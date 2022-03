Bruses, Paty Cantú y Ángela Dávalos estelarizan La Bohemia de El Cantoral

Contarán y cantarán canciones propias

y que han hecho para otros artistas

La cita será el próximo viernes 1 de abril en el Centro Cultural Roberto Cantoral de la SACM, a partir de las 21 horas

Las mujeres mandan. Así será también en la Bohemia de El Cantoral que tendrá lugar el viernes 1 de abril en el Centro Cultural Roberto Cantoral de la SACM, a partir de las 21 horas.

“Se trata de contar y cantar canciones propias y que hemos hecho para otros. Que la vida nos haya conectado de tantas formas nos permite involucrarnos a cada una en el show de la otra. No es cada una presentando cinco o seis canciones, es como si fuéramos, sólo por esta ocasión, un grupo”, dice Paty Cantú.

“Yo estaba componiendo con ellas y ahí mismo me enteré que teníamos una Bohemia. Es una cosa de amistad”, agrega Ángela.

Paty interviene: “Conocí a Bruses por su música, me hice su fan, la seguí en Spotify, en Instagram y eso resultó en que me invitara a cantar en uno de sus shows. Ella es representante de una generación no solo de cantautoras nuevas, sino de una visión muy original, una expresión cruda”.

Estando en ese show, Paty Cantú se enteró que “Goma de Mascar”, canción que había compuesto con Ángela Dávalos, había sido parte de la historia de Bruses y de su forma de empezar a componer. “Para mí es muy inspirador saber que uno a veces hace cosas fuera de lo común y siembra una semilla en otra persona completamente distinta. Sobre todo cuando nos apoyamos de verdad, más allá del discurso”.

Para las tres cantantes y compositoras abrir camino para las mujeres en el medio es muy importante. “Te prometo que cuando empecé éramos muy poquitas y ahora habemos muchas más, aunque aún no tantas como los hombres”, dice Ángela Dávalos.

Paty remata: “Para este show tendremos invitadas e invitados porque queremos ser incluyentes, aunque el liderazgo aquí es de las mujeres”.

Bruses, Paty Cantú y “Ángela Dávalos ya han compuesto juntas, reuniéndose constantemente, planeando cómo crecer su comunidad de mujeres en la música. “Hicimos una canción que amé y estoy feliz”, dice Ángela.

“A nuestras palabras en canciones no se las lleva el viento”, concluye Paty Cantú.

Las Bohemias de El Cantoral. Con Bruses, Paty Cantú y Ángela Dávalos.

Conduce: René Franco.

Viernes 1 de abril, 21:00 horas.

Los boletos ya están a la venta en taquilla y en el sistema Ticketmaster.

BRUSES

Bruses es una cantante y compositora originaria de Tijuana, quien a pesar de haber colaborado con DJs y productores de distintos géneros, se especializa en la creación de canciones que combinan elementos de Pop Alternativo y Electro Pop.

Sus últimos lanzamientos han alcanzado más de 20 millones de streams en Spotify. Los sencillos “Amor Desechable”, “Brillantina” y “Dueles tan Bien” forman parte de su álbum debut “Los Monstruos De Mi Cuarto” que verá la luz en abril este año, después de triunfar en el 2021 en colaboraciones con artistas como Carlos Sadness, Leon Leiden, Donovan, Caztro, LosPetitFellas y Sebastian Urdiales.

Se ha convertido en un ícono del internet, pues la hemos visto desarrollar su carrera en plataformas como TikTok donde suma más de 2.6M de seguidores y más de 40.3M de likes, lo que le ha valido ganarse el premio a “Artista Fav Emergente” de los TikTok Awards 2022. El 2021 posicionó a Bruses como una de las mujeres promesa más grandes en la escena del Pop Alternativo en español; logrando más de 30M de reproducciones en su lanzamiento “Dueles Tan Bien” el cuál la llevó a realizar

su primer tour en México titulado “Room Tour” con presentaciones sold out. Además, se convirtió en la portada de la playlist de Equal para la campaña de Spotify, que la llevó hasta Times Square en Nueva York, y se colocó en el puesto #16 de canciones femeninas en español con más streams en el 2021.

Durante este año podremos verla presentarse en festivales de talla internacional como Lollapalooza Argentina, Estéreo Picnic y Vive Latino.

PATY CANTÚ

Paty Cantú nació en 1983 en Guadalajara, Jalisco, cuenta con más de 18 años de carrera, primero como parte del dúo musical Lú y después como solista. Cuenta con 5 álbumes de estudio. Su canción “Cuenta pendiente”, con Alejandro Sanz tiene más de 45 millones de reproducciones en YouTube.

Se ha presentado en México, Colombia, Canadá, Alemania, Italia, Chile y muchos países más. Ha colaborado con Alejandro Sanz, Ana Torroja, Andrea Bocelli, Los Ángeles Azules, Alex Ubago, Bea Miller, Benny Ibarra, Pandora, Emmanuel, Pablo Alborán y muchos más.

En 2020 lanzó los sencillos “No hacemos nada”, “Llévame contigo”, “Cuando vuelvas” y “La mexicana”, que ya supera 4 millones de reproducciones en Youtube. Junto a Luis Fonsi lanzaron “La mentirosa” que fue el tema principal de la telenovela “La mexicana y el güero”. Desde 2021 es parte del consejo directivo de los Latin Grammys y SACM y forma parte del movimiento pro mujer «She is the Music», creado por Alicia Keys.

Paty obtuvo el reconocimiento del Senado de la República por su destacada trayectoria artística y su invaluable contribución a la cultura musical mexicana.

Su gira #333 live ha sido vista por millones de personas.

ÁNGELA DÁVALOS

Ángela Dávalos. Nacida en el Ciudad de México, empezó a componer gracias a su encuentro con Jose Ramon Flores (compositor y productor) y después de oír y criticar algunas canciones suyas le dijo que sería una gran compositora.

Ángela tomó eso como una señal y se entregó por completo a la composición

desde entonces.

“En lo que la grababan” armó bandas de covers, hizo coros y jingles y dio clases de canto.

“Ahí me tocó conocer y preparar en su momento a Natalia Lafourcade, Ashley y Hanna (Hash) y Jose Cantoral entre otros”.

“Tenía el sueño de oir alguna canción mia en el radio y ese sueño no ha cambiado, aun me emociona . En un mundo ideal…mas que hacer una canción, es hacer un soundtrack de vida para alguien”.

“He podido rodearme de otros compositores y artistas super talentosos que ahora son amigos y hacen el viaje mas divertido e interesante”.