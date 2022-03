AMLO anuncia su reforma electoral para paliar el fracaso de su reforma eléctrica

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

Frente a un muy presumible fracaso, en abril, de su reforma eléctrica y ante una previsible muy baja votación en la consulta de Revocación de Mandato del domingo 10 de abril próximo, el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó ayer que pasando la consulta enviará a la Cámara de Diputados su iniciativa de reforma a la Constitución en materia electoral para que los 7 magistrados del Tribunal Electoral y los 11 consejeros del INE sean elegidos por el voto directo y secreto de la ciudadanía.

Así, al hablar sólo de apenas una parte de esta reforma, sin explicarla en amplitud y profundidad, el mandatario dijo que en ambos casos (para Trife e INE) propondrá que los tres Poderes de la Unión presenten a 20 ciudadanos cada uno para dar un total de 60 prospectos para elegir los 7 magistrados para el Tribunal y otros 60 para elegir de ahí a los 11 Consejeros, del INE con equidad de género.

Estos prospectos, agregó, deberán de ser mexicanos «verdaderamente independientes, de inobjetable honestidad… Ellos serían luego votados en elecciones abiertas y el que saque más votos ese va a ser el presidente (en un caso para el Tribunal Electoral y en el otro para el INE), buscando que sean mitad mujeres, mitad hombres…

«El pueblo va a elegir de forma directa; se acabó o espero que se acaben, los acuerdos cupulares contrarios al interés del pueblo», expresó.

Una y otra votación serán organizadas, realizadas y sancionadas, se supone, por el actual INE.

Sin dar mayores explicaciones, y bajo el argumento de que, «ya les di un adelanto, ya no me pidan más», López Obrador, afirmó que esta reforma la presentará:

«Para garantizar la democracia en México… (para) que ya no haya jueces con actitudes tendenciosas en lo electoral, esto es, que no haya consejeros, magistrados que no tengan vocación democrática y también que se garantice el voto libre y secreto, que no haya fraudes electorales…

«Tenemos que dejar consolidada la democracia y vamos a presentar esa iniciativa; lo vamos a hacer con toda la participación del pueblo y a la Cámara de Diputados va primero», precisó.

Reiteró una vez más que él llegó a la Presidencia de México luego de años de buscar ese triunfo «y de padecer fraudes electorales, entonces tenemos que dejar consolidada la democracia. Y vamos a presentar esa iniciativa y lo vamos a hacer con la participación de todo el pueblo… les adelanto, voy a proponer que sea el pueblo el que elija a los consejeros electorales y a los magistrados de manera directa».

Indicó que esta reforma planteará la renovación total de ambas instituciones con lo cual se anularía la permanencia de algunos de ellos que está previsto duren en el cargo 7 o 9 años.

«… vamos a plantear la reforma para que haya una renovación y que lo haga el pueblo».

Su propuesta sería entonces para que los 7 magistrados del Poder Judicial de la Federación: presidente Reyes Rodríguez Mondragón y los magistrados Mónica Aralí Soto Fregoso, Janine Madeline Otálora Malassis, José Luis Vargas Valdez, Felipe de la Mata Pizaña, Felipe Alfredo Fuentes Barrera e Indalfer Infante González se vayan antes de la elección presidencial de 2024.

Igual propone que los consejeros Lorenzo Córdova -presidente del INE-, Ciro Murayama Rendón, Adriana Margarita Favela Herrera, José Roberto Ruiz Saldaña, Beatriz Claudia Zavala Pérez, Dania Paola Ravel Cuevas, Jaime Rivera Velázquez, Norma Irene de la Cruz Magaña, Carla Astrid Humphrey Jordán, José Martín Fernando Faz Mora y Uuc-kib Espadas Ancona sean sustituidos por consejeros electos por voto ciudadano.

La falta de mayoría calificada, la piedra en su camino

En esta reforma electoral, como en la eléctrica hoy en trámite en San Lázaro, el presidente Andrés Manuel López Obrador y sus bancadas de Morena y aliados en el Congreso se enfrentan a una dura realidad: Desde el proceso electoral de junio pasado no tienen la mayoría calificada que necesitan para sacar adelante algún cambio a la Constitución.

Hoy mismo, según lo ha aceptado Ignacio Mier, coordinador de los 201 diputados federales de Morena, ni con los 33 del PT ni con los 43 del Verde lograría los 334 votos para aprobar la eléctrica que AMLO ha afirmado en una aparente balandronada que se aprobaría sin cambios, tal como él la envió al Congreso.

La única bancada que podría aportarle los votos faltantes para alcanzar mayoría calificada para adelantar una reforma Constitucional serían los 57 sufragios que podrían salir de los 71 diputados federales del PRI.

Sin embargo, Alejandro Moreno, presidente del tricolor y diputado federal, ha dicho que su fracción no votará la reforma eléctrica de AMLO si el Presidente y su fracción de Morena y aliados no aceptan modificar la iniciativa para garantizar que no se afecten los contratos de los inversionistas extranjeros, ni la generación de energías limpias.

Otros que están en la misma posición son las bancadas del PAN, PRD y MC con lo cual se garantiza que la reforma eléctrica que ha propuesto y quiere López Obrador simplemente no se aprobará.

Si por alguna razón pasara en San Lázaro, en el Senado existe una circunstancia similar ya que la oposición de PAN, PRI, PRD y MC ya han dicho igual que no aprobarán una reforma sin cambios, una reforma que garantice que no se afectará el T-MEC ni la generación de energías limpias.

Estos procesos están a punto de ser concluidos en abril siguiente.

Si se cumplen las proyecciones, el presidente Andrés Manuel López Obrador terminará abril con un fracaso en su reforma eléctrica y con la perspectiva de que el mismo camino sea el de su propuesta de reforma electoral, ya que la oposición ha dicho que no aprobará ninguna reforma que afecte al INE y al Tribunal Electoral.

