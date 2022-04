Reta AMLO a opositores: si no me quieren, voten el domingo

Culpa al INE de obstáculos a difusión

Niega el Presidente que Adán Augusto promocione consulta popular

Luego de las protestas contra la consulta sobre Revocación de Mandato, el presidente López Obrador retó a los opositores a votar en la consulta popular del 10 de abril para expresar su posición en contra de su gobierno.

En su mañanera, el mandatario federal calificó como “kafkiano”, ya que pese a que el domingo en la marcha de la Ciudad de México se llamó a no participar en la Revocación de Mandato, la oposición quiere que continúe la Cuarta Transformación.

“Yo soy partidario de que todos hablen, que se garantice la libertad de expresión como ayer que salieron a manifestarse quienes no están a favor de que se lleve a cabo la revocación, y fíjense, lo que no quieren es que yo me vaya, quieren que me quede, si no me quieren, por qué no van a votar en contra”, dijo este lunes entre risas.

El titular del Ejecutivo federal reiteró su reconocimiento al líder del Frente Nacional AntiAMLO, Gilberto Lozano, quien pese a estar en su contra, sí promueve el voto en la Revocación de Mandato del 10 abril.

Al ser cuestionado sobre la actuación del INE en torno a este ejercicio de la democracia participativa, el mandatario sostuvo que ha habido obstáculos para impedir la difusión de esta votación.

“Debieron promover la consulta, no actuar de manera tramposa, no difundiendo la consulta para que la gente no se enterara, instalando casillas en lo más apartado, pura trampa y luego, abiertamente en contra de nosotros, en contra mía”, acusó.

De acuerdo con López Obrador, incluso el INE ha actuado únicamente en contra de quienes promueven la revocación y no en contra de quienes llaman a no participar en ésta a pesar de que es un derecho constitucional.

“Yo les diría que hay elementos, pruebas, de que sólo se impide que se manifiesten, participen, los que están a favor de la transformación, no se cuestiona a los que están abiertamente llamando a que no participe la gente el domingo próximo. Hacen manifestaciones y dirigentes de partidos para que la gente no participe, hay campañas y el INE no dice nada”, sostuvo el Presidente.

Niega que titular de Segob promueva consulta, pese a pruebas

El presidente López Obrador aseveró que el secretario de Gobernación, Adán Augusto López visita los estados de la República para realizar su labor frente a la Segob, no para promover la consulta.

Aseguró que el Secretario no es precandidato a la presidencia, como se ha comentado en redes sociales, porque está abocado a la transformación del país, señaló.

“En el caso de Adán Augusto, pues el está visitando los estados para cumplir con su responsabilidad, no ha promover la consulta no va a mítines…para que se tranquilicen y serenen los adversarios, está ayudándome… no es candidato a la presidencia…entonces que no se confundan…él no está actuando de esa forma”, dijo.

Asimismo, indicó que él necesitaba un titular de la Segob que le ayudara a cumplir la agenda que tiene que ver con la transformación de México y a eso está dedicado, subrayó.

“Si hay denuncias en su contra, que las autoridades correspondientes lo atiendan”, puntualizó.

AMLO ofrece a Vulcan Materials comprar sus terrenos en Quintana Roo

En otro tema, el presidente López Obrador ofreció a la empresa Calica, subsidiaria en México del gigante de la construcción estadounidense Vulcan Materials, comprar sus cerca de 2 mil 400 hectáreas en Quintana Roo para edificar un parque natural en torno a las obras del Tren Maya en el estado.

Esto, luego de presentar diversos videos durante su conferencia matutina, donde hizo una defensa al trazado del ferrocarril y negó que haya mayor impacto al medio ambiente por la tala de árboles.

A principios de año, el jefe del Ejecutivo federal acusó a Calica de extraer materiales pétreos en Playa del Carmen sin los permisos vigentes y les planteó cambiar su giro y que ocupen los terrenos para el desarrollo de un complejo turístico.

“Esto llega a un muelle y de ahí se llevan el material, está parado y lo que les estamos ofreciendo a la empresa es que toda esta área, estas 2,400 hectáreas, se pueda construir en un desarrollo turístico, les podemos ayudar con los permisos de acuerdo a las normas y el muelle, el puerto tiene calado suficiente, pudiera ser para cruceros, incluso si ellos no quieren, les compramos las 2,400 hectáreas a valor de avalúo para hacer un parque natural”, señaló el mandatario federal.

“Se hace el avalúo, pero lo que queremos es dejar reservas, vamos a hacer tres parques, ampliar el de Calakmul, se va hacer el parque natural del jaguar en Tulum, lo que es ahora la base naval aérea de Tulum pasa a formar parte del parque, se va unir con la zona arqueológica, se va poder disfrutar de más de mil hectáreas y para que no se siga invadiendo la zona arqueológica, se está llegando a acuerdos”.

Calica tiene interpuesta, en tribunales internacionales, una demanda contra México ante la negativa de renovación de la concesión para continuar la extracción de materiales pétreos. La empresa pide una indemnización de alrededor de 1,500 millones de pesos.

Según López Obrador, esta controversia debía quedar resuelta en la primera quincena de marzo, no obstante, hasta el momento no dio más información sobre las negociaciones con Vulcan Materials.