Asegura AMLO que Tren Maya sí tiene permisos de impacto ambiental

Reitera que no se devastará la selva

Ante las protestas de ambientalistas de que el tramo 5 del Tren Maya destruirá acuíferos, fauna y flora, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró contar con todos los permisos y estudios de impacto ambiental para esta construcción y aseveró que él no destruirá la selva.

“Sí se tiene todos los permitidos de impacto ambiental, todo, y no sólo son los permisos, es una convicción. Nosotros no vamos a destruir la selva, no somos iguales. Yo me crié en el campo, yo sé que significa proteger la naturaleza y lo vamos a seguir haciendo toda la vida”, declaró el mandatario en su conferencia de prensa mañanera.

Añadió que no hay en el mundo un programa que reforeste tanto como Sembrando Vida y menos con la inversión que tiene éste, de mil 500 millones de dólares al año para sembrar árboles. Además, dijo que están sembrando árboles frutales en todo el camino por donde pasará el Tren Maya, el cual será inaugurado en 2023.

“Estamos en toda la ruta del Tren Maya sembrando árboles frutales. Les voy a dar un dato a estos pseudoambientalistas: no hay en el mundo un programa de reforestación como el que se aplica en México con Sembrando Vida. ¿Saben de cuánto es la inversión? De mil 500 millones de dólares al año para sembrar árboles. Ahí les dejo de tarea que busquen cuánto destina a la reforestación Estados Unidos, Francia, Rusia, China”, expresó.

López Obrador comentó que ya hubo una consulta sobre la construcción del Tren Maya y la mayoría de los ciudadanos apoyaron el proyecto.

En su mañanera, el mandatario federal destacó mediante un video la opinión favorable de ejidatarios y pobladores de zonas por las que pasará esta obra y que apoyan la construcción de ésta.

Sí hay permiso de impacto ambiental y hay consulta. La mayoría de la gente está a favor. Los ejidatarios de Felipe Carrillo Puerto aprobaron por unanimidad y tienen 100 mil hectáreas y aprobaron vender mil 200 hectáreas para el aeropuerto.

“Sí se tienen todos los permisos de impacto ambiental y no sólo son los permisos, es una convicción, no vamos a destruir la selva, no somos iguales”, afirmó.

López Obrador destacó, por ejemplo, no sólo la venta de las mil 200 hectáreas de ejidatarios del municipio de Felipe Carrillo Puerto para el Nuevo Aeropuerto de Tulum, sino que en un ejido de Playa del Carmen también se avaló el Tren Maya bajo la condición de cuidar los cenotes.

Aseguró además que los ciudadanos tienen garantizado de que “les va a ir bien” con el Tren Maya, el cual se prevé sea inaugurado en 2023 y que cuente con mil 500 kilómetros de vías.

“¡Tengan para que aprendan!”, expresó el Presidente luego de presentar un video en el que pobladores destacan la coordinación con las autoridades federales para evitar mayores afectaciones al medio ambiente.

Incluso, en la grabación las personas entrevistadas resaltan los beneficios que tendrá el Tren Maya para el sur de México, por lo cual invitan a “subirse al tren”.

López Obrador agregó que incluso, “para que les dé más coraje a los conservadores”, propondría analizar el que el Nuevo Aeropuerto de Tulum se llame Felipe Carrillo Puerto, municipio en el que estará ubicado.

Me gustaría mucho que el nuevo Aeropuerto de Tulum llevara el nombre de Felipe Carrillo Puerto, quien defendió a los mayas en contra de los aristócratas hacendados de esa época, porque ese pensamiento conservador alimenta a nuestros opositores, a quienes no quieren la transformación, ya hay Aeropuerto Felipe Ángeles y habrá Aeropuerto Felipe Carrillo Puerto”, dijo.

Analizamos la posibilidad de permitir

el uso de drogas no destructivas: AMLO

En otro tema, el presidente López Obrador señaló que su gobierno analiza la posibilidad de que se permita el uso de las drogas no destructivas; sin embargo, dijo, aún no hay consenso.

“Hay un equipo interdisciplinario que está atendiendo todo lo relacionado con la posibilidad de permitir el uso de drogas no destructivas o con efectos leves como es el de la mariguana; sin embargo, no hemos alcanzado un acuerdo. No hay consenso al interior del gobierno, porque sigue habiendo muchos daños: uno es doloroso, es el fallecimiento de personas, sobre todo con las drogas sintéticas”, dijo el mandatario.

Luego de que el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, hiciera una presentación sobre el decomiso de mariguana y amapola, el mandatario comentó que está esperando los resultados de una encuesta sobre drogas, pues no se desea un aumento en el consumo de ellas.

“Por eso tratamos estos asuntos así abiertamente, porque si no todo se maneja en series de Netflix, donde se pintan mundo color de rosa, bandas de narcotraficantes, con actores guapos, residencias, carros de último modelo, alhajas, ropa de marca, poder de cómo someten a autoridades y ese mundo de las series, pero no se conoce esto otro que duele mucho: la destrucción a jóvenes y hablamos de miles de fallecimientos”, mencionó López Obrador.

En su conferencia de prensa m señaló que está abierto a buscar alternativas, pero dijo que siempre “pensando en el bienestar de la gente, en la vida”.

Al respecto, el titular del Ejecutivo mencionó que si bien hay proyectos para industrializar las drogas, él no quiere irse por ese camino.

“Vamos a seguir tratando el asunto. No hay una decisión tomada en cuanto a decir que no se va a permitir nada de eso (el consumo de las drogas)”, atajó López Obrador.