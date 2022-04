Tren Maya sí tiene permisos de impacto ambiental: AMLO

Reitera que la oposición no podrá frenar las obras

En medio de escándalos, quejas, denuncias y campañas en contra del megaproyecto, el presidente Andrés Manuel López Obrador, aseguró que el Tren Maya sigue en pie e incluso apoyado por los ejidatarios de la península yucateca, de modo que no van a frenar las obras y refiere que quienes se oponen a la construcción no van impedir que la obra sea inaugurada a finales del próximo año.

Durante su conferencia mañanera de ayer, López Obrador, no sólo afirmó que cuenta con el apoyo de los habitantes de la Península de Yucatán para continuar con las obras, sino que además tienen todos los permisos necesarios en materia de impacto ambiental.

Lanza hashtag #SúbeteAlTren

Inicialmente, presentó un video con testimonios de ejidatarios a favor del Tren Maya a la par que lanzó el hashtag #SúbeteAlTren para que sea compartido en redes sociales, por ejemplo, Crescencio Noh Cen, presidente del comisariado Ejido Jacinto Pat, en Tulum, donde se ubica el cenote Nicte-Ha, manifiesta: “Fueron como dos meses de diálogo, mesas de trabajo, no hubo nada de imposición, aquí la gente tomó esa decisión”.

Por su parte, Tiburcio Kumul, ejidatario la misma localidad y sitio del cenote Dos Ojos, recalcó que no habrá afectación en esa región, ni en los cenotes Pit, Los Monos y Misterio

“Todo el trazo quedó atrás de esos cenotes. Físicamente entramos con los topógrafos para checar el trazo”, aseveró.

¿Quiénes son entonces los que protestan?

En el mismo video testimonial, otra habitante de la región, quien responde al nombre de Leny María de los Ángeles Chí Dzul, aseguró: “No hay tal ecocidio”; y Cristina Dzul Pérez, del cenote Misterio Maya, comentó “hay muchos que sacaron esa versión porque no les convenía, tanto inversionistas como gente que realmente estaba cuidando sus intereses. Ellos no viven en el lugar, tanto artistas, como inversionistas, les gusta el chisme”.

En este contexto, López Obrador se cuestionó: “¿Quiénes son entonces los que protestan?, pues los que están vinculados a intereses creados, es dinero o es pensamiento conservador, retrógrada. No hay elementos, pero en una de esas, son los mismos que han destruido el medio ambiente en esa misma región”.

Y reiteró el caso de Calica, empresa estadounidense que hace más de 20 años obtuvo un permiso para sacar materiales de construcción de la Riviera Maya para exportarlos, en este caso reconoció que no se planea cancelar esa concesión ni expropiar tierras, sino llegar a negociaciones. “Les dije que si no se termina de extraer material en sus predios que destruyen el medio ambiente, lo voy a dar a conocer, voy a hacer un video y voy a presentar una demanda en organismos internacionales y los voy a acusar que destruyen el medio ambiente ¿Quiénes dieron esos permisos para convertir esos terrenos en bancos de material? Se llevan la grava para las carreteras de Estados Unidos. ¿Quién dio el permiso? La señora Julia Carabias; creo que hasta le dieron la medalla Belisario Domínguez”, aseveró.

Que sí cuentan con permisos ambientales

Al denunciar el caso de Calica, ubicada a ocho kilómetros de Playa del Carmen, reveló también que Grupo Xcaret tiene un proyecto cerca de Chichen Itzá, donde unieron cenotes para hacer ríos subterráneos, y es aquí, donde el Presidente volvió a cuestionar “¿Dónde estaban los ambientalistas? Nadie dijo nada. ¿Greenpeace dónde estaba? Son muy pocas las organizaciones que se preocupan por la naturaleza, la mayor parte, no sólo en México sino en el mundo, viven de administrar la destrucción del medio ambiente, aunque parezca increíble” manifestó.

A lo anterior, añadió, valiéndose de un mapa, que “todo Calica es extracción de material, son 2 mil 451 hectáreas ¿Cuánto es lo que supuestamente va a utilizar el Tren Maya en ese tramo? Ni cien hectáreas y no es selva, son acahuales, son las partes de atrás, no cerca de la zona de playa”.

Destaca que tiene el apoyo del pueblo para la construcción

Descalificó una vez más la campaña de los famosos que se oponen al proyecto, “pensaron, ‘convocamos a diez artistas famosos y decimos que se está destruyendo la selva y no al Tren Maya y ya con eso paramos la obra. Eso lo apoyamos en campañas de medios de información, de la mayoría de los medios conservadores y de periodistas famosos como Loret de Mola’. Pero lo que hay detrás de la oposición, son todos esos intereses, pero afortunadamente se tiene el apoyo del pueblo y vamos a continuar” aseguró.

Destacando que “sí, se tienen todos los permisos de impacto ambiental, todo. Y no sólo son los permisos, es una convicción, nosotros no vamos a destruir la selva, no somos iguales, ya lo he dicho en otras ocasiones, yo me crié en el campo, sé lo que significa proteger la naturaleza y lo vamos a seguir haciendo toda la vida. Estamos en toda la ruta del tren maya sembrando árboles. Les voy a dar un dato a estos pseudoambientalistas, no hay en el mundo un programa de reforestación como el programa sembrando vida, con una inversión de mil 500 millones de dólares al año. Ahí les dejo de tarea cuánto destina para ello Estados Unidos o Rusia o China”.

