mucho, especulas quién fue, quién lo hizo”.

Y si bien no descarta que pudiera haber una tercera temporada, refiere “desde mi punto de vista la historia termina, no estoy seguro de lo que pueda pasar después, ojalá exista una tercera o cuarta temporada, pero si se decidiera que este es el final, también sería bueno. Se presta a varias interpretaciones y situaciones. Al final de todos los proyectos me llevo personas queridas, eso es lo más enriquecedor, es tan intenso el tiempo que terminas haciendo amistades que perduran”.

Adelantó que además de su participación en “Oscuro deseo”, “este año está lleno de estrenos, en marzo se presenta ‘Dale Gas’, es una serie sobre carreras clandestinas protagonizada por Benny Emanuel, con un elenco enorme y padrísimo, con mucha adrenalina. Luego en junio se estrena la tercera temporada de ‘¿Quién mató a Sarah?’ es el cierre de la historia. Y en agosto se estrena mi primer película ‘Háblame de ti’ protagonizada por Germán Franco, y un gran elenco”, concluyó.